Прощаваме се с Вежди Рашидов в Народния театър

Близки, колеги, общественици и почитатели ще се простят с Вежди Рашидов днес в Народния театър „Иван Вазов“ в София. Поклонението пред скулптора, художника и политик започва в 11:00 часа.

Вежди Рашидов почина на 6 ноември след кратко боледуване. Той беше на 74 години. Новината за кончината му беше съобщена от негови близки, а датата и мястото на поклонението бяха обявени в същия ден.

Почит от парламента и културните среди

Депутатите почетоха паметта на Рашидов с едноминутно мълчание. Председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова го определи като „големия български творец и видния български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-ото Народно събрание“.

„Мисля, че ще бъде запазено мястото му в нашата история“, каза скулпторът Крум Дамянов пред БТА. Думите му са част от реакциите на представители на художествените среди след кончината на Рашидов.

Съболезнования изразиха политици, творци и културни институции. Председателят на Народното събрание беше сред хората, които припомниха публичната и творческата роля на Рашидов в българския обществен живот.

Скулптор с международно присъствие

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. В творчеството му присъстват скулптура, живопис и графика, а негови произведения са представяни в изложби в България и чужбина.

Негови творби са част от колекциите на Националната галерия, Софийската градска художествена галерия и галерия „Уфици“ във Флоренция. Произведения на Рашидов се съхраняват и в музеи в Москва и Токио. Той е автор и на пластики за някои от най-престижните български отличия в областта на културата, медиите и науката.

След творческата кариера – активен обществен живот

Рашидов беше министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-ото Народно събрание. През годините съчетаваше работата си като творец с участие в обществения и политическия живот.

Министерският съвет определи комисия по погребението му. Председател е Михаела Доцова, а сред членовете са заместник министър-председателят Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев.

Последното сбогуване с Вежди Рашидов ще се състои в Народния театър – място, свързано с културния живот на София и с публичното присъствие на твореца.

Източници: bta.bg, 24chasa.bg, sofia24.bg