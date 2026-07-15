Евтим Милошев: Представители на Евровизия направиха оглед на НДК за догодина (ВИДЕО)

Представители на Европейския съюз за радио и телевизия бяха в София и направиха оглед в Националния дворец на културата (НДК) в хода на процедурата за избор на домакин на песенния конкурс „Евровизия" през 2027 г., каза министърът на културата Евтим Милошев в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви. Той допълни, че предстои екипът да посети и Бургас, след като двата града се конкурират за домакинството на форума.

В понеделник беше съобщено, че от надпреварата да приемат „Евровизия" отпадат Пловдив и Варна, припомня БТА.

„Държавата направи първите две много важни стъпки. Създаден е този орган, който да подкрепи организацията на министерско ниво. В Министерството на културата са преведени 20 млн. евро за „Евровизия“. Останаха само София и Бургас. По отношение на софийската кандидатура представители на Европейския съюз за радио и телевизия бяха на оглед в НДК. Предстои такъв и в Бургас“, каза Милошев в ефира на Би Ти Ви. Градът домакин на конкурса трябва да отговори на много критерии, сред които да разполага с подходяща зала, инфраструктура, хотели, международни транспортни връзки.

Решението кой да е домакин ще вземе международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години. Очаква се това да стане до края на месец юли.

Министър Милошев отбеляза, че новото ръководство на НДК е вписано в Търговския регистър в понеделник, а възнагражденията на служителите са преведени. В началото на юни т.г. министърът на културата Евтим Милошев съобщи за финансови злоупотреби в НДК и за това, че заплатата на изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова Татарова е в пъти по-голяма от тази на държавния глава. В края на юни тя беше отстранена като член на Съвета на директорите на НДК и бе прекратен договорът ѝ за управление на дружеството.

„Заплатите на новия Съвет на директорите ще се върнат към нормалност. Вече на ниво Министерски съвет обмисляме таван на заплатите на публичните предприятия. Предстои да се вземе решение за тавана и по какъв начин ще се изчисляват заплатите. Това е важно от гледна точка на обществения интерес“, каза Евтим Милошев в предаването „Тази сутрин". Той припомни, че НДК е публично дружество с активи за половин милиард евро. „Това дружество всяка година трупа загуба. Това е процес, който започва през 2014 г. Всяка година собственият капитал пада под уставния капитал. С всяка година загубите се увеличават. Вече минаха 50 млн. евро загуби“, допълни министърът на културата.

По отношение на Националния културен календар, който е сред приоритетите на министър Милошев, той каза, че тази тема е пред него от първия ден и генерира голям обществен интерес. Припомни, че има две решения на Министерски съвет от две предходни правителства за събития от Календара. Заявена е подкрепа, има сключени договори, но те не са финансово обезпечени, каза Милошев. Вече разплатихме 20 проекта за събития от Календара за близо 1,8 млн. евро, а днес ще защитя на Министерски съвет нови 1,9 млн. евро за нови 28 проекта, съобщи той. Министърът на културата допълни, че ще продължат разговорите с Министерство на финансите за осигуряване на оставащите събития до края на годината.

В ефира на Би Ти Ви министър Милошев разказа и за проверки, свързани с възникнали имотни проблеми. Едната от тях е за имот, стопанисван от Филмова студия "Време“ ЕООД, което е под шапката на министерството. „Директорът на филмова студия „Време“ дойде при мен и каза, че хотел, собственост на дружеството, трябва да бъде отдаден под наем", разказа Милошев. Направен е търг, на който се явили три фирми. Спечелила третата, защото първата и втората са се отказали. "Оказа се, че фирмите са "мама, татко и аз". Първата фирма е на сина, втората – на майката, а третата – на бащата. Бащата е пълномощник на сина, който дава най-висока оферта. Майката и синът се отказват в полза на бащата в този търг с тайно наддаване. Това е реалността“, разказа министър Евтим Милошев.

„Текат и други проверки в момента. Става въпрос за стотици декари собственост на друго търговско дружество – „Орфей“. 400 декара липсват от активите на дружеството. Няма ги. Липсват. Къде са – това питам. Намират се на много атрактивно място“. Мистерия е. Тече вътрешна проверка“, допълни министър Милошев.