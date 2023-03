Утре стартира BG Playback театрален фестивал 2023

Сдружение "Творци”, Playback театър "Тук и сега" и Нов български университет представят BG Playback театрален фестивал 2023 година "Да бъдем заедно! (Stand Together)" от 17:30 часа на 31 март до 21:00ч. на 2 април 2023 година в Нов български университет. Темата на фестивала е "Социални измерения в playback театъра" (Social Dimensions in Playback Theatre).



След като успешно проведените вдъхновяващи "BG Playback театрален фестивал 2022" и European Playback Theatre Gathering 2022, където се срещнахме с невероятни хора от цял свят, продължаваме напред към BG Playback театрален фестивал 2023, съобщават организаторите на събитието.



Специален гост-преподавател е Анастасия Воробьова (Германия/Русия), председател на International Playback Theatre Network и акредитиран преподaвател към Center for Playback Theatre (CPT). В програмата са включени тематични целодневни уъркшопи, водени от Анастасия Воробьова, Нела Чилачава, Цвета Балийска, Антоанета Петрова, Виолина Василева, Яница Атанасова, Александър Евтимов- Шаманчето.

Програмата съдържа двуразови уъркшопи и 3 представления - по едно всяка вечер.

Събитието е подходящо както за playback практици и курсисти, така и за всички хора, които искат да поканят импровизацията, свързването и спонтанността в живота си!



Можете да се запишете онлайн тук: bit.ly/3Fs8N8s. Ето и каква ще бъде програмата на фестивала:

31 март/March 2024 /петък/Friday

17:30 - 19:00 - Раздумка/Meet&Greet

19:00 - 20:30 - Представление НБУ/ New Bulgarian University Performance



1 aприл / 1 April 2023 - събота/ Saturday

9:30 - 10:15 - Обща загрявка/ Warm up

10:15 - 10:30 - Кафенце/ Coffie Break

10:30 - 13:00 - Дискусионен панел/ Discussion Panel

13:00 - 14:30 - Oбяд/ Lunch

14:30 - 17:30 - Workshop - Aнастасия Воробьова/ Anastasia Vorobyeva - "Социална значимост на Playback театъра" - група 1

14:30 - 17:30 - Workshop - Антоанета Петрова/ Antoaneta Petrova - "Playback и бягащите от войната" - група 2

14:30 - 17:30 - Workshop - Нелла Чилачава/ Nella Chilachava - "Партньорството на сцената" - група 3

17:30 - 18:30 - Почивка/ Break

18:30 - 20:00 - Варна Playback театър представление / Varna Playback Theatre Performance



2 aприл / 2 April 2023 - неделя/ Sunday

9:30 - 10:15 - Обща загрявка/ Warm Up

10:15 - 10:30 - Кафенце/ Coffie Break

10:30 - 13:00 - Workshop - Виолина Василева/ Violina Vasileva - „Творческа лаборатория в изследване на паралелите между playback театъра като аспект на социалния театър“ - група 1

10:30 - 13:00 - Workshop - Aнастасия Воробьова/ Anastasia Vorobyeva - "Социална значимост на Playback театъра" - група 2

10:30 - 13:00 - Workshop - Яница Атанасова / Yanitsa Atanasova - "Говорещото тяло в playback театъра" - група 3

13:00 - 14:30 - Oбяд/ Lunch

14:30 - 17:30 - Workshop -Александър Евтимов – Шаманчето/ Alexander Evtimov- Shamancheto - "Музика, звук и шум за playback театър" - група 1

14:30 - 17:30 - Workshop - Цвета Балийска /Tzveta Baliyska - "Четирите нива на осъзнаване и слоеве на внимание в playback театъра" - група 2

14:30 - 17:30 - Workshop - Aнастасия Воробьова/ Anastasia Vorobyeva - "Социална значимост на Playback театъра" - група 3

17:30 - 18:30 - Почивка/Break

18:30 - 20:00 - Playback представление – обучители/ Trainer’s Playback Theatre Performance