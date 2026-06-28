Евтим Милошев и Десислава Радева откриха фестивала WORKSHOP ЕЛЕНОВ’26 и се срещнаха с талантливи млади творци

С официална церемония беше открит тазгодишният фестивал WORKSHOP ЕЛЕНОВ’26, който събра на едно място талантливи деца и тийнейджъри от цялата страна, обединени от любовта към изкуството, творчеството и активното гражданско участие.

Специални гости на откриването бяха министърът на културата Евтим Милошев и Десислава Радева, съпруга на министър-председателя на Република България Десислава Радева. Двамата дадоха символичен старт на фестивала и отделиха време да разгледат пространството, където се провеждаха творчески ателиета, артистични работилници и интерактивни демонстрации.

По време на посещението си те разговаряха неформално с десетки тийнейджъри, които представиха своите идеи, проекти и артистични занимания. Срещите преминаха в изключително непринудена атмосфера, а младите участници имаха възможност лично да споделят какво ги вдъхновява и как фестивалът им дава пространство за изява и развитие.

Гостите изразиха своето възхищение от енергията, таланта и ентусиазма на младите хора, както и от високото ниво на организация и разнообразната програма. Особено силно впечатление им направи свободната и творческа атмосфера, в която участниците работят заедно, обменят идеи и създават нови приятелства.

„Тук се усеща истинска енергия, желание за творчество и общност. Най-ценното е, че младите хора не просто участват, а общуват с утвърдени вече творци, които предават опита си. Младите тук създават, мислят и общуват помежду си“, коментираха гостите след края на срещите.

Откриването постави началото на няколко дни, изпълнени с работилници, артистични предизвикателства, дискусии, сценични изяви и срещи с вдъхновяващи личности. - актьорите Антъни Пенев, Гергана Змийчарова, Георгий Иваниядзе и инфлуенсърите Алек Лазов и Мегсън.

Фестивалът вече пета година продължава да утвърждава своята мисия да насърчава творческия потенциал на младите хора и да изгражда среда, в която талантът, инициативността и свободното себеизразяване срещат подкрепа и признание.

WORKSHOP ЕЛЕНОВ’26 се провежда в подкрепата на Столична община и е част от значимите събития на културната програма на София. Медийни партньори са БНР и БНТ.

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