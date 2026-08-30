Песните на Доли Партън, които станаха световни хитове в изпълнение на други звезди (ВИДЕО)

Доли Партън е сред най-разпознаваемите фигури в историята на кънтри музиката, но зад блестящата ѝ сценична визия стои и една от най-плодотворните авторки на песни в американската музика. През десетилетията тя е написала близо 3000 композиции, а стотици от тях са били записани от други изпълнители.

Някои от тези песни се превръщат в големи хитове именно в чужди версии. Най-яркият пример безспорно е „I Will Always Love You“ – песен, която светът днес свързва най-вече с Уитни Хюстън, макар че е написана и първоначално изпълнена от Доли Партън.

„I Will Always Love You“ – от сбогуване до световен хит

Партън написва „I Will Always Love You“ през 1973 г. като своеобразно сбогуване с Портър Уагонър, след като решава да прекрати професионалното им партньорство и да продължи самостоятелната си кариера. Нейната версия достига два пъти до върха на американската кънтри класация – първо през 1974 г., а след това отново през 1982 г.

Истинският световен пробив обаче идва през 1992 г., когато Уитни Хюстън записва песента за саундтрака на филма „Бодигард“. Версията ѝ се превръща в един от най-големите поп хитове на десетилетието и печели наградата „Грами“ за запис на годината през 1994 г.

Любопитен детайл е, че години по-рано Елвис Пресли също е искал да запише „I Will Always Love You“. Партън обаче отказва, след като мениджърът му полковник Том Паркър настоява изпълнителят да получи половината от издателските права върху песента. По-късно певицата определя това решение като едно от най-трудните, но и най-важните в кариерата си.

Емилу Харис превръща „To Daddy“ в кънтри хит

Сред известните песни на Доли Партън, записани от други звезди, е и „To Daddy“.

Композицията разказва историята на жена, която напуска емоционално студения си съпруг, след като години наред е поставяла семейството пред собственото си щастие.

Емилу Харис записва песента през 1977 г. за албума си „Quarter Moon in a Ten Cent Town“. Нейната версия достига трето място в класацията Billboard Hot Country Songs през 1978 г.

Любопитното е, че самата Партън не включва песента в свой редовен студиен албум по онова време. Нейният запис става широко достъпен едва години по-късно.

Мърл Хагард и „Kentucky Gambler“

Доли Партън е автор и на „Kentucky Gambler“, която кънтри легендата Мърл Хагард записва през 70-те години.

Партън създава песни не само от женска гледна точка. Самата тя е разказвала, че умишлено е писала композиции, които могат да бъдат изпълнявани и от мъже – особено в ранните години от кариерата си, когато жените автори в кънтри индустрията са значително по-малко.

Това прави каталога ѝ изключително разнообразен и позволява песните ѝ да бъдат интерпретирани от изпълнители с много различни стилове.

Бил Филипс помага на младата Партън да пробие като автор

Още преди Доли Партън да стане звезда със собствените си записи, нейни песни вече попадат в американските класации.

През 1966 г. кънтри певецът Бил Филипс издава „Put It Off Until Tomorrow“, написана от Партън. Тя участва и с беквокали в записа.

Песента достига шесто място в Billboard Hot Country Songs и допринася за ранното утвърждаване на младата авторка в Нешвил. Филипс записва и друга нейна композиция – „The Company You Keep“, която също влиза в топ 10 на кънтри класацията.

Скийтър Дейвис също записва нейна песен

Сред изпълнителите, които още през 60-те години разпознават таланта на Партън като автор, е и Скийтър Дейвис.

Тя записва композицията „Fuel to the Flame“, написана от Доли Партън и нейния чичо и дългогодишен творчески партньор Бил Оуенс.

Този период е особено важен за кариерата на Партън, защото преди да се утвърди като изпълнител, тя печели признание именно като автор на песни в музикалната индустрия на Нешвил.

Близо 3000 написани песни

По собствените оценки на Доли Партън през живота си тя е написала близо 3000 песни, като около 450 от тях са били записани и издадени от нея или от други изпълнители.

Точно това прави наследството ѝ далеч по-голямо от нейния собствен каталог.

Песните на Партън преминават отвъд границите на кънтри музиката и през годините са интерпретирани от поп, рок и фолк изпълнители. Най-показателният пример остава Уитни Хюстън – певица от съвсем различна музикална традиция, която превръща една интимна кънтри балада в глобален поп химн.

Така Доли Партън остава не само гласът зад „Jolene“, „Coat of Many Colors“ и „9 to 5“, но и автор, чиито думи и мелодии са станали част от кариерите на редица други големи музикални имена.