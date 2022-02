Хибридно ще представят филмите на София Филм Фест

Традицията на София Филм Фест продължава започнатото преди 26 години – в нова среда, с нови поколения, с нова енергия за бъдещето. Утвърдил се като едно от най-значимите филмови събития в Централна и Източна Европа, София Филм Фест е единственият български кинофестивал с акредитация от FIAPF, включен в списъка с 50-те най-важни за филмовата индустрия фестивали в света според сп. „Варайъти“ и в календара на ФИПРЕССИ.

26-ият София Филм Фест ще предложи на българската публика възможност за избор с хибридно представяне на своята програма. От 10 до 31 март 2022 филмите ще бъдат прожектирани в киносалони в София при спазване на всички противоепидемични мерки, като част от заглавията – над 80 на брой – ще бъдат налични и онлайн до 30 април (в партньорство с водещата в света платформа за организиране на онлайн фестивали Festival Scope/Shift 72). Очакваме да посрещнем авторите на филмите от конкурсните програми, които да представят лично своите творби пред българската публика, както и знаменити гости – Лех Майевски, Олег Сенцов, Сърджан Драгоевич, Душан Милич, Радивое Андрич, Валентин Васянович, Алексей Федорченко и много други.

Официалното откриване на 26-ия София Филм Фест е на 10 март в Зала 1 на НДК, с премиерната за България прожекция на най-новия филм на Клер Дени – „Двете страни на острието“, на който беше присъдена „Сребърна мечка“ за режисура на Берлинале 2022. Филмът открива фестивала по време на френското председателство на Европейския съюз и в партньорство с Френския институт в София. Прожекциите ще продължат до края на март в София. Специална програма в Дома на киното и Чешкия център, свързана с ретроспективи и въведение в темата на фестивала „Жените в киното“, ще подготви публиката с очакване за фестивала от 1 март. София Филм Фест в Пловдив ще бъде от 17 до 27 март, традиционното издание във Варна е от 18 до 25 март, а юбилейното 20-то издание на София Филм Фест на брега в Бургас ще стартира на 31 март.

На церемонията по откриване на 26-ия София Филм Фест, в годината на неговия 100-годишен юбилей, режисьорът, сценарист, писател и общественик Анжел Вагенщайн ще бъде удостоен с Наградата на София на Столичната община за неговия принос към изкуството на киното. В партньорство с Гьоте-институт фестивалът ще представи дигитално възстановено копие на шедьовъра „Звезди“ на режисьора Конрад Волф, по сценарий на Анжел Вагенщайн. Филмът е носител на Голямата награда на журито в Кан през 1959.

За 20-и път международно жури ще определи Голямата награда в конкурса за първи или втори игрален филм „София – град на киното”, съдържаща парична премия от 7000 евро, осигурена от Столична община.

Председател на журито е българската режисьорка Иглика Трифонова, която ще получи и Наградата на София на Столична община за своя принос към киноизкуството. Украинският режисьор Олег Сенцов също ще е част от журито и ще представи пред българската публика филма си „Носорог“, започнал своя път от международния копродукционен пазар София Мийтингс през 2012. Още един забележителен творец, който ще оценява филмите от международния и късометражния конкурси, е Лех Майевски. Той ще представи лично „Бриджит Бардо завинаги“ и „Мелницата и кръстът“ и ще изнесе специален майсторски клас в София.

Пълната програма на филмите в Международния конкурс за първи и втори игрални филми включва:

* „Бъди до мен“ („Stand by Me“) – Русия, режисьор Тамара Дондурей;

* „Бърлогата“ („The Den“) – Италия, режисьор Беатриче Балдачи;

* „Вълк“ („Wolf“) – Ирландия-Великобритания-Полша, режисьор Натали Бианкери;

* „Диви корени“ („Wild Roots“) – Унгария-Словакия, режисьор Хайни Киш;

* „Липсващият режисьор“ („The Absent Director“) – Иран, режисьор Арванд Даштарей;

* „Любовна песен“ („A Love Song“) – САЩ, режисьор Макс Уокър-Силвърман;

* „Мис Осака“ („Miss Osaka“) – Дания-Норвегия-Япония, режисьор Даниел Денсик;

* „Нетърпение“ („Time of Impatience“) – Турция, режисьор Айдън Орак;

* „Смирен“ („Humble“) – България-Румъния, режисьор Светослав Драганов;

* „Соната“ („Sonata“) – Полша, режисьор Бартош Блажке;

* „Тубаб“ („Toubab“) – Германия-Сенегал, режисьор Флориан Дитрих;

* „Януари“ („January“) – България-Португалия-Люксембург, режисьор Андрей Паунов.

В основната програма, но извън конкурса, ще бъдат представени още два филма –това са японският „Да разсмееш дявола“ („Make The Devil Laugh“) на режисьора Рюичи Мино и румънско-българско-сръбската копродукция на режисьора Михай Софронеа „Човекът, който търси вятъра“ („The Windseeker“), с продуцент Тудор Джурджу и български копродуценти „Чучков Брадърс“.

Балканският конкурс включва едни от най-значимите филми, реализирани през последната година в региона, повечето от които са носители на изключително престижни международни награди:

* „Анадолският леопард“ („Anatolian Leopard“) – Турция-Германия-Полша-Дания, режисьор Емре Каиш;

* „Докато мога да вървя“ („As Far As I Can Walk“) – Сърбия-Франция-Люксембург-България-Литва, режисьор Стефан Арсениевич;

* „Интрегалде“ („Intregalde“) – Румъния, режисьор Раду Мунтеан;

* „Каръшко чукане или шантаво порно“ („Bad Luck Banging or Loony Porn“) – Румъния-Люксембург-Хърватия-Чехия, режисьор Раду Жуде;

* „Кошерът“ („Hive“) – Косово-Швейцария-Албания-Северна Македония, режисьор Блерта Башоли;

* „Мурена“ („Murina“) – Хърватия-Бразилия-САЩ-Словения, режисьор Антонета Аламат Кусянович;

* „Небеса“ („Heavens Above“) – Сърбия-Германия-Северна Македония-Словения-Хърватия-Черна гора-Босна и Херцеговина, режисьор Сърджан Драгоевич;

* „Рибена кост“ („Fishbone“) – България-Румъния, режисьор Драгомир Шолев;

* „Света Еми“ („Holy Emy“) – Гърция-Франция-САЩ, режисьор Арасели Лемос;

* „Сестри“ („Sisterhood“) – Северна Македония-Косово-Черна гора, режисьор Дина Дума;

* „Синя луна“ („Blue Moon“) – Румъния, режисьор Алина Григоре;

* „Хълмът на лъвиците“ („The Hill where Lionesses Roar“) – Франция-Косово-САЩ, режисьор Луана Байрами.

2021 бе изключително интересна от гледна точка на сериозния брой провокативни и ценни за света на документалното кино творби – специална селекция от тях е включена в Документалния конкурс на 26-ия СФФ.

Ето кои филми ще се състезават за наградата:

* „Братя“ („Brotherhood“) – Италия-Чехия, режисьор Франческо Монтаньер;

* „Бягство“ („Flee“) – Дания-Франция-Швеция-Норвегия, режисьор Йонас Похер Расмусен;

* „Джейн Бъркин според Шарлот Генсбур“ („Jane By Charlotte“) – Франция-Великобритания-Япония, режисьор Шарлот Генсбур;

* „Животът на Ивана“ („Life of Ivanna“) – Русия-Норвегия-Естония-Финландия, режисьор Ренато Борайо Серано;

* „За шепа пържени картофи“ („For a Fistful of Fries“) – Франция-Белгия, режисьори Жан Либон, Ив Инан;

* „Кмет, овчар, вдовица, змей“ („Mayor, Shepherd, Widow, Dragon“) – България, режисьор Елица Петкова;

* „Къде отиваме?“ („Where Are We Headed?“) – Беларус-Русия, режисьор Руслан Федотов;

* „Нашето тихо местенце“ („Our Quiet Place“) – Франция-България, режисьор Елица Георгиева;

* „Остров - загубеният остров“ („Ostrov - Lost Island“) – Швейцария, режисьори Светлана Родина, Лоран Ступ;

* „Проблясващите призраци на отминалата любов“ („Flickering Ghosts of Loves Gone By“) – Франция, режисьор Андре Бонзел;

* „Ужасните деца“ („Les enfants terribles“) – Франция-Германия-Турция, режисьор Ахмет Неждет Купур;

* „ZO REKEN (Кост от акула)“ („ZO REKEN („Shark Bone“)“) – Канада, режисьор Еманюел Лиша.

През 2022 година фестивалът ще представи специален акцент върху творчеството на жените в киното, част от която е програма с филми на български жени-режисьори. Ще подчертаем тяхната роля в изграждане на облика на съвременното българско кино със специална програма от 11 филма, дело на Адела Пеева, Иглика Трифонова, Зорница София, Светла Цоцоркова, Надежда Косева, Кристина Грозева, Майя Виткова, Ралица Петрова, Елица Петкова, Мина Милева и Весела Казакова, Яна Титова. Филмите ще бъдат представени от техните автори в Дома на киното в периода 1-10 март 2022.

Сред вече обявените премиери на фестивала са копродукциите с България „Мрак“ на Душан Милич и „Как се научих да летя?“ на Радивое Андрич. Сред българските заглавия с премиерни или специални прожекции са игралните „В сърцето на машината“ на Мартин Макариев, „Не те харесвам“ на Борислав Костов, „Жири“ на Петя Йосифова-Хънкинс, както и интригуващи документални творби – последният филм на Анна Петкова „Авантюриста“, спечелил „Златен ритон“ за документален филм, дебютният пълнометражен филм на Биляна Кирилова „Воев“, посветен на легендарния музикант, поет и артист Димитър Воев; най-новият филм на Костадин Бонев „Гео Милев в лабиринта на времето“, филмът за група Фактор „Срещу времето“ на Росен Елезов и документът за знаменития български борец и колекционер на изкуство Боян Радев – „Гладиатор“ на Николай Василев.

В програмата блестят и филми, дело на световни майстори на киното или млади таланти, носители на авторитетни международни награди, сред които са носителят на „Златна палма“ от Кан „Титан“ на Джулия Дюкурно, „Карай колата ми“ на Рюсуке Хамагучи, „Домашен арест“ на Алексей Герман мл., „Комарджията“ на Пол Шрейдър, „Сбогом, Леонора“ на Паоло Тавиани, „Рабие Курназ срещу Джордж У. Буш“ на Андреас Дресен, „Еволюция“ на Корнел Мундруцо, „Купе номер 6“ на Юхо Куосманен, „Петрови в грипа“ на Кирил Серебренников, „Рицари на справедливостта“ на Андерс Томас Йенсен, „Спенсър“ на Пабло Ларейн, „Не оставяй следи“ на Ян Матушински и много други.

Специални събития в рамките на фестивала са прожекциите на „Англия, моя Англия“, представен от един от най-големите приятели на София Филм Фест – британският кино ас Тони Палмър, с която ще почетем 30-годишнината на партньорството с Британски съвет, и „Лунен удар“, посветен на 100-годишнината от рождението на легендарния актьор Нино Манфреди и представен от актрисата и продуцент Роберта Манфреди и режисьора Алберто Симоне, в партньорство с Италианския културен институт.

За поредна година партньор на София Филм Фест е Наградата на публиката LUX на Европейския парламент и ЕФА, като в програмата през март са предвидени прожекции с дискусии на трите номинирани за 2022 година филма - „Бягство“ на Йонас Похер Расмусен, „Quo Vadis, Аида?“ на Ясмила Збанич и „Великата свобода“ на Себастиан Майзе.

20-ият Конкурс за български късометражен филм ще представи 13 филма, селектирани от жури в състав: Мартина Апостолова, актриса и режисьорите Виктор Божинов и носителя на наградата през 2021 – Андрей Кулев.

За трета поредна година наградата се осигурява от Доли медия студио. Ето и селекцията

* Билетът/The Ticket, режисьор Кеворк Асланян;

* Божоле/Beaujolais, режисьор Ирена Даскалова;

* Ви/Vi, режисьор Деян Цвятков;

* Засушаване/Drought, режисьор Тото Митовски;

* Игра/Game, режисьор Орлин Менкаджиев, 9 мин.

* Интервю в утробата на кита/Interview in the Womb of the Whale, режисьор Рашко Раков;

* Кокичета в края на влака/Snowdrops at the end of the Train, режисьор Галина Георгиева;

* Любовни черупки/Shell in Love, режисьор Свилен Димитров;

* Магаре/Donkey, режисьор Мартин Негрев;

* Мона Лиза/Mona Lisa, режисьор Веселка Кунчева;

* Насред бетона/Amidst the Concrete, режисьор Йордан Михайловски;

* Отчупване/Breakoff, режисьор Силвия Чернева;

* Рак, омар и стрида/Cancer, Capricorn and Pisces, режисьор Марий Росен.

Традиционни партньори на фестивала са Френският институт, Гьоте-институт, Полският институт, Италианският културен институт, Британски съвет, Чешкият център (от 8 март ще бъде представена ретроспектива на първата дама на Чехословашката нова вълна Вера Хитилова), Институт Лист – Унгарски културен център, посолствата на САЩ, Австрия, Румъния, Ирландия, Финландия, Словакия и други.

БИЛЕТИ

И през 2022 голяма част от филмите ще са достъпни чрез една от най-известните консерви в света на киното – БИЛЕТ В КЕН на София Филм Фест. Той има НОВО тяло, което е лесно-разградимо след отварянето му, но по-важно е какво получавате с него. София Филм Фест Ви подарява! С един БИЛЕТ*ВАУЧЕР може да гледате ВАРИАНТ 1 - една прожекция на филм в кинозала И един филм по ваш избор онлайн, от секцията „ФИЛМ ПОДАРЪК ОНЛАЙН“ ИЛИ ВАРИАНТ 2 - един филм онлайн И още един филм по ваш избор онлайн, от секцията „ФИЛМ ПОДАРЪК ОНЛАЙН“.

Запазете уникалния номер на Вашия билет/ваучер, чрез който можете да се възползвате от промокод за онлайн гледане на филми до 30 април 2022 година!

19-ото издание на София Мийтингс ще се проведе между 6 и 12 юни 2022, като датите за представяне на проекти и творби в развитие ще са 8-12 юни. Форматът на пазара е вече обогатен, като се представят проекти за игрални филми и ТВ сериали. Професионалните събития в рамките на пазара си партнират с най-сериозните форуми в света като Producers Network Cannes Marche, Midpoint, EAVE, Crossroads, Europa Distribution, CICAE и много други. В програмата на фестивала ще може да видите някои от проектите, представени на София Мийтингс в последните години: „Мурена“ на Антоанета Аламат Кусянович – „Златна камера“ 2021, „Вълк“ на Натали Бианкери, стартирал от фестивала в Торонто, „Януари“ на Андрей Паунов, „Жените наистина плачат“ на Мина Милева и Весела Казакова, представен на фестивала в Кан, Особен поглед 2021, „Рибена кост“ на Драго Шолев, „Смирен“ на Светослав Драганов.