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DARA кандидатства за „Грами“ с Bangaranga
  Тема: Известни личности

DARA кандидатства за „Грами“ с Bangaranga

16 Октомври, 2026 14:00 789 15

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  • евровизия-
  • българска музика

Българската певица е подала кандидатура за „Най-добър нов изпълнител“, а песента ѝ е предложена в още три категории

DARA кандидатства за „Грами“ с Bangaranga - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

DARA е подала кандидатура за категорията „Най-добър нов изпълнител“ на наградите „Грами“ 2027. Песента ѝ Bangaranga е предложена за разглеждане в три категории – „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро поп солово изпълнение“. Информацията е потвърдена от източници на NOVA.

Важно уточнение е, че подадената кандидатура не означава автоматична номинация. В момента записите преминават през първия кръг на гласуването, който според Recording Academy определя номинациите във всички категории. „Първият кръг на гласуването определя всички номинации“, посочва Академията.

Гласуването за наградите „Грами“ 2027 продължава до 22 октомври. Официалният списък с номинациите ще бъде обявен на 16 ноември, а церемонията е насрочена за 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.

От „Евровизия“ до кандидатурата за „Грами“

Дарина Йотова създава Bangaranga заедно с международен авторски екип. Песента е избрана да представи България след национална селекция, в която получава най-висока подкрепа както от журито, така и от публиката.

С нея България се завръща на „Евровизия“ след тригодишно отсъствие и печели първата си победа в конкурса. Успехът поставя DARA и песента ѝ в полезрението на наградите на Американската звукозаписна академия, но окончателното решение за номинациите предстои.

Българското присъствие в историята на „Грами“

DARA не е първият български артист, свързан с отличията на Академията. През 1990 г. хорът „Мистерията на българските гласове“ печели „Грами“ за албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2. През същата година група ФСБ е отличена за работата си по аранжимента и продукцията на латинохита Cielito Lindo.

Сред българските музиканти с признание от Академията е и композиторката Пенка Кунева, участвала в наградения през 2022 г. албум Women Warriors: The Voices of Change. Следващата важна дата за DARA и Bangaranga е 16 ноември, когато ще стане ясно дали кандидатурите ще се превърнат в официални номинации за „Грами“.

Източници: telegraph.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 отвратителна

    39 3 Отговор
    нищонеправеща никаквица

    14:03 16.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    33 3 Отговор
    Е това се вика НАГЛОСТ!

    14:06 16.10.2026

  • 3 Даша

    29 2 Отговор
    Кандидат за грънци.

    14:07 16.10.2026

  • 4 Зевс

    28 2 Отговор
    БезДара може да спечели само за най-кофти татуси конкурс

    14:08 16.10.2026

  • 5 Банга Щанга

    20 2 Отговор
    Ко? Що? Е, не!!!

    14:11 16.10.2026

  • 6 Успех ДАРА!

    3 25 Отговор
    Браво на ДАРА!
    Българските граждани трябва да имат самочувствието и смелостта да се изявяват пред света.

    Коментиран от #10

    14:11 16.10.2026

  • 7 Умен

    6 3 Отговор
    Бангаранга е румънски термин, знаете ли?

    14:12 16.10.2026

  • 8 язе

    16 2 Отговор
    то не бе дара,то не бе багамара,то не бе прототия.....

    14:12 16.10.2026

  • 9 Не плюйте Дара

    4 14 Отговор
    Със сигурност не кандидатства тя, а тези зад гърба й. Момичето се представи прекрасно независимо от тъпата песен.

    14:16 16.10.2026

  • 10 честен ционист

    22 1 Отговор

    До коментар #6 от "Успех ДАРА!":

    И с какво трябва българският гражданин да е горд с бангарангата? Нито псента е композирана от българи, нито пък текста е на български?

    14:17 16.10.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    Песента И?! Бездара няма песен! Тя е платена от българския данъкоплатец, струваше би 2 милиона и не е нейна!

    14:21 16.10.2026

  • 12 Колкото

    13 1 Отговор
    букъра е писач, бургазлийката актриса, толкова и това е певица

    14:22 16.10.2026

  • 13 ДАРЕ

    10 3 Отговор
    Самозабрави се момиче! Не си новата Тейлър Суифт!!!

    14:23 16.10.2026

  • 14 Тиква

    8 1 Отговор
    Уау,уау татуирани чалгарите в екстаз,позор.

    14:44 16.10.2026

  • 15 Всъщност

    1 2 Отговор
    Що толкова много хейт ? Песента е добра , и прекрасно разчупи поръчковия политически профил на конкурса Евровизия . Успех на Дарина !

    15:11 16.10.2026