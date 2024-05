Рок звездите Måneskin стартират световното си турне

Италианската група Måneskin ще се появи в 11 европейски държави. Краткият, но изключително успешен музикален път на италианската група включва, наред със световните овации, награди на MTV и номинация за Grammy, и участия на най-големите фестивали на планетата, разпродадени турнета и колаборации с легенди на световната музика като Rolling Stones. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi и Ethan Torchio - тези четирима младежи от Италия са си спечелили титлата "групата, която спасява рокендрола", тъй като са създали световна вълна от интерес към жанра от страна на нова аудитория.

През уикенда световните рок сензации Måneskin започнаха нетърпеливо очакваното си турне пред 55 000 възторжени фенове с типично потно, съблазнително и шумно шоу на фестивала Tecate Emblema в Мексико Сити. Концертът започна с „Don't Wanna Sleep“ и последваха 16 парчета от разрастващия се каталог с международни хитове, сред които „I Wanna Be Your Slave“, „MAMMAMIA“, „Zitti E Buoni“ и „Supermodel“. Разпродаденото шоу поставя началото на серия от 15 фестивални изяви на звездите като главни изпълнители в Южна Америка, Европа и Азия. Ето и обявените дати за Европа:

GERMANY - June 8, 2024 - Nuremberg -Rock lm Park

GERMANY - June 9, 2024 - Nürburgring -Rock Am Ring

AUSTRIA - June 15, 2024 - Nickelsdorf -Nova Rock Festival

NETHERLANDS - June 21, 2024 - Landgraaf -Pinkpop Festival

FINLAND - June 27, 2024 - Seinajoki -Provinssi Festival

POLAND - July 3, 2024 - Gdynia -Open‘er Festival

BELGIUM - July 5, 2024 - Werchter -Rock Werchter

FRANCE - July 10, 2024 - Le Barcarés -Les Deferlantes

SPAIN - July 12, 2024 - Madrid-Mad Cool

PORTUGAL - July 18, 2024 - Lisbon -Super Bock Super Rock

GREECE - July 23, 2024 - Athens -Athens Ejekt Festival

FRANCE - August 22, 2024 - Paris -Rock En Seine

Sony Music/Вирджиния Рекърдс

Последният им албум, RUSH!, излиза за първи път през януари 2023 г. и отново през ноември с новото издание, озаглавено: „RUSH! (ARE U COMING?)“. Новата версия достига номер 1 в 15 държави и в Топ 5 на класациите за албуми в 20 държави. До момента албумът е надхвърлил 2 млрд. стрийма в световен мащаб, допринасяйки за общо 10,6 милиарда стрийма на групата. Освен това, бандата има 2 песни в ексклузивния Billions Club на Spotify - „Beggin“, „I Wanna Be Your Slave" - които достигнаха този етап преди няколко седмици.