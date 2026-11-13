Били Айдъл с първи концерт в София на 4 юли 2027 г

Били Айдъл ще изнесе първия си концерт в София на 4 юли 2027 г. Британският рок музикант ще бъде част от програмата на Release Sofia Festival, а шоуто ще се състои на сцената на Sofia Live Park в парка на летище „Васил Левски“.

Билетите ще бъдат пуснати в продажба на 14 ноември 2026 г. от 11:00 часа. Началната цена е 65 евро, а за събитието ще има и ограничен брой VIP билети по 250 евро. Пакетът включва паркинг, напитки от отворен бар, специален сувенир, достъп до обособена зона със седящи места, приоритетен вход и отделни санитарни помещения.

Организаторите съобщават, че „още артисти от програмата на фестивала ще бъдат обявени скоро“. Вече е потвърдено участието на The Neighbourhood, които ще свирят в Sofia Live Park на 23 юни 2027 г.

Първи концерт в София, но не и в България

Предстоящото участие ще бъде първата среща на Били Айдъл с публиката в София. То обаче няма да е първият му концерт в България. През юли 2006 г. музикантът изнесе концерт на стадион „Калиакра“ в Каварна, което е отразено както в архивни публикации, така и в актуалната информация на Българското национално радио.

Така заявката за „първи концерт в България“, разпространена в част от публикациите, следва да се разбира като първи концерт в София. БНР определя гостуването през 2027 г. като второто посещение на Айдъл в страната.

Почти пет десетилетия на сцена

Били Айдъл започва кариерата си като фронтмен на британската пънк група Generation X, с която издава три албума между 1977 и 1981 г. През 1982 г. поема по самостоятелен път заедно с китариста Стив Стивънс.

Сред най-познатите песни на дуото са „Dancing With Myself“, „White Wedding“, „Rebel Yell“, „Eyes Without a Face“, „Flesh for Fantasy“, „Hot in the City“ и „Cradle of Love“. С характерната си визия, музикалните видеоклипове по MTV и смесването на пънк енергия с рок звучене Айдъл се превръща в една от разпознаваемите фигури на музиката през 80-те години.

През 2025 г. той издаде албума „Dream Into It“ – първия си студиен проект с нов авторски материал от 11 години. На 14 ноември 2026 г. Били Айдъл и Стив Стивънс ще бъдат включени в класа на Залата на славата на рокендрола за 2026 г.

Източници: bnrnews.bg, segabg.com, novinite.com