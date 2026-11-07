Парламентът почете Вежди Рашидов с минута мълчание

Народното събрание почете с минута мълчание паметта на Вежди Рашидов, който е починал на 74 години. Председателят на парламента Михаела Доцова съобщи новината пред депутатите.
Рашидов е бил председател на 48-ото Народно събрание, народен представител в седем парламента и министър на културата в две правителства. Той е скулптор и художник, оставил трайна следа в българското изкуство, културата и политическия живот.„Държавата загуби ценен общественик, държавник и човек, оставил следа и в културата“, каза Доцова.
Рашидов като обединяваща фигура
Народният представител от ГЕРБ-СДС Тома Биков определи Вежди Рашидов като емоционален и колоритен човек, който често е излизал извън рамките, поставяни от обществото и политиката.
По думите му Рашидов е бил избран за председател на 48-ото Народно събрание в момент, когато парламентът е бил блокиран, а партиите са били разделени. Според Биков тогава Рашидов се е оказал единствената пресечна точка и възможност за избор.
Съболезнования от президента и Бойко Борисов
Президентът Илияна Йотова заяви, че България е загубила голямо име в културния, обществения и политическия живот. В съболезнованието си до семейството тя посочи, че свободата е определяла както творчеството, така и публичните позиции на Рашидов.
Йотова отбеляза, че той е изразявал открито своите възгледи, без да се притеснява дали политическата конюнктура ще ги одобри. В посланието си тя припомни и неговата теза, че българите не уважават достатъчно свободата си и трябва да имат самочувствие и да отстояват себе си.
Бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов определи Рашидов като много повече от творец, министър и общественик.„Той беше приятел и човек с огромно сърце, силен характер и талант“, написа Борисов.
Борисов посочи, че двамата са имали тежки моменти и разногласия, но уважението и приятелството между тях не са се променили.
Източници: bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Велик
04:03 07.11.2026
3 Боко не е много умен
04:08 07.11.2026
4 Алкохолика
04:12 07.11.2026
5 Тракторист
04:15 07.11.2026