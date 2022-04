"Аз пея под дъжда“ навърши 70 години

Навършват се 70 години от премиерата на "Пея под дъжда" - един от най-емблематичните мюзикъли на всички времена.

Режисиран от единствения и неповторим Джийн Кели, "Singin' in the Rain" остава един от най-трайно обичаните мюзикъли, излизали по холивудските екрани. Достатъчно е да споменете името и хората ще започнат да си припяват мелодията на заглавната песен. Тя е толкова заразителна.

Евронюз отдава дължимото на емблематичния мюзикъл със статия по повод годишнината.

От дебюта на филма през 1952 г. той остава в списъците на критиците като един от най-добрите филми на всички времена и вдъхновява сценична адаптация, която обикаля САЩ и Великобритания.

В настоящата сценична адаптация, която е на турне в Обединеното кралство и имаше продължителен спектакъл в театър Sadlers Wells в Лондон, в емблематичната сцена под дъжда в "Singin' in the Rain" се използват рекордните 6000 литра вода. Това гарантира пръски поне на първите редове.

