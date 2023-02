Иво Папазов-Ибряма с ексклузивен концерт днес

Днес, 26 февруари, неделя, световноизвестният български кларинетист Иво Папазов – Ибряма, заедно със своя "сватбен оркестър" Тракия, ще се качи за първи път на клубна сцена в София, за да отбележи своята 70-та годишнина с ексклузивен концерт в известен столичен клуб, съобщава БНР.

Роден през 1952 г. в Кърджали, в семейството на потомствени зурнаджии и кларинетисти, Иво Папазов започва да свири от дете с баща си по сватби из Тракия и още тогава развива свой отличителен почерк. Вече над 50 години този изключителен музикант не слиза от сцената, като продължава да съчетава в музиката си фолклор и традиция, и съумява с изключителна виртуозност да издигне оригиналния си музикален стил до световните сцени, като се нарежда до най-изтъкнатите творци на нашето време.

В годината на своя 70-годишен юбилей, виртуозът на кларинета и сватбената музика Иво Папазов – Ибряма спечели специалната артистична награда на международния фестивал за world и електронна музика WOMEX 2022. Призът се връчва от 1999 г. за изключителни постижения в музиката в световен мащаб, музикално съвършенство, социална значимост, въздействие и цялостен принос.

Иво Папазов има блестяща музикална кариера и е издал многобройни албуми, като два от тях, през 1989-а и 1991 г., са продуцирани от самия Джо Бойд (продуцент на Pink Floyd, Джими Хендрикс и REM). През 2005 година Ибряма печели Световната музикална награда на BBC за принос в световната музика с албума си "Панаир/Fairground". Така Папазов е възхваляван от множество известни музиканти, а глобални медии като The Guardian, Songlines, The Washington Post и The New York Times, неведнъж са писали за него със суперлативи. Наричат го "българският Бени Гудман", "свръхестествен гений на кларнета", "най-великият кларинетист на Балканите".

Неговият оркестър "Тракия" е съставен от невероятни музиканти, представители на различни етнически групи от различни краища на България, които вече десетки години допринасят със своя талант и енергия за изграждане на своеобразния стил, който става световно известен с името "сватбарска музика"– микс от българска и балканска традиционна музика с елементи на джаз, фънк и рок.