U2 оглавиха британската класация за албуми с Carnaval De Luz – първият албум с оригинални песни на ирландската група, достигнал номер едно във Великобритания от 17 години. Последният такъв успех беше с No Line On The Horizon през 2009 г.

Според Official Charts новият албум е 12-ият на U2, който заема първото място в британската класация. Така групата изравнява постижението на американския рок музикант Брус Спрингстийн. Carnaval De Luz оглави и класацията за винилови плочи, като физическите формати са формирали почти 90 процента от продажбите през първата седмица.

Първият нов материал от девет години

Carnaval De Luz е 16-ият студиен албум на U2 и излезе на 13 ноември 2026 г. Той съдържа 12 нови песни, сред които The Greatest Show On Earth. Продукцията е първата колекция с нов материал на групата от девет години насам.

Албумът връща U2 на върха след Songs Of Surrender, който достигна номер едно във Великобритания през 2023 г. Разликата е, че последната продукция беше преосмисляне на по-ранни песни, докато Carnaval De Luz е албум с оригинални композиции.

U2 оглавява класацията в годината на 50-годишнината

Боно, Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън създават U2 в Дъблин през 1976 г. Групата отбелязва 50 години от основаването си именно през 2026 г. В кариерата си U2 съчетава рок музиката с текстове за политиката, човешките права и социалните конфликти.

В челната петица на британската класация след U2 са Оливия Родриго с You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, Ноа Каан с The Great Divide, Оливия Дийн с The Art Of Loving и Майкъл Джаксън с компилацията The Essential. Класацията на Official Charts обхваща продажбите на физически носители и дигитални издания, както и аудио и видеопотоци.

При синглите Джейми Милър запазва първото място за пета поредна седмица с Babydoll. Втори е Аш със Stop The Wedding.

Източници: bta.bg, officialcharts.com