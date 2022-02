Белослава с нов албум и турне след 22 години на сцената

Белослава празнува 22 години на сцена с книга, нов албум и поредица концерти, съобщават от екипа на певицата.

Първият концерт се състоя на 19 февруари под надслов From the Moon and Back (От луната и обратно) с песни от първите ѝ четири албума, както и премиери на някои от предстоящия пети. На сцената бяха също Живко Петров, Антони Рикев, Димитър Семов и Росен Захариев.

"Тази година е юбилейна за мен. Заради пандемията през 2020 г., не успях да отпразнувам 20 години на сцената, затова реших да отбележа подобаващо станалите вече 22 години музикално пътешествие. Предстои да излезе документална книга за пътя на музиката, национално турне и първият ми албум "Улици" ще бъде издаден на винил. Също така през 2022 г. ще излезе петият ми студиен албум, който е с работно заглавие "Моята музика", разказва Белослава.