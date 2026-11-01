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Къде по света почитат своите будители
  Тема: Известни личности

Къде по света почитат своите будители

1 Ноември, 2026 08:00 591 6

  • ден на народните будители-
  • световен ден на учителя-
  • просветители-
  • национална култура-
  • образование

От Индия и Южна Корея до Румъния и Аржентина държави отбелязват дни, посветени на учители, писатели и национални просветители

Къде по света почитат своите будители - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В календара на различни държави има дни, които напомнят за смисъла на българския Ден на народните будители – почит към хората, които чрез образование, книги, език и култура изграждат общественото съзнание. Няма единен световен празник с напълно същото съдържание като 1 ноември, но има десетки национални и международни чествания със сходна идея.

5 октомври е денят на учителите по света

Най-широко разпространената дата е 5 октомври – Световният ден на учителя. ЮНЕСКО го отбелязва от 1994 г. в чест на преподавателите и на международните стандарти за техните права, отговорности и условия на труд. „Световният ден на учителя се отбелязва ежегодно на 5 октомври, за да почете всички учители по света“, посочва организацията.

В много страни този ден е повод за официални церемонии, награди и разговори за ролята на учителите. Той обаче е посветен на професията като цяло, а не на конкретни исторически личности.

Индия, Китай и Южна Корея свързват празника с личности

В Индия Денят на учителя е на 5 септември – рождения ден на философа и преподавателя Сарвепали Радхакришнан, който е вторият президент на страната. Традицията започва през 1962 г., когато личният му празник е превърнат в честване на учителската професия. По този начин държавата почита едновременно конкретен мислител и всички преподаватели.

В Китай Денят на учителя е на 10 септември. Датата е въведена през 1985 г. и е посветена на учителите и значението на образованието, без да е обвързана с рождения или смъртния ден на един конкретен просветител.

Южна Корея отбелязва Деня на учителя на 15 май – рождения ден на крал Седжон Велики, владетелят, свързван със създаването на корейската писменост хангъл. Празникът е установен през 1965 г., а учениците традиционно поднасят карамфили и благодарствени послания на своите учители.

Дни на учителя в чест на национални просветители

В Аржентина Денят на учителя е на 11 септември – датата на смъртта през 1888 г. на Доминго Фаустино Сармiento. Той е бил учител, писател, журналист и президент, а образованието е сред основните теми в неговата обществена дейност. Аржентинските власти го определят като една от централните фигури в историята на националното образование.

Турция отбелязва Деня на учителя на 24 ноември. Датата е свързана с решението от 1928 г. Мустафа Кемал Ататюрк да бъде приет за главен учител на нацията след въвеждането на новата турска азбука. Честването е посветено както на преподавателите, така и на модернизацията на образованието.

Когато празникът е посветен на културата

Най-близки до българския модел са националните културни дни, които поставят в центъра голям автор или културен символ. В Румъния 15 януари е Национален ден на културата и съвпада с рождения ден на поета Михай Еминеску. Празникът се отбелязва от 2011 г. и е замислен едновременно като почит към Еминеску и като ден за размисъл върху румънската култура.

В Унгария Денят на унгарската култура е на 22 януари. Той напомня, че на тази дата през 1823 г. Ференц Кьолчей завършва текста на „Химнът“ – националния химн на страната. Денят се превръща в повод за литературни, музикални и образователни събития.

Тези примери показват, че българският Ден на народните будители има международни паралели, но не и точен двойник. В едни държави се почитат всички учители, в други – един исторически просветител, а в трети – цялата национална култура чрез паметта за поет, писател или създател на езиков и културен символ.

Източници: indianexpress.com, agerpres.ro, euronews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    0 0 Отговор
    Повод за празник.

    08:08 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    1 1 Отговор
    а де по света се празнува 3 март що немаше

    08:24 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.