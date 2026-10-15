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Крис де Бърг на 78: историята зад „Дамата в червено“

Крис де Бърг на 78: историята зад „Дамата в червено“

15 Октомври, 2026 22:00 506 0

  • крис де бърг-
  • дамата в червено-
  • ирландска музика-
  • поп музика

Певецът е роден в Аржентина, израства в ирландски замък и превръща разказването на истории в своя запазена марка

Крис де Бърг на 78: историята зад „Дамата в червено“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В живота на Крис де Бърг има достатъчно материал за песен още преди той да напише първата си. Роден е на 15 октомври 1948 г. във Венадо Туерто, Аржентина, с името Кристофър Джон Дейвисън. Баща му е британски дипломат, а майка му Мейв е ирландка. Именно нейната фамилия де Бърг по-късно се превръща в сценичното име, с което певецът ще бъде познат по целия свят.

Детството му минава между Малта, Нигерия и Белгийско Конго, преди семейството да се установи в Ирландия. Там то живее в замък от XII век, който през летните месеци е превръщан в хотел. Като тийнейджър Крис свири на китара пред гостите, а тези ранни изпълнения се оказват първата му сцена. В интервю за „Гардиън“ той разказва, че баща му мечтаел за живот в ирландски замък и че семейството е трябвало да работи усилено, за да поддържа мястото.

От замъка до първите хитове

През 1974 г. Дейвисън подписва договор с A&M Records, а година по-късно издава дебютния си албум Far Beyond These Castle Walls. Песента Flying от него прекарва 17 седмици на първо място в Бразилия и показва, че музиката му може да намира публика далеч отвъд Великобритания и Ирландия.

Де Бърг постепенно изгражда стил, в който поп, рок и баладата се срещат с приказни сюжети, морски пътешествия, войни и любовни истории. В Don't Pay the Ferryman той превръща едно пътуване през нощта в драматична сцена. „Видях този човек, който препуска през нощта, за да срещне съдбата си“, казва певецът в архивно интервю за ирландската обществена медия RTÉ.

Песента, която го прави световна звезда

Най-големият му успех идва през 1986 г. с The Lady in Red, включена в албума Into the Light. Песента достига първо място във Великобритания и остава на върха три седмици. Тя се превръща и в една от най-разпознаваемите балади на 80-те, често избирана за първи танц на сватби.

Самият Крис де Бърг не се ограничава до романтичния образ, който хитът му създава. В репертоара му остават енергични песни като High on Emotion, мрачната приказка Don't Pay the Ferryman и коледната A Spaceman Came Travelling. Така зад една от най-популярните любовни балади стои автор, който от години разказва музикални истории с различен сюжет и настроение.

Половин век музика

През 2003 г. името му отново влиза в световните новини, след като дъщеря му Розана Дейвисън печели конкурса „Мис Свят“ като представителка на Ирландия. Две десетилетия по-късно самият певец отбелязва 50 години звукозаписна кариера с албума 50, издаден през 2024 г.

На 78 години Крис де Бърг остава свързан най-вече с „Дамата в червено“, но историята му е по-широка: аржентинско начало, дипломатическо семейство, ирландски замък, китара пред хотелски гости и кариера, изградена върху способността една песен да звучи като малък филм.

Източници: rte.ie, theguardian.com, irishtimes.com


Аржентина
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