Елвис е таен агент в нов сериал

Стрийминг платформата Netflix (Нетфликс) ще пусне анимационен комедиен сериал, в който Кралят на рокендрола Елвис ще се изявява като таен агент, съобщи сайтът THR.

Поредицата е кръстена "Аgent King" (Кралят агент), а в нея Пресли ще бъде представен като шпионин, борещ се срещу злото.

