Откриха уникален съд от слонова кост на 6000 години в Израел

Израелски археолози откриха съд от слонова кост, датиращ от 6000 години, който е и първият по рода си, намерен в региона, съобщи Израелската служба за антики, цитирана от БТА.

Малката стомна, известна като амфориск, изработена от слонова кост, е доказателство за силното взаимодействие между Израел и Египет преди хилядолетия. Открита е на части по време на разкопки през 2020 г. от Израелската служба за антики в Хорбат Ракик, близо до Беер Шева. Съдът се реставрира в лабораториите на Службата за антики, за да бъде сглобен наново.

"Съдът е с диаметър 20 сантиметра. Той е великолепен и изключителен по своя дизайн", каза Янир Милевски, бивш ръководител на праисторическия отдел на службата. "Малките дръжки отстрани са симетрично разположени, като две дръжки са вградени в гърлото на съда, а другите две са вертикално под тях в основата му."

Според Милевски "съдовете са се поставяли умишлено по специфичен начин, с внимателно обмисляне. В научните среди е общоприето, че оставянето и заравянето на фигурки и счупени съдове е част от култови церемониални дейности. От начина, по който са подредени купичките, съдът от слонова кост, който е бил счупен още в древността, явно е бил заровен по преднамерен начин - което изглежда свидетелства за значението, което му е било приписвано", обясни той.

