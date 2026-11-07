Парламентът почете Вежди Рашидов с минута мълчание

Народното събрание почете с минута мълчание паметта на Вежди Рашидов, който е починал на 74 години. Председателят на парламента Михаела Доцова съобщи новината пред депутатите.

„С дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов“, заяви Михаела Доцова.

Рашидов е бил председател на 48-ото Народно събрание, народен представител в седем парламента и министър на културата в две правителства. Той е скулптор и художник, оставил трайна следа в българското изкуство, културата и политическия живот.

Рашидов като обединяваща фигура

„Държавата загуби ценен общественик, държавник и човек, оставил следа и в културата“, каза Доцова.

Народният представител от ГЕРБ-СДС Тома Биков определи Вежди Рашидов като емоционален и колоритен човек, който често е излизал извън рамките, поставяни от обществото и политиката.

„Той казваше какво мисли, но беше и човек, който обичаше да обединява и да събира“, заяви Биков.

По думите му Рашидов е бил избран за председател на 48-ото Народно събрание в момент, когато парламентът е бил блокиран, а партиите са били разделени. Според Биков тогава Рашидов се е оказал единствената пресечна точка и възможност за избор.

Съболезнования от президента и Бойко Борисов

Президентът Илияна Йотова заяви, че България е загубила голямо име в културния, обществения и политическия живот. В съболезнованието си до семейството тя посочи, че свободата е определяла както творчеството, така и публичните позиции на Рашидов.

Йотова отбеляза, че той е изразявал открито своите възгледи, без да се притеснява дали политическата конюнктура ще ги одобри. В посланието си тя припомни и неговата теза, че българите не уважават достатъчно свободата си и трябва да имат самочувствие и да отстояват себе си.

Бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов определи Рашидов като много повече от творец, министър и общественик.

„Той беше приятел и човек с огромно сърце, силен характер и талант“, написа Борисов.

Борисов посочи, че двамата са имали тежки моменти и разногласия, но уважението и приятелството между тях не са се променили.

Източници: bntnews.bg