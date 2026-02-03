Вземете 50% отстъпка за хостинг от

FT: САЩ и Турция ще атакуват руската армия 72 часа след нарушаване на примирието в Украйна
  Тема: Украйна

FT: САЩ и Турция ще атакуват руската армия 72 часа след нарушаване на примирието в Украйна

3 Февруари, 2026 12:03 2 401 89

Украйна е съгласувала с Европа и САЩ план от няколко фази за спазване на евентуално бъдещо примирие с Русия

FT: САЩ и Турция ще атакуват руската армия 72 часа след нарушаване на примирието в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна и западните ѝ партньори са се споразумели, че бъдещото споразумение за спиране на огъня ще включва механизъм за съвместна военна реакция на Европа и САЩ при продължителни нарушения от руска страна, пише в. "Файненшъл таймс" (FT), предаде БТА.

Според британското издание този план е бил обсъден между представители на Украйна, Европа и САЩ на няколко срещи, които са се състояли през декември и януари.

Предложението предвижда да се реагира в рамките на 24 часа на всяко евентуално нарушаване примирието от страна на Москва. Първоначално ще се отправя дипломатическо предупреждение, а след това, ако се наложи, украинската армия ще предприеме мерки. Ако вражеските действия стигнат по-далеч, ще се активира втора фаза на интервенция с участието на сили от т. нар. Коалиция на желаещите, която включва страни от ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция, пише още "Файненшъл таймс".

Съюзниците са се разбрали, че ако Русия предприеме разширена атака, те ще дадат координиран отговор с участието на американската армия 72 часа след първоначалното нарушение, добавя вестникът.

Представители на Киев, Москва и Вашингтон утре ще се срещнат в Абу Даби за консултации за слагане на край на войната.

Следващият кръг от тристранните преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

До момента двете страни са успели да намалят противоречията си по някои въпроси, но не са постигнали подобен напредък по най-сложните въпроси. Кремъл няма какво да добави по отношение на спирането на ударите по украинската енергетика, заяви Песков. Русия се опитва да деескалира напрежението около Иран и отдавна е предложила помощта си за складиране или преработка на обогатения от Техеран уран, подчерта Песков.

По-рано говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи заяви на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп за военна намеса в Иран, че Ислямската републила не е получавала "ултиматуми" от САЩ за постигането на споразумение за ядрената програма. Техеран "действа винаги сериозно и честно в дипломатическите процеси, но (нашата страна) никога не приема ултиматуми", подчерта Багаи. "Следователно подобно твърдение не може да бъде потвърдено". По-рано Тръмп заяви, че Ислямската република "иска да сключи споразумение".

Русия предпочита да продължава с ударите, вместо да се ангажира с дипломатическия път, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като Москва изстреля над 70 ракети и 450 дрона срещу Украйна тази нощ, предаде Франс прес.

"Да се възползва от най-студените зимни дни, за да тероризира населението, е за Русия по-важно от това да избере дипломацията", заяви той в "Екс". Руските сили са изстреляли тази нощ срещу Украйна "общи над 70 ракети и са изпратили 450 бойни дрона".


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    6 21 Отговор
    Защо само те ...??!

    Коментиран от #38, #59, #61, #67

    12:05 03.02.2026

  • 2 ммм

    16 42 Отговор
    Руската армия се оказа пълен ташak.

    Коментиран от #21, #25, #40, #41, #74

    12:06 03.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 15 Отговор
    САЩ, Турция и Русия са съюзници във Фонда за мир на Тръмп.

    12:06 03.02.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    14 33 Отговор
    Боже, трупът на Русийката още не е изстинал, а хиените почват да ръфат апетитни хапки. Пачему ми трябваше да нападам Украйна, не знаю 😁😁😁

    Коментиран от #30, #70, #77, #80, #88

    12:07 03.02.2026

  • 5 ххххх

    37 8 Отговор
    Колко глупости съчиняват тез укри?????

    Коментиран от #62

    12:07 03.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Подправения кантар

    27 7 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:07 03.02.2026

  • 8 Подправения кантар

    20 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #72

    12:07 03.02.2026

  • 9 Ще,ще,ще

    11 2 Отговор
    казва УНИАН.

    12:07 03.02.2026

  • 10 Коментар

    20 4 Отговор
    Коалиция на прецаканите или по-скоро "мераклийското дружество"

    12:07 03.02.2026

  • 11 Подправения кантар

    12 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #33, #44, #66

    12:07 03.02.2026

  • 12 Умирам от смях

    27 7 Отговор
    и 10 минути по-късно турция ще е разтопено стъкло, а след още 10 САЩ ще са пролив между Мексико и Канада. Що ше чакат? Да се пробват още сега. Смър за турция, израел, ес, украйна, сащ и останалите натовски м@рши

    Коментиран от #47

    12:08 03.02.2026

  • 13 Подправения кантар

    17 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:08 03.02.2026

  • 14 Путин

    21 2 Отговор
    Турция няма да попадне в такъв капан...

    12:08 03.02.2026

  • 15 Амин

    14 3 Отговор
    Дано пощадят Цариград поне :)

    Коментиран от #29

    12:08 03.02.2026

  • 16 русия Терорист !

    5 20 Отговор
    путин Фашист!

    12:08 03.02.2026

  • 17 Нах

    22 2 Отговор
    Интересно никой не говори за мирен договор.А за примирие .Си реч да дадем време да се смени Тръмп и Украйна да укрепне.
    П.с.Сериозно ли западните гении смятат,че в Русия са толкова глупави.

    12:09 03.02.2026

  • 18 честен ционист

    1 10 Отговор
    Да се разбира, янките ще предотстъпят БГ базите на турчулята 72 часа след нарушаване на примирието в Украйна. Айде сега викайте за Вова..

    12:09 03.02.2026

  • 19 хихи

    16 1 Отговор
    тези гаранции ги пиши бегали....

    12:09 03.02.2026

  • 20 Гост

    6 1 Отговор
    Ти да видиш! Звучи солидно! Звучи...

    12:09 03.02.2026

  • 21 Така е

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "ммм":

    Не може да се мери с Българката и балтийските Тигри бухахаххахахахах ще се пръсна от смях...

    12:09 03.02.2026

  • 22 Подправения кантар

    15 4 Отговор
    Ха ха. Турците и американците не са толкова глупави, че да тръгнат да атакуват Русия, защото знаят че това ще е техния край.

    12:09 03.02.2026

  • 23 1876

    10 4 Отговор
    туркия ке изчезне в ядрен облак лето 2026то. Смър за туркия

    12:09 03.02.2026

  • 24 Нали?

    13 4 Отговор
    И един мармот завива шоколад.

    12:10 03.02.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "ммм":

    "...pуската армия се оказа пълен ташak..."

    Лошото е, че и без тaшaци 😁😁😁

    12:10 03.02.2026

  • 26 1451 дни

    9 14 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    Коментиран от #34, #45

    12:10 03.02.2026

  • 27 Чакаме да се възбуди

    11 2 Отговор
    този чл. 5 от доста време:))

    Коментиран от #32

    12:10 03.02.2026

  • 28 Григор

    14 5 Отговор
    "САЩ и Турция ще атакуват руската армия 72 часа след нарушаване на примирието в Украйна".
    Заглавието е малоумно и е за идиоти! Какво означава това? Не ви ли е ясно, че това е Трета световна война? Тя ще е ядрена и последна! Това което се декларира в заглавието никога няма да стане, защото Русия разполага с най-големия ядрен потенциал в света и което е по-важно; ТЕ РАЗПОЛАГАТ СЪС СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕТО НА ЯДРЕНИ УДАРИ, СРЕЩУ КОИТО В МОМЕНТА НЯМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ! Нито от САЩ, нито от Турция, нито пък от Европа ще остане нещо! Не бива да се пишат глупости! ПОСОЧЕНОТО В ЗАГЛАВИЕТО НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕ!

    12:11 03.02.2026

  • 29 Роден в НРБ

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Амин":

    Дано го изпарят с 20-30 килотона заедно с всичката паплач

    12:11 03.02.2026

  • 30 Хахаха

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Тая Русиийла и след 1000 години ще я има (за добро или лошо),но виж за прогнилия ЕС не съм много убеден ,че ще просъществува и още 5.

    Коментиран от #57

    12:11 03.02.2026

  • 31 Сандо

    11 6 Отговор
    Това споразумение ще бъде нарушено още на втория ден от укронацистите,които на никого не се подчиняват.И тогава какво ще се прави?А Путин,колкото и мек да е,ще трябва да отговори достатъчно силно,защото не го ли направи,то ще го смени скоро някой друг,който надали ще продължи да плямпа със същата мекушавост да нарушените червени линии.

    12:11 03.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сила

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Подправения кантар":

    И 4 653 манекенки , 8 432 кебапчета , 7 888 кИфтета , 50 печени агнета и всички в жакузито на Митьо Пищова ....

    12:12 03.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 дядо Петър

    10 2 Отговор
    За нанасянето на такива удари се искат здрави панталонки. Дали ги имат?Съмнявам се!

    12:12 03.02.2026

  • 36 Точно

    1 5 Отговор
    3 дня....?

    12:12 03.02.2026

  • 37 Копейки,

    5 5 Отговор
    Има те ли още левчета? Коментирайте.

    Коментиран от #49, #50, #52

    12:14 03.02.2026

  • 38 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    И да кажа прочетох само заглавието...... По което личи, че ако е вярно примирие няма да има. ... Що Русия да рискува по това заглавие след три дена да я нападат..... Вдигам наздраве с червения самоток за кръчмаря в Москва.. .

    12:14 03.02.2026

  • 39 Кръстник

    8 2 Отговор
    Коалиция на желаещите руски шамари е моето предложение за по пасващо на действителността име за въпросната коалиция

    12:14 03.02.2026

  • 40 Хасковски каунь

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "ммм":

    Също като постигнатите до сега 324512 споразумения

    12:14 03.02.2026

  • 41 Ха ХаХа

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "ммм":

    Колко процента от Русия превзе наркомана бе жълт чакъл?
    Русия смачка Укрорайха.
    Молите се като просяци.

    12:14 03.02.2026

  • 42 Жалка англосаксонска измет

    9 4 Отговор
    Британско издание и дойче веле

    12:14 03.02.2026

  • 43 Баце ЕООД

    6 4 Отговор
    Пълни глупости.. Ядрената доктрина на Русия ли забравиха тия?!

    Коментиран от #71

    12:15 03.02.2026

  • 44 Хахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Подправения кантар":

    И един мармот увиваше шоколад в станиол

    Коментиран от #60

    12:15 03.02.2026

  • 45 Цеко

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "1451 дни":

    Много руска смраТ измре.

    12:15 03.02.2026

  • 46 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    8 3 Отговор
    МАРООО МНОГО СИ ТЪ ЗНАЕШ ЛИ КАКВО ЩЕ СТАНЕ АКО ФАЩ И ТУРКЕШ АТАКУВАТ РУСИЯ ЕПА ТОЗИ СВЯТ НЕМА ДА ГО ИМА

    12:15 03.02.2026

  • 47 Всъщност

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Умирам от смях":

    ще е обратното. Разтопеното стъкло ще е Кремъл .

    12:16 03.02.2026

  • 48 Ахаха

    7 3 Отговор
    Гладна кокошка, просо сънува.

    12:16 03.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Подправения кантар

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Копейки,":

    Имам, ето, ха ха

    12:17 03.02.2026

  • 51 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    7 3 Отговор
    МРЪ$ НИ Т€ англо-$ак$он$ки циони$ти Н€ $€ ОТКАЗВАТ НА В$ЯКА Ц€НА ДА ПРОВОКИРАТ ВОЙНА С РУСИЯ!
    $ такива "$ъюзници" И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
    ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ И т€хнит€ $луги (Г€РБ, ПП-ДД, Б$П, ДП$ 1;2...)!

    12:17 03.02.2026

  • 52 Омазана ватенка

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Копейки,":

    1,2 милиона руски войничета станаха на тор.
    Палиш ли им по една свещичка?Палиш ли а?

    12:17 03.02.2026

  • 53 Мнение

    6 3 Отговор
    Ако това се случи, гледайте какви измислени провокации ще има за да се нахлуе в руски територии. Като химическите оръжия на Садам и др.

    12:18 03.02.2026

  • 54 Сбърканият кантар русоде бил

    5 5 Отговор
    днес е на амбразурата.

    12:18 03.02.2026

  • 55 пешо

    6 3 Отговор
    напишете една статия с акъла си , само глупости

    12:19 03.02.2026

  • 56 Омазана ватенка

    5 4 Отговор

    До коментар #49 от "Спокойно":

    Спокойно, неспокойно -хлебеца е с центове.

    12:19 03.02.2026

  • 57 Чакай сега

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "Хахаха":

    Росийката я има едвам от 500 . Мисля , че баш са и достатъчно.

    12:19 03.02.2026

  • 58 Той

    4 6 Отговор
    Орешник ще ги отрезви ха ха

    12:19 03.02.2026

  • 59 дори

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    и САЩ не са нужни. Турция сама може да унищожи руската армия.

    12:20 03.02.2026

  • 60 Подправения кантар

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    Ако ще и два мармота да увиват. Демилитаризацията на урки продължава

    12:20 03.02.2026

  • 61 Видьо Видев

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Сирените вият на 2-ри юни в 12:00 часа в памет на Христо Ботев и памет на загиналите за свободата на България.

    В памет на загиналите за освобождението на България от комунизмът
    и в уважение на пострадалите във Възродителният процес,
    всички държавни и общински учреждения
    да спускат на 2-ри юни
    черни траурни знамена.

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    12:21 03.02.2026

  • 62 хххххх

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "ххххх":

    за какви укри бълнуваш 😆 написано е - в. "Файненшъл таймс" (FT), предаде БТА.

    12:22 03.02.2026

  • 63 Копейка

    4 3 Отговор
    Изгубихме и последната битка за България! Взеха ни левъ!
    Ша се беся!

    Коментиран от #65

    12:22 03.02.2026

  • 64 Салмак

    2 2 Отговор
    Добра идея, дано стане! Русаници и американци ще се разберат, от Турция нищо няма да остане и това е добре за България!

    12:23 03.02.2026

  • 65 Подправения кантар

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Копейка":

    Хвърли се от някой мост, по евтино ще ти излезе

    12:23 03.02.2026

  • 66 Ха-ха

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #73

    12:23 03.02.2026

  • 67 Русия - контра

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Не мислят за мир, а как да накажат Русия. Това не се ли наричаше контрапродуктивно?

    12:24 03.02.2026

  • 68 Без атоми

    2 4 Отговор
    Турция сама ще опердаши Раша!

    Коментиран от #85

    12:25 03.02.2026

  • 69 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 2 Отговор
    Участващите в коалицията на САМО ЛАЕЩИТЕ да си налягат парцалите,
    защото те са тези, които имат какво да губят в една бъдеща война...

    12:25 03.02.2026

  • 70 Орк

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Глупости. Русия решава и никой друг.

    12:25 03.02.2026

  • 71 Марк Рюте, шеф на НАТО

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Баце ЕООД":

    "...Ядрената доктрина на Русия ли забравиха тия?!..."

    Явно че НАТО знае повече за руската ядрена доктрина и състоянието на Атома в Русия. Путин направи Русийката за тaшak и резил пред целия Свят.

    12:26 03.02.2026

  • 72 Ленин🍌🍌

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Подправения кантар":

    Капейките като Zомбирани повтарят едни и същи опорки и си мислят че са нещо кой знае какво, обаче годината е 2026 а не 1922

    Коментиран от #75

    12:26 03.02.2026

  • 73 Подправения кантар

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ха-ха":

    Закъсняваш гейче, явно у кенефуу са ти цепилиии пър.дял-Hика

    Коментиран от #81

    12:26 03.02.2026

  • 74 С риск да е малко незензурно

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ммм":

    Не един, а два, два здрави кокоса, и посредата е корав бастун. Така е по-точно...

    12:27 03.02.2026

  • 75 Подправения кантар

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ленин🍌🍌":

    Ииии ?

    Коментиран от #89

    12:27 03.02.2026

  • 76 Хахахахаха

    3 1 Отговор
    5години чакаме руснаците да фалират, а те взеха да правят човече милиарди, 5 години чакаме да им свършат ракетите, а те взеха повече да правят, 5години чакаме укрите да си върнат 1 км територия, а те губят все повече територия, 5години чакаме Нато и американците да нападнат руснаците, а те 5 години памперси и кърпички си купуват, много е тъжно за Нато и американците

    12:27 03.02.2026

  • 77 Живанши

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Декември 2021ва Украта вкараха закон в парламента за смяна на статута на Донбас, който закон е директно противоречие на Минск 2. Украта предизвикаха руснаците, за това и нападнаха. Сега, трупът обаче е на украта.

    12:27 03.02.2026

  • 78 Отрезвяващ

    1 0 Отговор
    Средата на седмицата е.Може да слушате,,Химна на самагончика",но не прекалявайте!

    12:27 03.02.2026

  • 79 Демек

    2 0 Отговор
    До 72 часа? Като във виц. Ще броят до три. Едно, дв...бум! Може и да мине.

    12:28 03.02.2026

  • 80 Елементарно Уотсън

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Русия се защитава, нямаше голям избор..

    12:28 03.02.2026

  • 81 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Подправения кантар":

    Ще изядеш фаража!!

    12:28 03.02.2026

  • 82 Путин

    2 1 Отговор
    не може да стигне линията на примирието!

    12:28 03.02.2026

  • 83 хахаха

    1 2 Отговор
    ха ха ха - а тя понеже сегашната война е приключила та са се наговорили как да реагират когато русия ги нападне пак

    12:29 03.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Хмм

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Без атоми":

    То да не е баклава с боза..

    12:29 03.02.2026

  • 86 А ГДЕ

    1 0 Отговор
    МОЧАТА?

    12:29 03.02.2026

  • 87 По-добре

    0 0 Отговор
    Мадуро 2!

    12:30 03.02.2026

  • 88 Сам ли си говориш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    скудоумник несчастний?

    12:30 03.02.2026

  • 89 ще си събираш

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Подправения кантар":

    кара ан тийте

    12:31 03.02.2026

