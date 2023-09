Откриха повече от 200 праисторически пещерни рисунки на 24 000 години в Испания (СНИМКИ)

Испански археолози откриха значим обект с палеолитно пещерно изкуство на югоизточното испанско крайбрежие, съобщи ДПА.

Рисунките са на животни - коне, елени, бикове. В пещерата Кова Донес в Миларес, близо до Валенсия, има повече от 200 изображения и гравюри на най-малко 24 000 години. Тя е с дълбочина 500 м., информира БТА.

Въпреки че мястото е добре познато на местните жители и туристите, рисунките остават неизвестни до откриването им от изследователите от университетите в Сарагоса и Аликанте, които са свързани с университета в Саутхамптън.

Аитор Руис-Редондо, старши преподавател по праистория в Сарагоса и Саутхамптън, казва: "Когато видяхме първия нарисуван зубър (изчезнал див бик), веднага осъзнахме, че той е важен. Въпреки че Испания е страната с най-голям брой обекти на палеолитно пещерно изкуство, повечето от тях са съсредоточени в северната част на страната. Източна Иберия е област, в която досега са документирани малко от тези обекти."

