Джими Пейдж на 78 г.

На днешния ден през 1944 година е роден и китаристът Джими Пейдж. Той е основател и неизменим член на групата Led Zeppelin. Фенове и критици го смятат за един от най-влиятелните рок китаристи на всички времена, предава trafficnews.bg.

Джими започва да се учи да свири на китара, когато е на 12. На 14 години се явява на прослушване за таланти на ITV. Свири с различни банди и с китаристи като Джеф Бек и Ерик Клептън. Първият му професионален проект е "Diamonds", който се изкачва до първото място в класациите през 1963 г.

Прави много записи с различни изпълнители. Любопитни изчисления показват, че Джими Пейдж се появява в 60% от рок музиката, записана в Англия между 1963 и 1966 г. През 1965 г. е поканен от The Yardbirds да замести Ерик Клептън. Пейдж отхвърля предложението. След няколко седмици обаче пак получава предложение от групата и започват да работят заедно. В бандата има проблеми, настъпват и много промени в състава ѝ, но Пейдж е решен да продължи работата с групата с нов състав. По-късно всъщност The New Yardbirds се превръщат в Led Zeppelin.

Джими Пейдж е продуцент, композитор и китарист в бандата и е основната движеща сила за съществуването ѝ, заедно с великия Робърт Плант. Умението на Пейдж да използва различни видове китари при записите на песните на групата, налагат Led Zeppelin като стандарт в рок музиката с над 300 милиона продадени албума в целия свят. Включени са в Залата на славата на рокендрола.

Днес Джими Пейдж навършва 78 години. Легендата на рока обаче не се е отказала от музиката. Наскоро, в свое интервю, той сподели, че пандемията го е накарала отново да грабне китарата и дори да се замисли за завръщане на сцената.