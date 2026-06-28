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Евтим Милошев и Десислава Радева откриха фестивала WORKSHOP ЕЛЕНОВ’26 и се срещнаха с талантливи млади творци

Евтим Милошев и Десислава Радева откриха фестивала WORKSHOP ЕЛЕНОВ’26 и се срещнаха с талантливи млади творци

28 Юни, 2026 10:35 766 6

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  • фестивал-
  • workshop еленов’26

Фестивалът вече пета година продължава да утвърждава своята мисия да насърчава творческия потенциал на младите хора и да изгражда среда, в която талантът, инициативността и свободното себеизразяване срещат подкрепа и признание.

Евтим Милошев и Десислава Радева откриха фестивала WORKSHOP ЕЛЕНОВ’26 и се срещнаха с талантливи млади творци - 1
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С официална церемония беше открит тазгодишният фестивал WORKSHOP ЕЛЕНОВ’26, който събра на едно място талантливи деца и тийнейджъри от цялата страна, обединени от любовта към изкуството, творчеството и активното гражданско участие.
Специални гости на откриването бяха министърът на културата Евтим Милошев и Десислава Радева, съпруга на министър-председателя на Република България Десислава Радева. Двамата дадоха символичен старт на фестивала и отделиха време да разгледат пространството, където се провеждаха творчески ателиета, артистични работилници и интерактивни демонстрации.
По време на посещението си те разговаряха неформално с десетки тийнейджъри, които представиха своите идеи, проекти и артистични занимания. Срещите преминаха в изключително непринудена атмосфера, а младите участници имаха възможност лично да споделят какво ги вдъхновява и как фестивалът им дава пространство за изява и развитие.
Гостите изразиха своето възхищение от енергията, таланта и ентусиазма на младите хора, както и от високото ниво на организация и разнообразната програма. Особено силно впечатление им направи свободната и творческа атмосфера, в която участниците работят заедно, обменят идеи и създават нови приятелства.
„Тук се усеща истинска енергия, желание за творчество и общност. Най-ценното е, че младите хора не просто участват, а общуват с утвърдени вече творци, които предават опита си. Младите тук създават, мислят и общуват помежду си“, коментираха гостите след края на срещите.
Откриването постави началото на няколко дни, изпълнени с работилници, артистични предизвикателства, дискусии, сценични изяви и срещи с вдъхновяващи личности. - актьорите Антъни Пенев, Гергана Змийчарова, Георгий Иваниядзе и инфлуенсърите Алек Лазов и Мегсън.
Фестивалът вече пета година продължава да утвърждава своята мисия да насърчава творческия потенциал на младите хора и да изгражда среда, в която талантът, инициативността и свободното себеизразяване срещат подкрепа и признание.
WORKSHOP ЕЛЕНОВ’26 се провежда в подкрепата на Столична община и е част от значимите събития на културната програма на София. Медийни партньори са БНР и БНТ.

Евтим Милошев и Десислава Радева откриха фестивала WORKSHOP ЕЛЕНОВ’26 и се срещнаха с талантливи млади творци


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 $лави трифонOFF

    3 1 Отговор
    т€зи Д€ТО $ЪМ ги ХРАНИЛ И € .АЛ, Щ€ МИ ПРАВЯТ Ф€$ТИВАЛ!?!?!?
    ДО КЪД€ ДОКАРАХА я тази "държава" фат ма кът И Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!???!!!

    11:54 28.06.2026

  • 3 Хайде вече

    3 0 Отговор
    Първенюта,и от фестивал разбирали

    Коментиран от #6

    11:55 28.06.2026

  • 4 Чиба

    1 0 Отговор
    Бе каун

    11:56 28.06.2026

  • 5 Кобилата на генерала

    1 0 Отговор
    Изцвили .
    Радев, излагаш се с всеки изминал час! Ако изобщо знаеш какво прави тая култустиска!

    11:58 28.06.2026

  • 6 Тръмповица се изока от ООН

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде вече":

    Радевица от някакъв фестивал!
    Хахаха!
    Всестранно надарени, с тази разлика, че Мелания е фина и стилна, а Десислава се цепи с груба фигура и безвкусие!

    12:03 28.06.2026