Skillet зарадваха феновете с 11-ия си албум DOMINION

Мултиплатинената и номинирана за награди GRAMMY рок банда SKILLET пусна 11-ия си студиен проект, DOMINION, който у нас можете да слушате чрез Орфей Мюзик / Atlantic. С похвалите на критиците за "'динамичните, невероятно триумфиращи, агресивни и силно ободряващи песни", сетът от 12 трака е наличен във всички дигитални стрийминг платформи и на skillet.com.

Споменавайки, че бандата "комбинира агресивна музика с позитивни послания, което се е доказало като печеливша формула", Billboard поведе разнообразна редица от попадения в пресата, включително и подкрепа от LOUDWIRE, ALT WIRE, CBN News, шоуто на Brian Kilmeade по Fox News Radio, Patheos, All Music, Dana Perino's "One More Thing" и други, а отзивите продължават:

"Skillet заявяват доминирането си в динамичен нов запис" - RIFF Magazine

"...Истински динамични… силно ободряващи и изпълнени с надежда. Едни от малкото банди днес, които наистина се фокусират върху това да предложат на слушателите позитивно послание в такива мрачни времена“. - BRUTAL PLANET

"'Dominion' започва с три вдъхновяващи химна, изпълнени с борба и увереност...предлага невероятно триумфиращ, позитивен тон...Веднага става ясно, че членовете са повлечени в пословична битка, която им е предопределено да спечелят... "Standing In the Storm", най-добрата песен от записа, бълва куплети с ритмични модели, които са близо до рапа, използвайки по-традиционни припеви, за да доставят непоклатимо послание, 'I've still got some life in me/ I've still got some fight in me.'" - BLABBERMOUTH

“Любимият ми запис от Skillet като цяло и съм “закован” от поименния дебют. Точно като стигнах до “Forever or the End”, слушайки албума поред, осъзнах, че това е албума на Skillet, който съм чакал и “Dominion” е албума, който е необходим в тези времена“ - NEW RELEASE TODAY

"Surviving The Game", първият сингъл от DOMINION, направи силен дебют, вече събрал над 12 милиона стрийма и близо топ 20 статус в Active Rock radio. Музикалното му видео е гледано над 3.7 милиона пъти, със синхронизации в спорта.

Все още няколко седмици далеч от официалното навлизане в Christian AC radio, сингълът "Refuge" присъства в над 10 AC станции, включително в Орландо, Оклахома Сити, Кливланд, Мобайл и Тампа, добавили трака в своите плейлисти.

Продуциран от Kevin Churko (Papa Roach, Disturbed, Five Finger Death Punch) с песни, писани от John Cooper, Korey Cooper, Kevin Churko и Kane Churko, албумът е 100 % създаден от дистанция между турнето на бандата, домашното студио в Уисконсин и студиото на Churko в Лас Вегас.

"DOMINION е за отбелязването на свободата, освобождение от страха – да бъдем тези, които искаме да бъдем, да казваме това, което искаме да казваме, да вярваме в каквото искаме да вярваме“, казва Cooper says. "Донякъде е напомняне за дадените от Бога права, с които сме родени. Време е да си върнем някакъв контрол над животите ни и да не бъдем роби на страха. Надявам се този запис да накара хората да се чувстват по-силни, вдъхновени, ободрени и да се наслаждават на рока!“.

Skillet прави тъкмо това като ще оглавят Winter Jam 2022 в страната тази зима/пролет. Пълна информация за турнето може да видите на Skillet.com.

ЗА SKILLET

SKILLET е една от най-продаваните банди на 21 век. Два пъти номинирани за награди GRAMMY® членове на Pandora Billionaires Club, мултиплатинените рокери имат неугасващ дух, който скромно ги е заявил и затвърдил като едни от най-успешните рок изпълнители на това поколение. Обаче, както всички истории за аутсайдери разказват, това се случи тихомълком под радара. До 2019 г. не само че спечелиха признания за няколко награди GRAMMY® и продадоха над 12 милиона албуми по света, но и отнесоха вкъщи награда Billboard Music Award за три пъти платинения си албум Awake.

Разбиващият сингъл “Monster” остава “една от най-слушаните рок песни за всички времена” с над 3 милиарда глобални аудио стрийма. Unleashed през 2016 г. се приземи на #3 в BillboardTop 200. Разбил #1 в Rock Radio, водещият сингъл “Feel Invincible” разгроми с 643 милиона глобални аудио стрийма и стана платинен. Междувременно, златно сертифицираният Unleashed стана четвъртият им последователен албум, който получава златен, платинен или двойно платинен статус. Изданието от 2019, Victorious, съдържа топ 10 рок радио хита "Legendary", който оправда името си с над 108 милиона стрийма.

Към днешна дата девет оригинални трака са получили признание в тандем с престижни синхронизации от WWE и Marvel до ESPN и NFL. Между напълното разпродаване на арени в 26 държави и четири континента, групата е изпълнявала на CONAN и е красила страници на USA Today и New York Times, като SKILLET направиха дебюта и на първия си графичен роман EDEN: A Skillet Graphic Novel със Z2 комикси и се превърна в най-продаваната книга на издателството, последвана от EDEN II: The Aftermath.