Новини
Любопитно »
Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест наруши строга заповед на баща си

Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест наруши строга заповед на баща си

21 Декември, 2025 12:42 1 014 12

Норт Уест е създала акаунт в Instagram, въпреки заявеното от баща ѝ несъгласие децата му да използват социалните мрежи

Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест наруши строга заповед на баща си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Норт Уест, дъщеря на модела Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест, наруши строга заповед на баща си, според Daily Mail.

Дванадесетгодишната Норт Уест е създала акаунт в Instagram, въпреки заявеното от баща ѝ несъгласие децата му да използват социалните мрежи. Дъщерята на рапъра и модела публикува първата си снимка, позирайки в сива тениска и пола с щампа. Косата ѝ бе прибрана на кок.

На 13 декември Ким Кардашиян и Норт Уест бяха забелязани в Уест Холивуд. Бизнесдамата, заедно с дъщеря си и приятелите си, посетиха ресторант Nobu. Журналисти отбелязват, че Норт Уест се появява публично с избелени вежди. Тя носеше дълга синя перука и кафяв гланц за устни, обула черен анцуг и маратонки.

През октомври Норт Уест позира с фалшиви татуировки на лицето, изобразяващи нейното име.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    26 0 Отговор
    Това нещо на снимката човек ли е?

    Коментиран от #12

    12:43 21.12.2025

  • 2 побърканяк

    21 0 Отговор
    какъв тоя из род на фотото слагайте червена точка, че хората ще получат уплах.

    12:46 21.12.2025

  • 3 Гост

    16 0 Отговор
    С пари мозък не се купува.

    12:47 21.12.2025

  • 4 Aлфа Bълкът

    12 0 Отговор
    А бе, това нямало 13г, а вече е по-високо от майка си и с бюст колкото нейния. Бедна ви е фантазията какво ще става след 3-4г.

    Коментиран от #10

    12:48 21.12.2025

  • 5 условия

    15 1 Отговор
    С какво толкова са известни трите сестри Кардашиан, че ни занимавате с бледи личности?

    Нима лиспсва друга инфо, на пример, многобройните вреди от еврото?

    12:50 21.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аууу,

    11 0 Отговор
    Дзвер! Бегайте! Апе!

    12:56 21.12.2025

  • 8 Хахахаха

    8 0 Отговор
    Като я гледам на снимката, мисля че акаунта в Инстаграм е най-малкия проблем.

    13:00 21.12.2025

  • 9 капитан Лукаш

    5 0 Отговор
    Туй направо си е от МИЛЛЕТА

    13:00 21.12.2025

  • 10 мъдю

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Aлфа Bълкът":

    То вече сега е станало

    13:01 21.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БАРС

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    НЯМА КАК ДА ИЗГЛЕЖДА ПО ДРПУГО МУ МАЙКАТА Е БИЛА СЪЩАТА БЕЗ ПЛ.ОПЕРАЦИИ.

    13:20 21.12.2025