НА ЖИВО: Големите победители на наградите "Оскар" ВИДЕО

В Долби Тиътър в американския град Лос Анджелис връчват най-престижните награди във филмовата индустрия - „Оскарите”. Представяме ви тазгодишните големи победители:



Анимационен филм: "Пинокио" на Гийермо дел Торо.



Актьор в поддържаща роля: Ки Хи Куан за „Всичко навсякъде наведнъж”.



„Благодаря Ви! Майка ми е на 84 години и гледа. Мамо, току-що спечелих „Оскар”. Моето пътуване тръгна от една лодка. Прекарах година в лагер за бежанци и в крайна сметка се оказах на най-голямата сцена в Холивуд. Казват, че такива истории се случват само в киното. Аз не мога да повярвам, че това ми се случи. Това е американската мечта! Благодаря Ви толкова много! Благодаря на Академията! Благодаря на майка ми, на брат ми! Дължа всичко на любовта на живота ми - на моята съпруга. Трябва да вярвате в мечтите”, заяви развълнувано Куан.



Актриса в поддържаща роля: Джейми Лий Къртис за „Всичко навсякъде наведнъж”.





„Всички, които направихме този филм, ние спечелихме този „Оскар”. Моят екип-мечта, моят агент, току-що спечелихме „Оскар”. Семейството ми - прекрасният ми съпруг, дъщерите ни. Моята сестра - „Оскар” спечелихме, сестра ми. Всички хора, които подкрепят киното. Хиляди, хиляди! Току-що спечелихме „Оскар”, заедно”. Мама и татко също са номинирани за „Оскари” в различни категории. Спечелих „Оскар!”, каза Къртис.



Документален филм: „Навални”



„Ние дължим толкова много на Христо Грозев - нашият българин. Христо, ти рискува всичко, за да разкажеш тази история”, каза режисьорът на „Навални” Даниел Роър.



Игрален късометражен филм: An Irish Goodbye





Операторско майсторство: „На Западния фронт нищо ново”





Най-добър грим и прическа: „Китът”





Най-добър дизайн на костюмите: „Черната пантера: Уаканда завинаги” - Рут Картър



Рут Картър влиза в историята. С втората си награда за най-добър дизайн на костюми тази вечер тя става първата афроамериканка, която печели няколко „Оскара”, в която и да е категория.





Чуждоезичен игрален филм: „На Западния фронт нищо ново”





Документален късометражен филм: The Elephant Whisperers





Късометражен филм (анимационен): The Boy, the Mole, the Fox and the Horse





Най-добър продукционен дизайн: „На Западния фронт нищо ново”





Най-добър саундрак: „На Западния фронт нищо ново”





Най-добри визуални ефекти: „Аватар: Природата на водата”

Най-добър оригинален сценарий: „Всичко навсякъде наведнъж”





Най-добър адаптиран сценарий: „Жените говорят”





Най-добър звук: „Топ Гън: Маверик”





Най-добра оригинална песен: NAATU NAATU от RRR

Индийският филм RRR е и с българско участие. Тодор Лазаров е човекът, благодарение на когото част от лентата е снимана в България.



„През 2018 година за първи път ми се обадиха за този филм. Тогава ми предложиха да бъда човекът, който се занимава с конете. Но по това време бях в Лондон. След това ми предложиха да бъда екшън камера оператор. Трябваше да е ангажимент за 5-6 дни, а станаха 6 седмици”, сподели той пред NOVA. По думите му след това той станал екшън режисьор, а след това и продуцент на филма.



Най-добър монтаж: „Всичко навсякъде наведнъж”

