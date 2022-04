Red Hot Chili Peppers покориха класацията за албуми на Billboard

"Red Hot Chilli Peppers" оглави класацията на "Billboard 200" с новия им албум "Unlimited Love", постигнал продажби от 97 500 еквивалентни единици, съобщи сайтът на "Billboard", цитиран от БТА.

Това е вторият албум на бандата начело на американската класация след "Stadium Arcadium" от 2006 г. Изпълнителят с още по-дълга пауза между два албума номер едно в американската класация е Селин Дион. Между хитовите ѝ "A New Day Has Come" (април 2002 г.) и "Courage" (ноември 2019 г.) изминават 17 години и почти осем месеца.

Бандата има общо осем албум в топ 10 на "Billboard 200".

Водачът от миналата седмица "Mainstream Sellout" на Machine Gun Kelly слезе на девето място. На второ място в класацията "Billboard 200" е албумът "7220" на Lil Durk с 51 000 еквивалентни единици. Следват три бивши лидера - саундракът към анимацията "Енканто", "Dangerous: The Double Album" на Морган Уолън и "Sour" на Оливия Родриго.

Компилацията на Тhe Weeknd "The Highlights" е на шесто място.