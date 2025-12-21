Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест наруши строга заповед на баща си

Норт Уест, дъщеря на модела Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест, наруши строга заповед на баща си, според Daily Mail.

Дванадесетгодишната Норт Уест е създала акаунт в Instagram, въпреки заявеното от баща ѝ несъгласие децата му да използват социалните мрежи. Дъщерята на рапъра и модела публикува първата си снимка, позирайки в сива тениска и пола с щампа. Косата ѝ бе прибрана на кок.

На 13 декември Ким Кардашиян и Норт Уест бяха забелязани в Уест Холивуд. Бизнесдамата, заедно с дъщеря си и приятелите си, посетиха ресторант Nobu. Журналисти отбелязват, че Норт Уест се появява публично с избелени вежди. Тя носеше дълга синя перука и кафяв гланц за устни, обула черен анцуг и маратонки.

През октомври Норт Уест позира с фалшиви татуировки на лицето, изобразяващи нейното име.