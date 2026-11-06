Йотова: България загуби голямо име в лицето на Рашидов

Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования към семейството и близките на Вежди Рашидов, който почина на 74-годишна възраст. В съболезнователния си адрес тя определи скулптора, общественик и политик като голямо име в културния, обществения и политическия живот на България.

„Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие“, заяви Йотова. По думите ѝ той не е позволявал на политическите и личните пристрастия да ограничават свободата му и е изразявал смело позициите си, без да се съобразява с моментната конюнктура.

Президентът посочи, че България е загубила човек, оставил следа в няколко обществени сфери. „Днес скърбят всички, които творецът и човекът Вежди Рашидов е докоснал през земния си път“, се казва още в съболезнователния адрес.

Творец и политик

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Художественото училище за изящни изкуства „Илия Петров“ в София, а през 1978 г. и специалност „Скулптура“ в Художествената академия.

От края на 70-те години участва в национални и международни изложби, биеналета и симпозиуми. Самостоятелни негови изложби са представяни в ЮНЕСКО в Париж, Токио и Музея на Оскар Уайлд в Дъблин. Негови произведения се съхраняват в български галерии, както и в колекции на галерия „Уфици“ във Флоренция, музея „Пушкин“ в Москва и Музея на Израел в Йерусалим.

Рашидов е министър на културата в два кабинета на Бойко Борисов и депутат в седем парламента. На 21 октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание, като заема поста до края на мандата на парламента през февруари 2023 г.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, nova.bg