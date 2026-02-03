FT: САЩ и Турция ще атакуват руската армия 72 часа след нарушаване на примирието в Украйна

Украйна и западните ѝ партньори са се споразумели, че бъдещото споразумение за спиране на огъня ще включва механизъм за съвместна военна реакция на Европа и САЩ при продължителни нарушения от руска страна, пише в. "Файненшъл таймс" (FT), предаде БТА.

Според британското издание този план е бил обсъден между представители на Украйна, Европа и САЩ на няколко срещи, които са се състояли през декември и януари.

Предложението предвижда да се реагира в рамките на 24 часа на всяко евентуално нарушаване примирието от страна на Москва. Първоначално ще се отправя дипломатическо предупреждение, а след това, ако се наложи, украинската армия ще предприеме мерки. Ако вражеските действия стигнат по-далеч, ще се активира втора фаза на интервенция с участието на сили от т. нар. Коалиция на желаещите, която включва страни от ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция, пише още "Файненшъл таймс".

Съюзниците са се разбрали, че ако Русия предприеме разширена атака, те ще дадат координиран отговор с участието на американската армия 72 часа след първоначалното нарушение, добавя вестникът.

Представители на Киев, Москва и Вашингтон утре ще се срещнат в Абу Даби за консултации за слагане на край на войната.

Следващият кръг от тристранните преговори между Москва и Киев с посредничеството на САЩ ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

До момента двете страни са успели да намалят противоречията си по някои въпроси, но не са постигнали подобен напредък по най-сложните въпроси. Кремъл няма какво да добави по отношение на спирането на ударите по украинската енергетика, заяви Песков. Русия се опитва да деескалира напрежението около Иран и отдавна е предложила помощта си за складиране или преработка на обогатения от Техеран уран, подчерта Песков.

По-рано говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи заяви на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп за военна намеса в Иран, че Ислямската републила не е получавала "ултиматуми" от САЩ за постигането на споразумение за ядрената програма. Техеран "действа винаги сериозно и честно в дипломатическите процеси, но (нашата страна) никога не приема ултиматуми", подчерта Багаи. "Следователно подобно твърдение не може да бъде потвърдено". По-рано Тръмп заяви, че Ислямската република "иска да сключи споразумение".

Русия предпочита да продължава с ударите, вместо да се ангажира с дипломатическия път, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като Москва изстреля над 70 ракети и 450 дрона срещу Украйна тази нощ, предаде Франс прес.

"Да се възползва от най-студените зимни дни, за да тероризира населението, е за Русия по-важно от това да избере дипломацията", заяви той в "Екс". Руските сили са изстреляли тази нощ срещу Украйна "общи над 70 ракети и са изпратили 450 бойни дрона".