Васил Петров представя романтична програма в страната

Джаз легендата на България Васил Петров и прекрасното сопрано Русалина Мочукова ще представят романтичен концерт „Вино и Любов“ със Симфониета Шумен под диригентството на маестро Владимир Бошнаков в град Шумен на 13 февруари, в Разград на 14 февруари и Добрич на 15 февруари.

Снимка: EvroSound



В програмата "Вино и Любов" публиката ще се наслади на уникален музикален спектакъл, съчетаващ оперни арии, джаз стандарти, незабравими филмови теми и вълнуващи откъси от световни мюзикъли.



Двамата изпълнители ще представят най-красивите песни за любовта, съчетавайки класическата музика и джаза в едно незабравимо преживяване за празника на влюбените. В програмата са романтични арии и дуети от Франц Лехар и Имре Калман – майстори на оперетата, които пресъздават нежността на любовта, джаз стандарти от великия Джордж Гершуин, включително емблематични песни като Summertime и Someone to Watch Over Me и популярни мелодии и филмови теми.

Сопраното Русалина Мочукова и джентълмена в музиката, Васил Петров създават тази романтична програма специално за Свети Валентин в акомпанимент на Симфониета Шумен и джаз трио с маестро Владимир Бошнаков.

Снимка: EvroSound



Концерта „Вино и Любов“ в град Шумен на 13.02. ще се състой в зала проф. Венета Вичева, в град Разград на 14 февруари в Читалище „Развитие 1869“ и на 15 февруари в Концертна зала „Добрич“.

„Вино и Любов“ не е просто концерт – това е изживяване, което ще ви потопи в света на изящната музика, джаза и романтиката. Споделете тази магия с любимите си хора и се насладете на изкуство, което вдъхновява и вълнува.

Билети се продават на касите на залите и онлайн в сайта на Симфониета Шумен.

Оля Ал-Ахмед

Снимка: EvroSound