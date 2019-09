"Игра на тронове" и "Чернобил" обраха статуетките на "Еми" 2019

Въпреки противоречивите отзиви на феновете за Игра на тронове, комисията на наградите "Еми" е категорична - това е най-добрата тв драма. Сериите получиха наградата за най-добър драматичен сериал и най-добър актьор в поддържаща роля (Питър Динклидж). Освен това "Игра на тронове" обра най-много награди на раздаваните седмица по-рано Creative Arts Emmy - общо 10. Сред тях са отличия за костюми, грим, визуални ефекти, звуков монтаж, каскади, дизайн на откриваща "шапка", и др.

Така "Троновете" се сдобиха с общо 12 награди „Еми" тази година след рекордните 32 номинации в този награден сезон. Сериалът се подреди до известни заглавия като "Западното крило",

"L.A. Law," "Mad Men" ("Момчетата от Медисън авеню") и "Hill Street Blues" за най-много спечелени награди в категорията за най-добър драматичен сериал. С това приключва царуването на сериала на малкия екран, след като финалният му епизод беше излъчен преди няколко месеца.

Другата изключително успешна поредица на HBO - "Чернобил", която пресъздава аварията в атомната централа край Чернобил, беше призната за най-добър лимитиран сериал. Йохан Ренк получи наградата за режисура, а по време на т. нар. "малки емита" епизодите взеха 7 отличия за впечатляващото представяне на съветската действителност заслужено сред тях и е отличието за Най-добър дизайн на продукция (за даден исторически период или фентъзи програма). Сред другите се нареждат и наградите за лимитиран сериал за музика, монтаж, звуков монтаж и операторско майсторство.

Сериалът "Fleabag" сложи край на дългогодишната доминация на "Veep" в категориите за комедиен сериал. Епизодите получиха награда за най-добър драматичен сериал, режисура за комедиен сериал и най-добра актриса в комедиен сериал - Фийби Уолър-Бридж. Така Уолър-Бридж наруши поредицата от награди в категорията на Джулия Луис-Драйфус, която вече е печелила 6 статуетки за водеща роля в комедия за сериала на HBO "Veep". С това Драйфус се превърна в звездата с най-много награди "Еми" за една и съща роля. Ако беше спечелила и тази неделя, щеше да постави рекорд за най-много спечелени статуетки.

Сериалът с най-много технически награди "Еми" - "The Marvelous Mrs. Maisel" отбеляза още две спечелени награди на церемонията, след като на Creative Arts Emmy взе 6 награди. Актьорът Тони Шалуб получи наградата за най-добра поддържаща мъжка роля в сериала - четвъртата му статуетка „Еми", след като през годините е получавал вече три за главна роля за сериала "Монк". Актрисата Алекс Борстайн получи „Еми" за поддържаща женска роля.

"Историята на прислужницата" (The Handmaid's Tale, Hulu) получи редица награди, въпреки че само част от втория му сезон попадна в периода, в който може да получи номинация. Затова и можеше да се класира само в някои от категориите. Така епизодите нямаше как да се състезават за водещите категории, но взеха награди за дизайн на съвременна продукция, както и за гостуващи актьори в драматичен сериал - Чери Джоунс като Холи и Брадли Уитфорд като командир Джоузеф Лорънс.

Ето кои са всички победители от "Еми" 2019:

Най-добър телевизионен филм:

"Black Mirror: Bandersnatch"

"Deadwood: The Movie"

"Brexit"

"King Lear"

"My Dinner With Hervé"

Най-добър драматичен сериал:

"Game of Thrones" ("Игра на тронове")

"Killing Eve" ("Убивайки Ийв")

"Ozark"

"Pose"

"Succession" ("Наследници")

"This Is Us" ("Това сме ние")

"Better Call Saul" ("Обадете се на Сол")

"Bodyguard" ("Бодигард")

Най-добър актьор в драматичен сериал:

Джейсън Бейтман, "Ozark"

Стърлинк К. Браун, "This is Us" ("Това сме ние")

Кит Харингтън, "Game of Thrones"

Боб Оденкърк, "Better Call Saul" ("Обадете се на Сол")

Били Портър, "Pose"

Мило Вентимиля, "This is Us" ("Това сме ние")

Най-добра актриса в драматичен сериал:

Емилия Кларк, "Game of Thrones"

Джоди Комър, "Killing Eve"

Джулия Гарднър, "Ozark"

Сандра О, "Killing Eve"

Манди Мур, "This Is Us"

Робин Райт, "House of Cards"

Вайола Дейвис, "How To Get Away With Murder"

Най-добра актриса в поддържаща роля в драматичен сериал:

Лина Хийди, "Game of Thrones" ("Игра на тронове")

Гуендолин Кристи, "Game of Thrones" ("Игра на тронове")

Софи Търнър, "Game of Thrones" ("Игра на тронове")

Мейзи Уилямс, "Game of Thrones" ("Игра на тронове")

Фиона Шоу, "Killing Eve" ("Убивайки Ийв")

Джули Гарнър, "Ozark"

Най-добър актьор в поддържаща роля в драматичен сериал:

Алфи Алън, "Game of Thrones" ("Игра на тронове")

Николай Костер-Валдау, "Game of Thrones" ("Игра на тронове")

Питър Динклидж, "Game of Thrones" ("Игра на тронове")

Джонатан Банкс, "Better Call Saul" ("Обадете се на Сол")

Джанкарло Еспозито, "Better Call Saul" ("Обадете се на Сол")

Майкъл Кели, "House of Cards"

Крис Съливан, "This Is Us" ("Това сме ние")

Най-добър комедиен сериал:

"Barry"

"Fleabag"

"The Good Place"

"Schitt's Creek"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Russian Doll"

"Veep"

Най-добър актьор в комедиен сериал:

Антъни Андерсън, "Black-ish"

Дон Чийдъл, "Black Monday"

Тед Дансън, "The Good Place"

Бил Хейдър, "Barry"

Юджийн Леви, "Schitt's Creek"

Майкъл Дъглас, "The Kominsky Method"

Най-добра актриса в комедиен сериал:

Кристина Апългейт, "Dead to Me"

Катрин О‘Хара, "Schitt's Creek"

Рейчъл Броснахан,"The Marvelous Mrs. Maisel"

Джулия-Луис Драйфус, "Veep"

Наташа Лион, "Russian Doll"

Фийби Уолър-Бридж, "Fleabag"

Най-добър лимитиран сериал:

"Chernobyl"(Чернобил") (HBO)

"Escape at Dannemora" (Showtime)

"Fosse/Verdon" (FX)

"Sharp Objects" ("Отворени рани" (HBO)

"When They See Us" (Netflix)

Най-добър актьор в лимитиран сериал или филм:

Махершала Али, "Истински детектив" ("True Detective")

Бенисио дел Торо, "Escape at Dannemora"

Хю Грант, "А Very English Scandal"

Джаред Харис, "Чернобил" ("Chernobyl")

Джарел Джером, "When They See Us"

Сам Рокуел, "Fosse/Verdon"

Най-добра актриса в лимитиран сериал или филм:

Ейми Адамс, "Отворени рани" ("Sharp Objects")

Патриша Аркет, "Escape at Dannemora"

Джой Кинг, "The Act"

Мишел Уилямс, "Fosse/Verdon"

Унджану Елис, „When They See Us"

Ниси Наш, „When They See Us"

Режисура за драматичен сериал:

Джейсън Бейтман,"Ozark"

Дейвид Бениоф и Д. Б. Уайз,"Game of Thrones"

Даяна Рийд, "The Handmaid's Tale"

Лиза Брюлман, "Killing Eve"

Адам Макей, "Succession"

Дейвид Нътър, "Game of Thrones"

Мигел Сапочник, "Game of Thrones"

Режисура за комедиен сериал:

Алек Берг, "Barry"

Хари Брадбир, "Fleabag"

Марк Сендровски, "The Big Bang Theory"

Бил Хейдър, "Barry"

Ейми Шърман-Паладино, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Даниел Паладино, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Режисура за лимитиран сериал или телевизионен филм:

Ейва Давърнай, "When They See Us"

Стивън Фриърс, "A Very English Scandal"

Томъс Кайл, "Fosse/Verdon"

Йохан Ренк, "Chernobyl"

Бен Стилър, "Escape at Dannemora"

Джесика Ю, "Fosse/Verdon"