Почина рок легендата Джери Лий Люис

Замлъкна песента на рокендрол пионера Джери Лий Люис, съобщи Ройтерс, цитирана от NOVA.

Последният оцелял от поколението новаторски изпълнители, сред които бяха Елвис Пресли, Чък Бери и Литъл Ричард, Люис е починал на 87 години в дома си в Мемфис, Тенеси. Информацията съобщи в комюнике представителят му Зак Фарнъм.

Този неукротим талант бе в основата на албумите "Great Balls of Fire" и "Whole Lotta Shakin' Goin' On". Кариерата му бе съпътствена от лични скандали.

От всички рок бунтари, появили се през 50-те години на миналия век, малцина са уловили привлекателността на новия жанр така незабравимо, както роденият в Луизиана пианист, който наричаше себе си "Убиеца".

„Той беше изпълнител, който караше феновете да крещят, а клавишите да се подчиняват, а на живо беше личност, изтъкана от огън“, пише изданието.

"Имаше рокаджии. Имаше Елвис. Но не е имало чист рокендрол, преди Джери Лий Люис да нахълта с гръм и трясък", отбелязва почитател на Люис.