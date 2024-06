Rag'n'Bone Man описва „What Do You Believe In?” като албум, наблягащ на стиловете хип-хоп, соул и блус. Фокусирайки се върху темите за любовта, загубата, надеждата и себеанализа, певецът-композитор призовава слушателите да размишляват върху собствените си убеждения и емоции. В изявление за издаването на албума, Rag'n'Bone споделя: „What Do You Believe In?“ е резултат на това, което чувствам в този момент, в точно този период от житейския ми път - той представлява радост, любов и щастие.“

За написването на албума Rory, както е истинското име на певеца, пътува, за да се срещне с композитори и текстописци в Лондон, Лос Анджелис и Ню Йорк. „Като автор се чувствам отговорен към аудиторията си да облека скучните прилагателни „тъжен“ и „щастлив“ в много по-интригуващи изрази. Трябва да заведеш хората на малко пътешествие - това е в общи линии истинският живот“, продължава той. „Писането на песни винаги е продължение на моите емоции.“

Малко след излизането на „What Do You Believe In?“, Rag'n'Bone Man ще тръгне на турне. Първо ще зарадва феновете си в родната Великобритания с няколко концерта, а след това ще обиколи няколко големи града в Европа – Хамбург, Амстердам, Берлин и др., а Париж ще запази за финалното шоу.