Прощаваме се с Вежди Рашидов в Народния театър

Близки, колеги, общественици и почитатели ще се простят с Вежди Рашидов днес в Народния театър „Иван Вазов“ в София. Поклонението пред скулптора, художника и политик започва в 11:00 часа.
Вежди Рашидов почина на 6 ноември след кратко боледуване. Той беше на 74 години. Новината за кончината му беше съобщена от негови близки, а датата и мястото на поклонението бяха обявени в същия ден.
Почит от парламента и културните среди
Депутатите почетоха паметта на Рашидов с едноминутно мълчание. Председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова го определи като „големия български творец и видния български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-ото Народно събрание“.
„Мисля, че ще бъде запазено мястото му в нашата история“, каза скулпторът Крум Дамянов пред БТА. Думите му са част от реакциите на представители на художествените среди след кончината на Рашидов.
Съболезнования изразиха политици, творци и културни институции. Председателят на Народното събрание беше сред хората, които припомниха публичната и творческата роля на Рашидов в българския обществен живот.
Скулптор с международно присъствие
Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. В творчеството му присъстват скулптура, живопис и графика, а негови произведения са представяни в изложби в България и чужбина.
Негови творби са част от колекциите на Националната галерия, Софийската градска художествена галерия и галерия „Уфици“ във Флоренция. Произведения на Рашидов се съхраняват и в музеи в Москва и Токио. Той е автор и на пластики за някои от най-престижните български отличия в областта на културата, медиите и науката.
След творческата кариера – активен обществен живот
Рашидов беше министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-ото Народно събрание. През годините съчетаваше работата си като творец с участие в обществения и политическия живот.
Министерският съвет определи комисия по погребението му. Председател е Михаела Доцова, а сред членовете са заместник министър-председателят Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев.
Последното сбогуване с Вежди Рашидов ще се състои в Народния театър – място, свързано с културния живот на София и с публичното присъствие на твореца.
Източници: bta.bg, 24chasa.bg, sofia24.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Народния
06:15 12.11.2026
2 Обзалагам се,че
Ееее ще има и понпозност
06:24 12.11.2026
3 Колеги
06:30 12.11.2026
4 Исторически факти
06:31 12.11.2026
5 Огромна
06:36 12.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Град София
До коментар #6 от "късичкото именце":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО. Банкети рушвети държавна сигурност пиене до припадък!!!
06:44 12.11.2026
8 Граф Шахински
06:51 12.11.2026
9 Никой
Сега се явяват едни млади и безлични - не е до подигравки, но не могат да си формулират приказките.
06:57 12.11.2026
10 Софито
Само тогава може да има смисъл за държавата
Един елементарен човек си замина, те с топовни изтрели го изпращат, няма такава селения и простотия
07:06 12.11.2026
11 рядък
07:43 12.11.2026