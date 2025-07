Путин събужда призрака на Третия райх, за да оправдае огромния брой руски жертви в Украйна

EUvsDisinfo: Възраждане на призрака на Третия райх (оригинално заглавие: Summoning the ghost of the Reich)

Руската държавна телевизия и останалите близки до Кремъл медии упорито налагат тезата, че Германия е във военна готовност – те умишлено изопачават отбранителната политика на Германия и внушават, че страната има намерение да влезе в офанзивна позиция.

Тази дезинформационна кампания се стреми да създаде впечатлението, че Германия измества приоритетите си от възпоменание на загубите от войната към военно възстановяване – т.е. „от възпоменание към превъоръжаване“. Кампанията внушава, че желанието за създаване на „най-силната конвенционална армия в Европа“ обезсилва ангажимента на следвоенна Германия към отбранителния идеал „никога повече“.

Демонизиране на висшето германско ръководство

Тази широка тема за „войнствената Германия“ стана по-силна като премина от по-общите обвинения в исторически контекст към директно, лично демонизиране на германските лидери.

Тези атаки не са фини. Пропагандистите на „Россия 1“ – контролиран от държавата ТВ-канал, който попада под санкциите на ЕС – обвиниха Германия и ръководството ѝ в лицето на канцлера Фридрих Мерц, че търсят „отмъщение за поражението на Третия райх“. Други пропагандни предавания като „Формула смысла“ по „Вести ФМ“, отидоха още по-далеч: те нарекоха Мерц „потомък на нацистите“. Това грубо лепене на етикети ескалира на ниво директни и лични атаки. Кампанията представя съвременните германски лидери не като политически колеги, а като буквално въплъщение на историческото зло. До този момент EUvsDisinfo са регистрирали повече от 25 случая на дезинформация, насочена срещу канцлера Мерц, която идва от Кремъл.

Събуждане на стари травми чрез военни образи

За да разпалят страх, пропагандаторите на Кремъл са разработили сценарии, в които „Германия на Мерц търси пряка намеса във войната“ – внушава се, че войници в германски униформи скоро ще бъдат в Украйна и ще управляват сложни оръжейни системи. Това е безпочвена измислица, предназначена да представи Германия като агресор, който „измества американците като стратегически спонсор“ на войната срещу Русия.

И така, медиите на руската пропаганда твърдят, че Германия завива „от възпоменание към превъоръжаване“ и че канцлерът Мерц тласка „либерално-нацистка“ Европа към война. С това те умишлено активират дълбоки психологически травми, вкоренени в поколения руснаци.

На руската публика се натрапва идеята, че историята се повтаря, само че този път Русия няма да чака да бъде „атакувана“. Този наратив има за цел да превърне продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна в отбранителна битка. Стремежът е огромното количество руски жертви да изглеждат не само оправдани, но и необходими.

Благословия отгоре

Насищането на информационното пространство с антигермански послания получи своеобразно официално одобрение на 14 юли: тогава главният пропагандист на Кремъл Дмитрий Песков нарече Германия „отново опасна“. Неговият коментар умишлено изопачава защитните думи на германския министър на отбраната Борис Писториус. Коментарът на Песков послужи като официално одобрение от Кремъл на самия наратив, създаден от руската пропагандна машина.

Песков привидя в отбранителната готовност на Германия някаква проактивна заплаха. Той умишлено пропусна ключовия контекст, в който Писториус говореше – а именно: хипотетичен сценарий за защита на НАТО от атака. Като заяви, че Германия е „отново опасна“, Песков умишлено предизвика исторически паралели с нацистка Германия: често срещана тактика в прокремълската дезинформация за представяне на днешна Германия като агресивна и ненадеждна.

Експлоатиране на травмата

Налице е координирано съответствие между посланията в държавно контролираните и близките до Кремъл медии и официалното говорене на Москва. Това сочи, че имаме една добре калкулирана дезинформационна стратегия в стил „отгоре надолу“. Предназначението ѝ е да осигури преиначено историческо оправдание за империалистическата руска война срещу Украйна.

Когато руските сили бомбардират украински болници и атакуват гражданска инфраструктура, наративът за „възраждащата се нацистка Германия“ предоставя на руските граждани своеобразно психологическо прикритие – че срещу фашисти всъщност не се извършват военни престъпления, а само се въздава „справедливо правосъдие“.

Целите на тази дезинформационна кампания обаче се простират далеч отвъд границите на Русия. В самата Германия тези прокремълски наративи експлоатират следвоенната чувствителност към милитаризма. Целта е да се всее разколебаване по отношение на разходите за отбрана и да се подкопае обществената подкрепа за Украйна. В международен план кампанията се стреми да отрови възприятията за германското ръководство, да отслаби трансатлантическото единство и да делегитимира цялата европейска архитектура на сигурност.

Накрая – Кремъл превръща в оръжие историята и травмите, които тя носи. Това служи на очевидна двойна цел: да оправдае жестокостта, военните престъпления и загубите пред местната публика и същевременно да посее съмнения в чужбина относно това дали защитата на Украйна си струва риска от „милитаризация“ на Германия.

Нека не се оставяме да бъдем заблуждавани.

Други теми в тазседмичния преглед от EuvsDisinfo:

- Рупорът на Кремъл „Спутник“ се прицели в авторитета на ООН и безпочвено обвини генералния секретар Антонио Гутериш и неговият екип, че рутинно разпространяват „лъжи, изфабрикувани от киевския режим“, за да дискредитират Русия. Този фалшив наратив се появи като пряка реакция на осъждането от Гутериш на въздушната атака на Русия срещу украински цивилни цели на 3 юли – атака, която засегна жилищни сгради и гражданска инфраструктура в Киев и в други градове. Този случай представлява учебникарски пример за стратегията на Кремъл: когато международните институции документират и разкриват нарушенията на Русия, Москва зове за „обективност“ и „безпристрастни разследвания“ и бяга от отговорност. Тази тактика служи за подкопаване на доверието в междудържавните институции и лицата, които изобличават нарушенията на международното право от Русия.

- Руската пропаганда твърди, че НАТО организира операции „под фалшив флаг“, чрез които да обвини Русия в употреба на химическо оръжие в Украйна. Тази конспиративна теория се появи като пряка реакция на достоверни разузнавателни данни от края на юни на германските и холандските служби, които свидетелстват за нарастващата употреба от страна на Русия на забранени химически оръжия в Украйна. Украйна е документирала 888 случая на боеприпаси, съдържащи опасни химически съединения само през май 2025 г., докато Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) потвърди наличието на токсичния химикал C2 на фронтовата линия – съществено доказателство за нарушения от страна на Русия. Избраният момент за тази дезинформация илюстрира друга класическа тактика на Кремъл: когато срещу вас има доказателства за неправомерни действия, незабавно излезте с контра-обвинения без никакви доказателства, за да замъглите картината и да избягате от отговорност.

- Полското издание на мрежата „Правда“ отново рециклира пророчествата за колапс – че ЕС „върви към своя край“ заради провалите в миграционната политика. Този апокалиптичен наратив умишлено игнорира факта, че ЕС активно решава проблемите, свързани с миграцията, чрез конкретни мерки – например Споразумението за бежанците между ЕС и Турция, военноморските операции съвместно с НАТО за борба с трафика на хора и механизмите за преместване на търсещи убежище между държавите членки. Тези наративи за кой ли път отразяват постоянната и нереална кремълска фантазия „за колапса на ЕС“. Тя преувеличава вътрешните разделения в ЕС и си затваря очите пред устойчивостта на Съюза и пред осъществяващите се реформи в политиките за ефективно управление на миграционните предизвикателства.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България