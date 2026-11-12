Новини
Култура »
Прощаваме се с Вежди Рашидов в Народния театър
  Тема: Известни личности

Прощаваме се с Вежди Рашидов в Народния театър

12 Ноември, 2026 06:06 665 11

  • вежди рашидов-
  • поклонение-
  • народен театър-
  • българска култура-
  • скулптура

Поклонението пред скулптора, бивш министър на културата и председател на парламента започва в 11:00 часа в София

Прощаваме се с Вежди Рашидов в Народния театър - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близки, колеги, общественици и почитатели ще се простят с Вежди Рашидов днес в Народния театър „Иван Вазов“ в София. Поклонението пред скулптора, художника и политик започва в 11:00 часа.

Вежди Рашидов почина на 6 ноември след кратко боледуване. Той беше на 74 години. Новината за кончината му беше съобщена от негови близки, а датата и мястото на поклонението бяха обявени в същия ден.

Почит от парламента и културните среди

Депутатите почетоха паметта на Рашидов с едноминутно мълчание. Председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова го определи като „големия български творец и видния български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-ото Народно събрание“.

„Мисля, че ще бъде запазено мястото му в нашата история“, каза скулпторът Крум Дамянов пред БТА. Думите му са част от реакциите на представители на художествените среди след кончината на Рашидов.

Съболезнования изразиха политици, творци и културни институции. Председателят на Народното събрание беше сред хората, които припомниха публичната и творческата роля на Рашидов в българския обществен живот.

Скулптор с международно присъствие

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. В творчеството му присъстват скулптура, живопис и графика, а негови произведения са представяни в изложби в България и чужбина.

Негови творби са част от колекциите на Националната галерия, Софийската градска художествена галерия и галерия „Уфици“ във Флоренция. Произведения на Рашидов се съхраняват и в музеи в Москва и Токио. Той е автор и на пластики за някои от най-престижните български отличия в областта на културата, медиите и науката.

След творческата кариера – активен обществен живот

Рашидов беше министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-ото Народно събрание. През годините съчетаваше работата си като творец с участие в обществения и политическия живот.

Министерският съвет определи комисия по погребението му. Председател е Михаела Доцова, а сред членовете са заместник министър-председателят Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев.

Последното сбогуване с Вежди Рашидов ще се състои в Народния театър – място, свързано с културния живот на София и с публичното присъствие на твореца.

Източници: bta.bg, 24chasa.bg, sofia24.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народния

    13 2 Отговор
    театър да не е ритуална зала или дом на покойника ?! Чия е идеята и кой разреши тази неуместна показност ?

    06:15 12.11.2026

  • 2 Обзалагам се,че

    6 3 Отговор
    Интереса ще бъде много мижав.
    Ееее ще има и понпозност

    06:24 12.11.2026

  • 3 Колеги

    5 3 Отговор
    Местиме ли го в другия крачол?

    06:30 12.11.2026

  • 4 Исторически факти

    7 2 Отговор
    Тоя какво общо има с театъра... А защо не го замъкнат в НС.

    06:31 12.11.2026

  • 5 Огромна

    6 1 Отговор
    част от редовните посетители на Народния театър ще се замислят кога отново , а и дори дали да влизат в него .

    06:36 12.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Град София

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "късичкото именце":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО. Банкети рушвети държавна сигурност пиене до припадък!!!

    06:44 12.11.2026

  • 8 Граф Шахински

    3 1 Отговор
    За мъртвите нито лошо, нито добро, а само истината. Не се присъединявам към онези, които говорят с добро за този.

    06:51 12.11.2026

  • 9 Никой

    1 2 Отговор
    Всички ще умрем, колоритен човек, жалко.

    Сега се явяват едни млади и безлични - не е до подигравки, но не могат да си формулират приказките.

    06:57 12.11.2026

  • 10 Софито

    4 1 Отговор
    Когато всички подобни дс прасета се споминат
    Само тогава може да има смисъл за държавата
    Един елементарен човек си замина, те с топовни изтрели го изпращат, няма такава селения и простотия

    07:06 12.11.2026

  • 11 рядък

    1 0 Отговор
    ренегат, незачитащ ни турско, ни българско в предателството си......!

    07:43 12.11.2026