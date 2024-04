Почина световноизвестният писател Джон Барт

На 93 години почина Джон Барт - един от бащите на американския постмодернизъм.

Новината съобщиха от университета "Джонс Хопкинс", където Барт бе почетен професор по английски език и творческо писане.

Muere John Barth, uno de los grandes renovadores de la prosa novelística contemporánea. El escritor cambió, junto a literatos como William Gass o Robert Coover, el rumbo de la narrativa norteamericana a partir de la segunda mitad del siglo XX https://t.co/31DJrlusIV pic.twitter.com/eJaaTrVnU7 — EL PAÍS América Colombia (@ElPaisAmericaCo) April 4, 2024

Барт бе писател и университетски преподавател, автор на романи, разкази и публицистика, носител на многобройни литературни награди, един от най-изтъкнатите представители на американския постмодернизъм и негов своеобразен теоретик в двете свои прочути есета The Literature of Exhaustion и The Literature of Replenishment.

За свои вдъхновители Барт посочва Борхес, Кафка, Джойс, Бекет, Робърт Музил, Уилям Фокнър. През 1972 г. Джон Барт печели Националната награда на САЩ за художествена литература с романа „Химера”, като я поделя с „Август” от Джон Уилямс.

Барт печели Националната литературна награда на САЩ през 1973 г. също за „Химера”, който е издаден и на български, пише blitz.bg.