Няколко месеца след като канадската суперзвезда The Weeknd загатна за издаването на нова музика и следвайки хитовата му колекция After Hours, петият студиен албум на изпълнителя се появи точно на 7 януари чрез livestream събитие в Amazon Music, озаглавено “103.5 Dawn FM“.

Още в първите 24 часа от премиерата си, “Dawn FM” стана №1 в класацията за дебют на дигиталните платформи Spotify и Apple Music, a само седмица след това оглави официалния Airplay чарт на Великобритания. С над 500 милиона стрийма “Dawn FM” стана втория албум на канадеца, който влиза в челните позиции (№2) на Billboard Top 200.

Изданието включва 16 песни със специалното участие на Tyler, the Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never и Джим Кери.

„Слушах Dawn FM с моя добър приятел Abel (The Weeknd) снощи. Беше проникновено, елегантно и ме накара да танцувам из стаята. Вълнувам се, че съм част от неговата симфония.”, написа Джим в Twitter.

"Dawn FM" беше представен с livestream събитие в дигиталната платформа Amazon Music, озаглавено “103.5 Dawn FM“, което седмица по-късно бе официално пуснато в YouTube канала на изпълнителя.