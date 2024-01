Български документален филм получи големите награди на филмов фестивал зад Океана

Първият, за годината Международен филмов фестивал Best Film Awards, с рейтинг в американската ранг листа IMDb, отличи "ОТ ДРУГАТА СТРАНА" с приза "НАЙ-ДОБЪР ИГРАЛЕН ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ". Второто отличие е в абсолютната категория GOLD, където филма има почетна награда и е, заедно с големия победител в тази графа. "ОТ ДРУГАТА СТРАНА" печели приза в конкуренция с още 20 филмови документални ленти от цял свят.

"ОТ ДРУГАТА СТРАНА" е вписан за участие в още 20 Международни фестивала по цял свят, които ще се провеждат до края на 2024 г., но определено Best Film Awards е най-престижния.

"ОТ ДРУГАТА СТРАНА" е един проект на именитият български режисьор Николай Русакиев и журналиста Мартин Георгиев, който е автор и… оператор на лентата.

Действието се развива, през месец април 2023 г.

Мартин Георгиев е допуснат от другата страна на фронта в Украйна. Той, вече беше ходил в Одеса, Николаев и Киев, в началото на войната, когато всички украинци бягаха в обратна посока. И още тогава поиска да види и другата страна – Русия, Донецк, а защо не и Мариупол.

Тъй Мартин е журналист от страна, член на НАТО - обявена от руския президент Путин за „вражеска държава“ - допускането му там изглеждаше невъзможно. Но точно една година след началото на конфликта, той получи виза и акредитация, след което прекара две седмици от "другата" страна. Сам! Така, вероятно той стана единственият журналист, който е бил и в Украйна, и в Русия, докато между тях се води война. И има две военни акредитации. Нещо повече – Мартин Георгиев със сигурност е последния чужденец, посетил централата на Частната Военна Компания „Вагнер“ преди метежа на Пригожин и последвалата му смърт.

Неофициална премиера на трейлъра, на филма “ОТ ДРУГАТА СТРАНА“, беше направена в края на месец декември, пред може би най-подходящата аудитория - студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет, които се срещнаха с български журналисти, отразявали на терен войната в Украйна. Там присъстваха представители на Украинското и Американското посолства, които също проявиха интерес към филма.

Филмът е едночасов разказ за двуседмичното пребиваване на Мартин в Москва, Донецк, Мариупол, Санк-Петербург…

По своята същност представлява възстановка на неформален разпит на Мартин Георгиев пред ДАНС, след прибирането му от фронта. Още тогава (месец май 2023 г.)той предупреди Агенцията за национална сигурност, за подготовката на гражданска война в Русия. Пътуването му между Москва и Донецк, с човек от ЧВК "Вагнер", както и случилото се на фронта, го наведоха на тези мисли. След метежът на Пригожин тесен кръг, от хора които знаеха за този разпит, потърсиха авторите на филма с въпрос: "- И сега, какво следва?"

Отговорите са "ОТ ДРУГАТА СТРАНА"!

Режисьор и главен "виновник" , за да се получи този документален разказ, е Николай Русакиев и неговият екип!

Там има или пропаганда, или нищо. Този филм ще се опита да запълни празнините. На мястото на белите петна да нарисува картините на войната. Разказваме за едно пътуване между живота и смъртта.

Вижте пет, от общо 60 минути, събрани в този канал, където публикуваме новини около живота на „ОТ ДРУГАТА СТРАНА“, който е и с версия за англоговорящата публика.

Николай Русакиев няма нужда от представяне. Той е част от продуцентска къща „Телеман“. Главен режисьор на „Горещо“, „Отечествен фронт“, „Директно Карбовски“, „Ничия земя“ и „Емигранти“, които са сред най-гледаните предавания в българския телевизионен ефир. Сценарист на множество български филми, както и на предаванията „Ку-Ку“, „Каналето“ и „Хъшове“.

Мартин Георгиев - журналист

20 години опит в електронни и печатни медии, член на Съюза на българските журналисти в България от 2005 година. В момента - кореспондент на Нова телевизия.

През месец март 2022 година заминава в първите дни на военния конфликт в Украйна. В продължение на 10 дни отразява войната стигайки до първа линия на бойните действия в град Николаев, когато боевете между Украинска и Руска армия са стигнали почти до улиците на града. В Николаев прекарва безсънна нощ под ракетни удари с репортери от „Ню Йорк Таймс“, които след седмица са убити при преминаване през военен чекпойнт. По време на престоя си в Николаев е част от хуманитарният конвой на Червения кръст, който ежедневно изкарва жени и деца от размирния район до разпределителния център – гарата в Одеса. Показва живота на останалите хора, които живеят месец в подземията на града. Връща се в България, но в този момент излиза военната му акредитация за войната в Украйна и заминава за втори път, като първия журналист с такава акредитация. Връща се отново в Николаев, където е с още няколко световни телевизионни журналисти получават локална акредитация, с която има намерение да стигне до бойната линия в Херсон. Получава разрешение за интервю с губернатора на Николаев – Виталий Ким, който ръководи Южноукраинската отбрана и е трети по популярност в страната след Володимир Зеленски и Виталий Кличко. В деня на интервюто е направен опит за покушение на Виталий Ким, като сградата на Областната администрация, където трябваше да бъде екипа му, е обстреляна с ракети и съборена. Загиват над 40 души, но Ким и екипа на Нова ТВ оцеляват, като прекарват заедно в подземията на Николаев, докато трае обстрела и там преместват брифингите на отбраната. Връща се в Одеса, където прекарва още седмица и разработва репортажи, като един от тях е свързан със съдбата на българските паметници в града – на Иван Вазов, Кирил и Методий, Васил Априлов и др. Няколко седмици след завръщането си в България е командирован за трети път в Украйна, този път в столицата Киев, където пресреща българската правителствена делегация. По време на отделното от делегацията придвижване става свидетел на бомбените удари по „Приднестровието“ /молдовско/. В деня на визитата на българската делегация в Киев е допуснат до мястото, където е скрит президента Зеленски. Същата вечер, на метри от хотела става свидетел на ракетна атака в центъра на Киев, взела живота на няколко души, сред които и местен журналист от радио Свобода. Номиниран е за телевизионните награди „Свети Влас“. Носител е на наградата „Златно перо“ на Съюза на българските журналисти. Правил е документален филм за изчезналата авиация на България. Разработката му, част от поредицата Темата на Нова, е сред трите най-гледани предавания за целия едногодишен телевизионен сезон. През 2017 и 2019 година е на първа линия по време на антиправителствените протести в Букурещ, събрали на площад Виктория, над 250 000 души само за една вечер. Отразява антибългарските протести на първа линия в Скопие, като става обект на агресията на протестиращите в преки предавания по Нова ТВ. Въпреки това взема позицията в интервю с лидера на „ВМРО – ДПМНЕ“, партията насаждаща омраза срещу България. В продължение на седмица прекарва сред руините в Южна Турция, правейки репортажи от най-засегнатите райони, от унищожителния земетръс.

Точната дата за българската премиера на филма е в процес на договаряне, но със сигурност ще е в синхрон с информационния повод „Две години война в Украйна“.