Британската историчка проф. Бетани Хюз ще снима филм за София и за Цар Самуил

Британската историчка, писателка и телевизионна водеща проф. Бетани Хюз ще снима филм за София и за Цар Самуил. Това обяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на представянето на нейната книга „Седемте чудеса на античния свят“ и филма ѝ „България: Земята на розите“, което събитие беше организирано вчера от TravelNews, „Книгомания“ и Viasat History в хотел InterContinental Sofia.

„Започват снимките за София, но планираме и пети филм, който ще бъде за цар Самуил, за връщането на костите му, за цялата история. Искаме премиерата му да бъде точно една година, след като царят се прибра в България“, каза Илин Димитров. Имаме нужда от хора, които да разказват за България и да ни помагат да имаме по-позитивна визия пред света. Бетани Хюз е в топ три в света, подчерта министърът.

Министърът на туризма Илин Димитров

Илин Димитров разказа, че се е запознал с проф. Хюз в Албания в Министерството на туризма. Тогава двамата обсъдили какво могат да направят за България и така се зародили идеите за трите филма на проф. Хюз, както и четвъртият, който е посветен на Спартак. Министърът каза, че са говорили и за този проект и изрази очакването си и той да допринесе за популяризирането на страната ни.

„Не бихме могли да правим нови филми без подкрепата, сътрудничеството и обичта, които ни давате. Те ми позволяват да правя това, което най-много обичам“, заяви проф. Бетани Хюз пред препълнената зала от близо 200 приятели и фенове. „Помислих си - направили сме филми за римското наследство в България, но трябва да направим филм и за самата България", посочи тя.

Водещ на събитието беше Бойко Василев. Той прочете поздравителен адрес и от министъра на културата Евтим Милошев. „Благодаря ви за възможността чрез работата ви нашата страна да бъде представена в своята историческа и културна многоликост“, подчерта Милошев.

Илиян Андонов, управител на "Книгомания"

Издателят на книгата на проф. Хюз - Илиян Андонов от „Книгомания“, каза, че над два милиарда читатели и зрители, до които достигат проектите на писателката и продуцент Бетани Хюз, се радват на нейните филми, книги и подкасти. „Ако Индиана Джоунс направи археологията вълнуваща за киното, то проф. Бетани Хюз направи истинската история вълнуваща за целия свят“, коментира Андонов. „Ако Индиана Джоунс търсеше съкровища за миналото, Бетани Хюз открива тяхното значение и връзката с настоящето. Ако Индиана Джоунс ни накара да мечтаем за приключенията на древния свят, Бетани Хюз ни доказва, че най-големите приключения са тези, които историята действително е преживяла“, подчерта той.

„Много се радвам за това, което проф. Бетани Хюз направи за розовата долина“, каза главният редактор и собственик на TravelNews Мирослав Иванов. „Филмите за България са гледани от над 50 милиона души в над 120 страни“, посочи той.

Главният редактор на TravelNews Мирослав Иванов

Проф. Бетани Хюз се срещна и със свои почитатели. Тя отговаря на техни въпроси и раздава автографи над 2 часа.

Проф. Бетани Хюз раздава автографи над 2 часа

Бетани Хюз е автор и е представила над 50 телевизионни и радио документални филма за BBC, Channel 4, Netflix, Discovery, PBS, The History Channel, National Geographic, BBC World и ITV. Нейните предавания са гледани от над 250 милиона души по целия свят. През 2019 г. проф. Хюз е председател на журито, определящо носителя на британска литературна награда „Ман Букър“ (Man Booker Prize), и е отличена с Орден на Британската империя за заслуги към историята.

Поредицата ѝ „Съкровищата на света“ (Treasures of the World) се излъчва в 120 държави по света. Част от нея е и документалният филм „Съкровищата на България“ (Treasures of Bulgaria). През лятото на 2023 г. е заснет първият му епизод, който представя Казанлъшката гробница, Бузлуджа, Базиликата в Пловдив, Хераклея Синтика, Рилски манастир, Рилските езера, Археологически музей – Варна, където е изложено най-старото обработено злато в света, Варненското езеро, нестинарските ритуали в село Кости и ритуалите на жителите от село Рибново. Той е излъчен по телевизионния канал Viasat History на 24 май 2024 г., а във Великобритания епизодът е най-гледаното предаване в страната по Channel 4 в деня на неговото излъчване.

През април 2024 г. е заснет втори епизод на „Съкровищата на България“. Снимките са в Пловдив, Велико Търново, Белоградчик, Созопол и пещерата „Магура“. На 7 март 2025 г. е излъчен епизодът от поредицата, озаглавен „България – земята на розите“.

Партньори на събитието в InterContinental Sofia бяха българските вина „Златен Рожен“, водата с рози Fresh на „Филикон“, ароматизирането на залата с рози беше от Sono Paulina, Devin предостави минерална вода, а розовите продукти бяха на Krimas.

Мартин Райков

Източник: travelnews.bg