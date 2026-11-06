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Йотова: България загуби голямо име в лицето на Рашидов
  Тема: Известни личности

Йотова: България загуби голямо име в лицето на Рашидов

6 Ноември, 2026 11:43 474 9

  • вежди рашидов-
  • илияна йотова-
  • кончина-
  • българска култура-
  • народно събрание

Президентът изрази съболезнования към семейството и близките на скулптора, общественик и бивш министър на културата

Йотова: България загуби голямо име в лицето на Рашидов - 1
Кадър бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования към семейството и близките на Вежди Рашидов, който почина на 74-годишна възраст. В съболезнователния си адрес тя определи скулптора, общественик и политик като голямо име в културния, обществения и политическия живот на България.

„Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие“, заяви Йотова. По думите ѝ той не е позволявал на политическите и личните пристрастия да ограничават свободата му и е изразявал смело позициите си, без да се съобразява с моментната конюнктура.

Президентът посочи, че България е загубила човек, оставил следа в няколко обществени сфери. „Днес скърбят всички, които творецът и човекът Вежди Рашидов е докоснал през земния си път“, се казва още в съболезнователния адрес.

Творец и политик

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Художественото училище за изящни изкуства „Илия Петров“ в София, а през 1978 г. и специалност „Скулптура“ в Художествената академия.

От края на 70-те години участва в национални и международни изложби, биеналета и симпозиуми. Самостоятелни негови изложби са представяни в ЮНЕСКО в Париж, Токио и Музея на Оскар Уайлд в Дъблин. Негови произведения се съхраняват в български галерии, както и в колекции на галерия „Уфици“ във Флоренция, музея „Пушкин“ в Москва и Музея на Израел в Йерусалим.

Рашидов е министър на културата в два кабинета на Бойко Борисов и депутат в седем парламента. На 21 октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание, като заема поста до края на мандата на парламента през февруари 2023 г.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Просто човек

    4 0 Отговор
    О, ще се разплача… как бързо забравихме всичките му изказвания и деяния…
    Народе????

    11:50 06.11.2026

  • 4 Капитанката

    2 1 Отговор
    Ами, като си отидат бохемите и живота вече не е същият. Душа трябва, не само портфейл палат и луксозна кола. Затова и днес стана толко отвратително да се живее.

    11:50 06.11.2026

  • 5 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Поредният свидетел с ,, инфаркт,,

    11:51 06.11.2026

  • 6 в шоуто на слави добре го имитираха

    1 0 Отговор
    кукувците . но беше отдавна . сега някой ще го замести .

    11:54 06.11.2026

  • 7 Кучето на Мими 🐕

    3 0 Отговор
    След загубата на ритнатото кучънци, сега и Вежди!🐕😪🐕

    11:57 06.11.2026

  • 8 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Дано скоро загубим и Мара Атанасова. 👰👍

    11:58 06.11.2026

  • 9 Артилерист

    1 0 Отговор
    Бог да го прости. И той май не знаеше и се чудеше какво прави при гербаджийската шайка...

    11:59 06.11.2026