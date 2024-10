Южнокорейската авторка Хан Канг получи Нобеловата награда за литература

Нобеловата награда за литература за 2024 г. се присъжда на южнокорейската авторка Хан Канг, съобщи Матс Малм, постоянен секретар на Шведската академия, предава БТА.

Наградата се присъжда за Хан Канг за нейната силна поетична проза, която конфронтира исторически травми и разкрива крехкостта на човешкия живот, се казва в мотивите на академията.

한 강 Han Kang – awarded the 2024 #NobelPrize in Literature – was born in 1970 in the South Korean city of Gwangju before, at the age of nine, moving with her family to Seoul. She comes from a literary background, her father being a reputed novelist. Alongside her writing, she… pic.twitter.com/i5CaSNGYkp