„The Last of Us: Последните оцелели“ ни предложи един от най-великите пилотни епизоди в историята на телевизията

Удивителен - това е думата, която описва най-точно пилотния епизод на новия сериал по HBO - „The Last of Us: Последните оцелели“. Целият хайп около продукцията изглежда си струва, ако съдим по първите 80 минути от общо 9-те часа, които ни очакват в първия сезон.

Педро Паскал и Бела Рамзи влизат в главните роли, съответно на Джоел и Ели. Двамата успяха да ни потопят бързо в атмосферата на един постапокалиптичен свят, в който човешката цивилизация пада жертва на вирусна пандемия, а хората започват да установяват новия глобален ред, използвайки най-жестоките страни на характера си. Звучи ли ви познато? Да, това е на практика сюжетът и на „Живите мъртви“ на AMC, но с тази разлика, че тук е вложена много повече мисъл от създателите на екранизацията без непременно да следват сляпо първоизточника или пък да прекрояват коренно случващото се. Дори не искам да си спомням за бродниците след седми сезон, защото ще си разваля вкуса в устата от видяното днес.

„The Last of Us: Последните оцелели“ е екранизация по една от култовите компютърни игри на Sony PlayStation Studios. Това от една страна обяснява скептицизма, с който подходих, когато за пръв път чух, че ще се прави пореден опит за адаптация по игра. Почти всички предшественици направиха така, че всеки уважаващ себе си критик да смръщва вежди и да кърши пръсти в готовност да оплюе резултата. Дори да ми се иска тук обаче, няма как да бъда критичен към новия сериал, макар и с уговорката, че коментирам на базата Епизод 1: „Когато сме изгубени в тъмнината“.

Отдавна не се бях вълнувал така за следващата серия на дадена поредица. За последно може би това се случи с „В обувките на Сатаната“ и „Бягство от затвора“. Сами се досещате, че говоря за времена от преди повече от 10 години. Дори „Игра на тронове“ не започна толкова силно, колкото „The Last of Us: Последните оцелели“. Стискам палци с все сила, че финалът ще се различава коренно от онази катастрофа в света на Вестерос. Нека не слагаме все пак каруцата пред коня и заедно да се насладим на удивителния пилотен епизод, докато чакаме след седмица следващата част, която е озаглавена „Заразен“.