DARA кандидатства за „Грами“ с Bangaranga

DARA е подала кандидатура за категорията „Най-добър нов изпълнител“ на наградите „Грами“ 2027. Песента ѝ Bangaranga е предложена за разглеждане в три категории – „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро поп солово изпълнение“. Информацията е потвърдена от източници на NOVA.

Важно уточнение е, че подадената кандидатура не означава автоматична номинация. В момента записите преминават през първия кръг на гласуването, който според Recording Academy определя номинациите във всички категории. „Първият кръг на гласуването определя всички номинации“, посочва Академията.

Гласуването за наградите „Грами“ 2027 продължава до 22 октомври. Официалният списък с номинациите ще бъде обявен на 16 ноември, а церемонията е насрочена за 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.

От „Евровизия“ до кандидатурата за „Грами“

Дарина Йотова създава Bangaranga заедно с международен авторски екип. Песента е избрана да представи България след национална селекция, в която получава най-висока подкрепа както от журито, така и от публиката.

С нея България се завръща на „Евровизия“ след тригодишно отсъствие и печели първата си победа в конкурса. Успехът поставя DARA и песента ѝ в полезрението на наградите на Американската звукозаписна академия, но окончателното решение за номинациите предстои.

Българското присъствие в историята на „Грами“

DARA не е първият български артист, свързан с отличията на Академията. През 1990 г. хорът „Мистерията на българските гласове“ печели „Грами“ за албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2. През същата година група ФСБ е отличена за работата си по аранжимента и продукцията на латинохита Cielito Lindo.

Сред българските музиканти с признание от Академията е и композиторката Пенка Кунева, участвала в наградения през 2022 г. албум Women Warriors: The Voices of Change. Следващата важна дата за DARA и Bangaranga е 16 ноември, когато ще стане ясно дали кандидатурите ще се превърнат в официални номинации за „Грами“.

Източници: telegraph.bg