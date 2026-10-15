Италия отбелязва 10 години от „Плаващите кейове“

Десет години след като хората за първи път проходиха по повърхността на езерото Изео, италианският град Изео ще отбележи годишнината от „Плаващите кейове“ на Кристо и Жан-Клод. Честванията са насрочени за 17 и 18 октомври, а почетен гост ще бъде министърът на културата Евтим Милошев.

В събота следобед в замъка Олдофреди ще се проведе конференцията „Изкуството – мост между културите“. Сред участниците ще бъде кметът на Изео Рикардо Венкярути, който ще приветства гостите. В програмата е включено и изложение, посветено на „Плаващите кейове“, с фотографии на местни артисти.

Разговор за наследството на Кристо

Специално видео обръщение е подготвил проф. Георги Лозанов. В него той ще говори за уроците от творчеството на Кристо и Жан-Клод и за способността на изкуството им да превръща конкретно място в общо преживяване за хора от различни държави.

За работата на Кристо ще разкаже и Богдан Паташев от отдела за Международно сътрудничество в Министерството на културата. В края на конференцията думата ще бъде дадена на Евтим Милошев, който ще отправи официално приветствие.

Честванията се осъществяват със съдействието на Урсула Хофтер Дзуколи, посланик на Суверенния Малтийски орден в България.

Инсталацията привлече над милион посетители

„Плаващите кейове“ бяха открити за публика на 18 юни 2016 г. и останаха на езерото Изео 16 дни – до 3 юли. Плаващите пътеки, покрити с оранжево-жълт текстил, бяха дълги около 3 километра и свързваха Сулцано с Монте Изола и остров Сан Паоло.

По различни оценки над 1 милион души посетиха временната творба. След демонтирането ѝ на място не остава постоянен паметник, но според местните власти проектът променя международната известност на района. „Днес сме познати и в Съединените щати“, заяви кметът на Изео Рикардо Венкярути пред италианския вестник „Кориере дела сера“.

Самият Евтим Милошев определи Кристо и Жан-Клод като „символ на свободата и изкуството, достигнало до милиони“ по време на културна проява в Париж през юни 2026 г. Годишнината в Изео ще събере спомена за една от най-мащабните временни инсталации на двамата автори с разговор за ролята на изкуството като пространство за среща между култури.

Източници: brescia.corriere.it, giornaledibrescia.it, vocecamuna.it