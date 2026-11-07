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Парламентът почете Вежди Рашидов с минута мълчание
  Тема: Известни личности

Парламентът почете Вежди Рашидов с минута мълчание

7 Ноември, 2026 03:45 429 5

  • вежди рашидов-
  • народно събрание-
  • михаела доцова-
  • илиана йотова-
  • българска култура

Михаела Доцова го определи като ценен общественик, държавник и човек, оставил следа в културата

Парламентът почете Вежди Рашидов с минута мълчание - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание почете с минута мълчание паметта на Вежди Рашидов, който е починал на 74 години. Председателят на парламента Михаела Доцова съобщи новината пред депутатите.

„С дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов“, заяви Михаела Доцова.

Рашидов е бил председател на 48-ото Народно събрание, народен представител в седем парламента и министър на културата в две правителства. Той е скулптор и художник, оставил трайна следа в българското изкуство, културата и политическия живот.

„Държавата загуби ценен общественик, държавник и човек, оставил следа и в културата“, каза Доцова.

Рашидов като обединяваща фигура

Народният представител от ГЕРБ-СДС Тома Биков определи Вежди Рашидов като емоционален и колоритен човек, който често е излизал извън рамките, поставяни от обществото и политиката.

„Той казваше какво мисли, но беше и човек, който обичаше да обединява и да събира“, заяви Биков.

По думите му Рашидов е бил избран за председател на 48-ото Народно събрание в момент, когато парламентът е бил блокиран, а партиите са били разделени. Според Биков тогава Рашидов се е оказал единствената пресечна точка и възможност за избор.

Съболезнования от президента и Бойко Борисов

Президентът Илияна Йотова заяви, че България е загубила голямо име в културния, обществения и политическия живот. В съболезнованието си до семейството тя посочи, че свободата е определяла както творчеството, така и публичните позиции на Рашидов.

Йотова отбеляза, че той е изразявал открито своите възгледи, без да се притеснява дали политическата конюнктура ще ги одобри. В посланието си тя припомни и неговата теза, че българите не уважават достатъчно свободата си и трябва да имат самочувствие и да отстояват себе си.

Бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов определи Рашидов като много повече от творец, министър и общественик.

„Той беше приятел и човек с огромно сърце, силен характер и талант“, написа Борисов.

Борисов посочи, че двамата са имали тежки моменти и разногласия, но уважението и приятелството между тях не са се променили.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Велик

    1 0 Отговор
    Българин и човек . За съжаление Боко го употреби и него .

    04:03 07.11.2026

  • 3 Боко не е много умен

    1 0 Отговор
    Замисли се него кой го употребява........

    04:08 07.11.2026

  • 4 Алкохолика

    0 0 Отговор
    Мир на праха на колегата, велик беше, много носеше на пиене. Амин

    04:12 07.11.2026

  • 5 Тракторист

    1 0 Отговор
    Бг турк по българин от българите беше. Поне ще се срещне с неговия приятел по чаша Божо Димитров. Единия беше турчин другия националист анти-македон ама си бяха приятели по чаша. Двама приятели алкохолици. Лека им пръст и на двамата.

    04:15 07.11.2026