Джейсън Деруло събра хиляди на концерта си в Бургас

Джейсън Деруло представи пред българската публика едни от най-големите си хитове, оглавяващи актуалните музикални класации по цял свят на първия си концерт у нас, съобщават организаторите от Fest Team, цитирани от БТА.

По думите им на пристанището в Бургас световната поп и ар ен би звезда е развълнувала българската публиката, която не се уплаши от летния дъжд в неделната вечер. Концертът бе част от европейското турне на Деруло.

Хиляди хора скачаха и танцуваха наравно с горещите танцьори на сцената под звуците на Whatcha Say, Wiggle, Take You Dancing, Talk Dirty, The Other Side, Ridin' Solo и TikTok хита Savage Love.

Преди на сцената да излезе носителят на десетки музикални награди, продал повече от 30 милиона сингъла, момчетата от "Скандау" подгряха хилядите хора, събрали се на пристанището. Tова беше и последното от поредицата морски събития, организирани от Fest Team за тази година, след Spice Music Festival и концерта на Arctic Monkeys в петък.

Последното голямо лятно събитие e Arte Feastival oт 26 до 28 август във Велинград.