Откриха руини от огромно селище на над 3000 г. в Китай (СНИМКИ)

Руини от великолепен сграден комплекс, за който се смята, че е построен през късния период на династията Шан (1600 г. пр.н.е. - 1046 г. пр.н.е.), са открити в източната китайска провинция Чжъцзян, съобщи Синхуа.

Комплексът включва ритуална площадка с площ 3400 квадратни метра, грънчарски работилници и реликви, допълва БТА.

Селището с обща площ около 330 000 квадратни метра, където са открити постройките, е било укрепено с пръстеновиден ров. То датира отпреди около 3000 години. На обекта са намерени и бронзови изделия, керамични съдове и примитивни порцеланови изделия.

Находката предлага изобилие от веществени доказателства за влиянието на културата Шан върху регионите на юг от река Яндзъ.

Заедно с други находки откритието свидетелства, че предците в района на речния басейн са създали разнообразни местни култури и са поставили началото на период на бързо развитие по това време, отбелязват археолозите.

Ruins of a magnificent building complex from the late Shang Dynasty (1600 BC-1046 BC) have been unearthed in E China's Zhejiang, including a 3,400 sqm ritual site, pottery workshops & relics, indicating one of the diverse regional cultures in the Yangtze River basin 3,000 yrs ago pic.twitter.com/cz9SXjsrug