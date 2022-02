HBO MAX заменя HBO GO у нас

HBO Max, новата стрийминг платформа на WarnerMedia, която действа по цял свят, пристига в България на 8 март 2022 г., като от тази дата ще замени действащата в момента платформа HBO GO. HBO Max предлага цял нов свят висококачествено забавление от Warner Bros., HBO, DC и Cartoon Network, Max Originals и много други производители на съдържание.

При старта на HBO Max съществуващите HBO GO акаунти ще бъдат автоматично мигрирани към новата услуга и по този начин потребителите ще имат незабавен достъп до нея. Тези, които искат да ползват услугата директно за първи път, могат да направят своята регистрация още сега на http://www.hbomax.com и в деня на стартиране на услугата да имат достъп до нея.

HBO Max ще бъде достъпна и чрез избрани мобилни оператори и партньори за разпространение на телевизия.

HBO споделя за първи път и цената на новата услуга за директен абонамент.

В момента месечният директен абонамент за HBO GO в България е 3.99 евро. Новата услуга HBO Max ще е достъпна срещу 4.99 евро на месец, при директно абониране. За отпразнуването на пристигането на HBO Max, настоящите директни абонати, които ще бъдат прехвърлени автоматично към новата платформа ще заплащат намалена цена от само 3.30 евро на месец. Жестът дава на клиентите повече от 30% (или точно 33%) постоянна отстъпка от месечната стойност, която е валидна само, ако абонамента не се прекъсва. Нови клиенти, които се регистрират преди 31 март, също ще могат да се възползват от тази ексклузивна оферта, актуална за тях единствено в периода от 08.03.22 до 31.03.22.

След 31 март, освен стандартния единичен месечен абонамент от 4.99 евро и постоянната отстъпка за лоялни клиенти, ще бъде въведен нов годишен абонамент, предлагащ изключителна оферта за 12-месечен достъп на цената на 8 месеца. Неговата стойност е 39,90 евро.

По повод обявяването на датата за старта на Max у нас, Кристина Сулебакк, генерален мениджър на HBO Max за EMEA, коментира:

„Развълнувани сме да потвърдим, че на 8 март HBO Max пристига в България. HBO Max е ново изживяване за стрийминг, предлагащо най-доброто забавление с оригинални сериали, филми, реалити формати, документалистика и детски програми от Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals и други на невероятно атрактивна цена – една от най-ниските за услугата ни в Централна Европа.“. Тя отбелязва също, че HBO има директно присъствие и екип у нас от 20 години, като предлага локализирано съдържание на пазара ни от самото начало, а стрийминг услугата от шест години.

Ново в съдържанието

Както вече бе обявено, HBO Max ще предлага и достъп до филми на Warner Bros. само 45 дни след премиерата им в киносалоните. Сред заглавията, които ще бъдат достъпни от първия ден на платформата са Матрицата: Възкресения, Дюн и Методът Уилямс.

Сред новите сериали Max Originals са Станция 11, Миротвореца, втори сезон на Отгледани от вълци и The Sex Lives of College Girls. Европейските сериали вече също ще бъдат под марката Max Originals. Заглавията от континента, които ще имат своята световна премиера в платформата, включват Животът и всичко останало (Todo Lo Otro), Камикадзе (Kamikaze), Похот (Lust), Рукс (Ruxx), След зимата (The Thaw), Доносникът (The Informant) и Гарсия! (Garcia!).

За първи път у нас в HBO Max ще има и реалити формати като Expecting Amy, Finding Magic Mike, FBoy Island и Селена и главният готвач (Selena + Chef), които ще можем да гледаме с български субтитри. Специалната детска секция KIDS ще бъде още по-богата и ще продължи да предлага Малки титани: в готовност!, Шантави рисунки, Стивън Вселенски: бъдещето I, Невероятният свят на Гъмбол, КоКомелон и още много селектирани заглавия от Cartoon Network, Boomerang и други.

Наличността на заглавията варира по територии, а заглавията ще бъдат добавяни в платформата поетапно.

Йоханес Лархер, ръководител на HBO Max International, споделя: „Глобалното разпространение на HBO Max продължава по план с предстоящия старт на платформата в още 15 европейски страни, правейки ни достъпни в 61 територии по целия свят. Следваме стратегията си да предложим директен достъп до услугата ни на потребителите по целия свят, което в съчетание с любимото ни съдържание ще ни даде необходимия мащаб, за да бъдем една от най-добрите глобални платформи за стрийминг.”

Технически специфики

Когато HBO Max услугата стане налична в България, HBO GO приложението ще спре да бъде активно и ще е необходимо потребителят да инсталира HBO Max приложението на устройството, на което гледа. Достъпът до устройството се осъществява с вече ползваните е-мейл и парола.

Стрийминг услугата HBO Max ще бъде достъпна на различни устройства и платформи, включително актуални модели смарт телевизори смарт телевизори (Samsung, LG и Android TV™), чрез стрийминг устройства (Apple TV 4K и Google Chromecast™), игрови конзоли (PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One и Xbox Series X|S) мобилни и таблети (iPhone, iPad, iPod Touch и Android™) и онлайн на http://www.hbomax.com.

HBO Max ще предложи на феновете на качествените сериали и филми още по-добро зрителско изживяване. Функциите включват създаване на пет персонализирани профила, едновременно стриймване на три различни устройства. Няма ограничение за регистрирани устройства към един абонамент. Услугата ще предложи 5.1 съраунд звук, Dolby Atmos и 4K за избрани заглавия.