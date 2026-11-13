U2 издадоха „Carnaval de Luz“ с дует на Доли Партън

На таблото в училището Mount Temple Comprehensive в Дъблин през 1976 г. Лари Мълън-младши закача ръкописна обява: барабанист търси музиканти за група. От тази бележка започва историята на U2, която половин век по-късно продължава с шестнадесетия студиен албум на ирландската група – „Carnaval de Luz“.

Албумът излиза чрез Island Records и съдържа 12 песни. Това е първият пълнокръвен запис на U2 с нови композиции след „Songs of Experience“ от 2017 г. В него участват Bono, The Edge, Adam Clayton и Larry Mullen Jr., а продуцент е Jacknife Lee.

„Това е разхвърляна, провокативна, свещена колекция от песни“, казва The Edge за албума в изявление, цитирано от Associated Press. Сред песните са „Street of Dreams“, „Silencio“ и „The Greatest Show on Earth“ – композицията, дала името на предстоящото турне на групата.

Доли Партън е гласът в последната песен

Албумът завършва с „Torn“ – дует на Bono и Доли Партън. Песента е написана от U2, Партън и Джони Макдейд от Snow Patrol. Партън записва своята партия в Нашвил, а Даниел Лануа свири на педал стийл китара в албумната версия.

Associated Press съобщава, че представител на Партън е потвърдил, че „Torn“ е последният записан вокален запис на певицата. За песента са подготвени и отделна версия на Кент Уелс, както и официално видео с текста.

Албумът е част от по-широк цикъл, започнал с два изненадващо издадени миниалбума през 2026 г. – „Days of Ash“ и „Easter Lily“, всеки с по шест песни. В рамките на честването U2 възраждат и „Propaganda“ – списанието, което първите им почитатели получават за първи път през 1986 г. Специалното издание за „Carnaval de Luz“ е от 128 страници и включва бележки на Bono, текстове на песни и разговори с хора, свързани с работата по албума.

Турнето започва от Мексико

След издаването на „Carnaval de Luz“ U2 ще се отправят на световното турне „The Greatest Show On Earth“. Първият концерт е насрочен за 23 февруари 2027 г. в Мексико Сити, а следващите дати в Латинска Америка включват още концерти в Сао Пауло и Буенос Айрес.

Европейската част започва на 26 април в Стокхолм, като в шведската столица е обявен и втори концерт на 28 април. Следват дати във Франция, Португалия, Нидерландия, Великобритания, Германия и Италия.

„Това е предизвикателство към самите нас – да направим най-добрата вечер в живота на когото и да е“, заявяват U2 за заглавието на турнето и едноименната песен, цитирани от Rolling Stone.

Източници: apnews.com, au.rollingstone.com, thedailybeast.com