Работник откри статуя на римски император, докато работи по канализацията (ВИДЕО)

Работник в Рим откри статуя на император, работейки по канализацията, съобщи Ройтерс. Статуята е в естествен ръст, а императорът позира като митичния герой Херкулес. Канализационните дейности са извършвани по Виа Апия - най-важният път в Древен Рим, пояснява БТА.

Старите канализационни тръби са били премахнати с булдозер.

"Появи се лице и веднага определихме, че става въпрос за някой, позиращ като Херкулес", каза пред Ройтерс Франческа Романа Паолило, археолог към парка Виа Апия.

A marble sculpture of a Roman emperor posing as Hercules has been discovered during sewer repair works in Rome, Italy https://t.co/pigAIQC1CE pic.twitter.com/qgxLY4GCut