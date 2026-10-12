Почина дългогодишният оператор и режисьор Румен Смилевски

Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в Българската национална телевизия Румен Смилевски. Той е посветил 40 години от професионалния си път на телевизията и е участвал в реализацията на предавания като „Сутрешният блок“, „По света и у нас“ и „Плюс-Минус“, съобщи БНТ.

Смилевски е снимал детски предавания, музикални клипове и филми. Сред заглавията, по които е работил като оператор, са „Хроника на горещото лято на 1868“, „Стефан Караджа“, „Булгарите“ и „Българското име на дълголетието: българското кисело мляко“. Телевизионният филм „Хроника на горещото лято на 1868“ е създаден през 1990 г.

Румен Смилевски е автор на над 150 документални филма. В тях разглежда теми, свързани с произхода на древните българи, делото на светите братя Кирил и Методий, Ванга, българските църкви и манастири, исторически открития и съвременни художници.

В разговор за BGNOW, посветен на съвместната му работа с Елена Димитрова по филмите за Ванга, Смилевски разказва: „След като изписахме заглавието върху кадър от църквата в Рупите, нещата си дойдоха на мястото.“

Поклонението пред Румен Смилевски ще се състои на 14 октомври от 11:00 часа на Централните софийски гробища, съобщи БНТ.

Източници: bntnews.bg, bgnow.eu