Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест наруши строга заповед на баща си

Норт Уест, дъщеря на модела Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест, наруши строга заповед на баща си, според Daily Mail.
Дванадесетгодишната Норт Уест е създала акаунт в Instagram, въпреки заявеното от баща ѝ несъгласие децата му да използват социалните мрежи. Дъщерята на рапъра и модела публикува първата си снимка, позирайки в сива тениска и пола с щампа. Косата ѝ бе прибрана на кок.
На 13 декември Ким Кардашиян и Норт Уест бяха забелязани в Уест Холивуд. Бизнесдамата, заедно с дъщеря си и приятелите си, посетиха ресторант Nobu. Журналисти отбелязват, че Норт Уест се появява публично с избелени вежди. Тя носеше дълга синя перука и кафяв гланц за устни, обула черен анцуг и маратонки.
През октомври Норт Уест позира с фалшиви татуировки на лицето, изобразяващи нейното име.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
12:43 21.12.2025
2 побърканяк
12:46 21.12.2025
3 Гост
12:47 21.12.2025
4 Aлфа Bълкът
Коментиран от #10
12:48 21.12.2025
5 условия
Нима лиспсва друга инфо, на пример, многобройните вреди от еврото?
12:50 21.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Аууу,
12:56 21.12.2025
8 Хахахаха
13:00 21.12.2025
9 капитан Лукаш
13:00 21.12.2025
10 мъдю
До коментар #4 от "Aлфа Bълкът":То вече сега е станало
13:01 21.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 БАРС
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":НЯМА КАК ДА ИЗГЛЕЖДА ПО ДРПУГО МУ МАЙКАТА Е БИЛА СЪЩАТА БЕЗ ПЛ.ОПЕРАЦИИ.
13:20 21.12.2025