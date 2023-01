Раздадоха наградите "Изборът на критиците"

Филмът "Всичко, навсякъде, наведнъж" и сериалите "Обадете се на Сол" и "Начално училище Абът" са сред победителите на наградите Critics Choice Awards, съобщават Ройтерс и ЮПИ, цитирани от БТА.

"Всичко, навсякъде, наведнъж" - разказ за борбата на една обикновена жена срещу злото в паралелни вселени, съчетаващ елементи на абсурдистка комедия, научна фантастика, екшън с бойни изкуства, фентъзи и анимация, беше с 14 номинации за наградите Critics Choice Awards.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE wins Best Picture at the 2023 Critics Choice Award mvs ☯️ pic.twitter.com/mn199Q8MnL

Продукцията получи отличията за най-добър филм, най-добър режисьор и оригинален сценарий - дуото Даниъл Куан и Даниъл Шайнерт, най-добър актьор в поддържаща роля - Ки Хи Куан (известен също като Джонатан Ки Куан) и най-добър монтаж.

В категориите за най-добър актьор и актриса в главна роля бяха отличени съответно Брендън Фрейзър за "Китът" и Кейт Бланшет за "Лидия Тар".

Отличието за най-добра актриса в поддържаща роля отиде при Анджела Басет за изпълнението ѝ в "Черната пантера: Уаканда завинаги".

В телевизионните категории като най-добра драма и комедия бяха отличени съответно "Обадете се на Сол" и "Начално училище Абът".

