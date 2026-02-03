Русия извърши безпрецедентна атака срещу Харков

В нощта на 3 февруари руснаците атакуваха Харков с балистични ракети и дронове, целейки се в критичната инфраструктура. Кметът на източния украински град Игор Терехов нарече атаката безпрецедентна, предаде агенция УНИАН.
Според местните власти ударите са били извършени умишлено срещу енергийната инфраструктура, за да се нанесат максимални щети и да се остави градът без отопление по време на студовете. Температурите в града достигат до минус 20 градуса по Целзий.
Възможно е да има прекъсвания в работата на градския транспорт, а над 800 сгради ще останат без отопление заради „безпрецедентната атака на противника срещу критичната инфраструктура“, заяви кметът на Харков.
Ударите срещу Харков са нанесени след няколкодневна пауза, която обяви Доналд Тръмп, твърдейки, че Русия се е съгласила да не нанася удари по енергийната инфраструктура на Киев и други украински градове.
Русия извърши тази нощ нови атаки срещу Киев след няколкодневна пауза в ударите срещу украинската столица, постигната от Доналд Тръмп, предаде Франс прес, като отбелязва, че според властите са ранени двама души.
"Руснаците решиха да ударят Киев в студа", заяви шефът на местната военна администрация Тимур Ткаченко, като посочи, че има двама ранени.
В петък Кремъл обяви, че е приел искането на американския президент да се въздържа от удари по Киев и енергийната мрежа до 1 февруари, преди подновяването на тристранните преговори в Абу Даби. Русия обаче продължи ударите си над останалата част от страната, като в неделя при атака срещу автобус, превозващ служители на мина в украинската Днепропетровска област загинаха 12 души, предаде БТА.
Първоначално планиран за края на миналата седмица, вторият кръг на преговорите между Киев, Москва и Вашингтон за намиране на изход от войната ще се проведе утре и вдругиден в Обединените арабски емирства.
През януари руските бомбардировки причиниха прекъсвания на отоплението в Киев с тежест и продължителност, невиждани от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г., припомня АФП.
Русия е атакувала Украйна с 450 дрона и над 60 ракети тази нощ, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха, като добави, че Москва е изчакала температурите да паднат, преди да атакува енергийната система на Украйна, предаде Ройтерс, пише БТА.
"Нито очакваните дипломатически усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията към Съединените щати я спряха да продължи терора срещу обикновените хора в най-суровата зима", подчерта Сибиха в "Екс".
Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 1170 жилищни сгради в столицата са останали без отопление след нощната руска атака срещу украинската енергийна инфраструктура.
По време на комбинирана руска атака с ракети и дронове във Виницка област са останали без електроенергия 50 населени места, нанесени са удари по критични инфраструктурни съоръжения, заяви в "Телеграм" Наталия Заболотна, ръководителка на регионалната военна администрация.
"Днес Виницка област беше подложена на масирана вражеска атака. Бяха нанесени удари по жизненоважни инфраструктурни съоръжения", написа Заболотна.
Според нея в резултат на атаката 50 населени места са останали без електроенергия. Енергетиците вече работят за възстановяване на електроснабдяването. Провеждат се пожарогасителни операции. Всички служби работят на място.
Към момента няма информация за жертви.
Както бе съобщено по-рано, през нощта и сутринта на 3 февруари руските сили атакуваха Украйна с дронове и ракети, като на обстрел бяха подложени Киев, Харков, Днепър и други украински градове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 12343211
09:10 03.02.2026
4 Лупи
09:10 03.02.2026
5 Опс
Коментиран от #100, #101
09:10 03.02.2026
6 Пич
09:10 03.02.2026
7 ами
Коментиран от #18, #25
09:11 03.02.2026
8 Харконската империя
09:11 03.02.2026
9 А50
Коментиран от #12
09:11 03.02.2026
10 Кривоверен алкаш
Коментиран от #19, #28, #31, #44, #68, #71
09:12 03.02.2026
11 Епщайн
Коментиран от #45
09:12 03.02.2026
12 гост
До коментар #9 от "А50":Питай Тръмпоча...
09:13 03.02.2026
13 Колко
09:13 03.02.2026
14 Роден в НРБ
09:13 03.02.2026
15 зИленски
НЕ СТЕ ИНТЕРВСНИ С ТЕЗИ НОВИНИ
09:14 03.02.2026
16 Люй
09:14 03.02.2026
17 Трампо
09:15 03.02.2026
18 Криво наредено паве
До коментар #7 от "ами":В софето "драгалевския агресор" продаде и разруши много повече. От софийска вода пак са ви пуснали халюциногени в Искъро, освен че ви облъчват яко.
09:15 03.02.2026
20 Зеленски от чуждите служби
Коментиран от #60
09:15 03.02.2026
21 Владимир Путин, президент
Трепем и мъчим обикновения руснак живеещ на украинска територията, пазим Зеле, съветници депутати, генерали и цялата Киевска върхушка. Пачему ?
09:16 03.02.2026
23 Сигурно
09:16 03.02.2026
24 Лука
Коментиран от #29
09:16 03.02.2026
25 СССРБарета
До коментар #7 от "ами":Да има и няколко поразени златни тоалетни! Ужас!
09:16 03.02.2026
26 оня с питон.я
Коментиран от #37
09:17 03.02.2026
27 Типично по мордорски!
Като цяло на Тръмп взе да му харесва да го унижюват. В началото се репчеше , ама сега май свикна, че и взе да иска още.
Коментиран от #35, #42, #55, #57
09:17 03.02.2026
28 Без ток
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":производство на въоръжение и консумативи за армията става невъзможно. Това целят ударите на руснаците. Изключват ги от мрежата и ги пращат в средновековието.
09:18 03.02.2026
29 стоян
До коментар #24 от "Лука":Това е безспорен Факт....
Коментиран от #32
31 АБВ
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":"Това е геноцид срещу мирното население...при минус 20 градуса,да оставиш цивилните без отопление,каква друга дума да се използва.."
Геноцид ли ? Когато бомбардираха и обстрелваха Донбас, целеха ли енергийните обекти там за да мръзнат донбасци ? Тогава не беше геноцид, но сега е.
Ако не сте разбрали, колкото повече двойни стандарти се прилагат, толкова повече евроатлантическата идея ще губи привърженици. Само с примитивна пропаганда не става !
09:19 03.02.2026
32 "Владимир Путин, президент"
До коментар #29 от "стоян":Вярно е.......
09:19 03.02.2026
33 Механик
09:20 03.02.2026
34 БАЦЕ ЕООД
09:22 03.02.2026
35 Красимир
До коментар #27 от "Типично по мордорски!":За информация: Трамп е помолил Путина до 01.02.2026 да не нанася удари. Днес е 03.02.2026 г.
09:24 03.02.2026
36 стоян георгиев
09:24 03.02.2026
37 аз разбрах
До коментар #26 от "оня с питон.я":че дори е готов да предложи златна тоалетна И биде на Путин за мир. ама ония не ще .
09:24 03.02.2026
38 Някой
09:24 03.02.2026
39 Последен ход
Коментиран от #51
09:24 03.02.2026
40 Ами след като не могат
На 1300 километра фронт е почти пълно затишие и застой. С изключение на две- три напраления, където има двуцифрен брой атаки с групи от по 2- 3 мужика на ден. Допълзят до някое село и викат- превзехме го!
Коментиран от #48, #58, #70
09:25 03.02.2026
41 Георги
09:25 03.02.2026
42 Софиянец
До коментар #27 от "Типично по мордорски!":Вземи се информирай по-добре! Примирието беше до 1ви, днес е 3ти, а бандеровците още вчера пускаха дронове към Русия!
Като са тъпи говеда укрите, сега да стоят на -20 градуса 😂
09:25 03.02.2026
44 Така укро наzистите
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":от 2014 г обстпелваха двете отцепили се автономни области и им спряха и вода и ток, не се съобразява а дали е жега или студ. Сежоа им е ред на тях да опитат от горивата попапа дето си я надробиха. Нека квичат, това заслужават,че и повече.
09:26 03.02.2026
45 И най-еече
До коментар #11 от "Епщайн":Зеленская
Коментиран от #46
09:26 03.02.2026
46 най- вече
До коментар #45 от "И най-еече":Зеленская.
09:27 03.02.2026
48 Стойко
До коментар #40 от "Ами след като не могат":Я погледни картите на дийп стейт, да видиш дали нищо не постигат!
Самите бандеровци реват и показват колко територия са изгубили само за 1 месец! Хихихи
09:27 03.02.2026
49 Бат Путин
09:27 03.02.2026
50 Мемфис
09:27 03.02.2026
51 Механик
До коментар #39 от "Последен ход":Ама кое НАТО? Това дето иска да открадне Гренландия или онова НАТО дето ще трябва да се бие с другото НАТО, че да си запази Гренландия???
Коментиран от #81, #108
09:27 03.02.2026
52 Реалист
Коментиран от #56, #74, #79
09:28 03.02.2026
55 Айде бре
До коментар #27 от "Типично по мордорски!":Беше до 1- ви и то за Kиев.
09:29 03.02.2026
56 Варненец
До коментар #52 от "Реалист":Май укрите повече мразят Клоуна и бусификацията, хахахах
Коментиран от #62
09:29 03.02.2026
57 Въздържание то тъмпии,
До коментар #27 от "Типично по мордорски!":изтече снощи в 00.00ч.,а това че наркомана Zеленски отложи срещата никой не е виновен. Пак пишеш простотии на ангпо с безмозъчието си в кухата хралупа на раменете.
09:30 03.02.2026
59 Зевзек
До коментар #43 от "Мемфис":Ревете ли поревете си пък на мен ми става кеф като чувам скимтенето на нашите розови понита и как плюят в безсилна ярост - нали щяхте да разговаряте с Русия от "позициата на силата" - какво стана къде ви е "силното и сплотено НАТО".
09:31 03.02.2026
60 Фкш
До коментар #20 от "Зеленски от чуждите служби":Каквоооо?
09:31 03.02.2026
61 Московията трябва да бъде разрушена...
Коментиран от #69
09:32 03.02.2026
63 Кокошката🐔🐔🐔
До коментар #2 от "СтаМат МаГа":"На чужд гръб и сто тояги са малко" Пожелавам ти в следващия си живот да бъдеш украинец през зимата в Киев, и Путин да ти спре тока и парното❗да видим дали така ще плямпаш❗
Коментиран от #73
09:32 03.02.2026
64 Зевзек
До коментар #54 от "Мемфис":"коментара ми за руските иZроди?"
Никой не се интересува от ревът на нашите козячета и плюенето им в безсилна злоба - единствено на мен ми е кеф да слушам скимтенето им.
09:33 03.02.2026
65 фончо
09:34 03.02.2026
66 Истината за фронта:
Руските " успехи ", заради които Тръмп твърди, че Русия " печелела " войната.
Коментиран от #76
09:34 03.02.2026
67 Т.КОЛЕВ
ТОВА ВЕРНА ИНФОРМСЦИЯ ЛИ Е ЧЕ НА 2,3 ФЕВР. Е ИМАЛО ТАКОВА НЕЩО. ИЛИ ТИЯ ОТ ФАКТИ СИ ПИШАТ НЕЩО ЕЙ ТАКА ИЗМИСЛИЦИ ?
Коментиран от #72
09:35 03.02.2026
68 АБВ
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":"Това е геноцид срещу мирното население...при минус 20 градуса,да оставиш цивилните без отопление,каква друга дума да се използва.."
А като спряха водата и тока на на Крим през 2014 г. това какво е ? А тока и водата на Донбас това какво е ?
Многа сте нещастни това укрофилите !
09:35 03.02.2026
69 Зевзек
До коментар #61 от "Московията трябва да бъде разрушена...":Ами разпердушете я ама не можете и единственото което можете е да ревете и да плюете в безсилна злоба.
09:35 03.02.2026
71 Абе
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":умник Алкалаш, при война няма геноцид, само когато се стреля по шперплатови мишени...
09:36 03.02.2026
72 Зевзек
До коментар #67 от "Т.КОЛЕВ":"И ПУТИН СЕ Е СЪГЛАСИЛ"
Сега какви опорки са ти пуснало от посолството нали знаеш че нямат нищо обща с истината - сега може тихичко да си ревете.
09:38 03.02.2026
74 АБВ
До коментар #52 от "Реалист":По-леко бе, Реалист ! От тази злоба може да ти се пукне жлъчката !
Коментиран от #86
09:38 03.02.2026
75 Писториус го каза вчера
Цитат:
"Няма как да излезе весела пръ д ня, от тъжен за дник"
09:40 03.02.2026
76 Учуден
До коментар #66 от "Истината за фронта:":И защо тогава зеления се моли на Путин поне за малко да спрели обстрела на Кииф
09:40 03.02.2026
77 Квичащи форумни укротролове
09:40 03.02.2026
78 Злобата ти ме
До коментар #62 от "Цеко":радва, хикаеш газ и кен zaш бпъснарски ножмета от яд. Очаквам и срукан артериален съд в областта на medula oblungata.
09:40 03.02.2026
79 Не се напъвай,
До коментар #52 от "Реалист":че може да се на.а.каш.
09:41 03.02.2026
80 az СВО Победа 80
Написах, че днес сами ще ни съобщят за ударите и ето че не могат да го скрият .... 🤣🤣🤣
Коментиран от #85, #98
09:41 03.02.2026
81 Ха ХаХа
До коментар #51 от "Механик":Онова нато заради, което путинова 4 години стои в мазето.
09:42 03.02.2026
82 Лука
До коментар #2 от "СтаМат МаГа":Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола. А и рашисти се месят в сайта,на тях им пожелавам среща с кобзон
Коментиран от #89
09:42 03.02.2026
83 факт
Коментиран от #95, #119
09:42 03.02.2026
84 Братле, сложи си памперс, че
До коментар #62 от "Цеко":може да се на.а.каш.с това напъване.
09:42 03.02.2026
85 Ха ХаХа
До коментар #80 от "az СВО Победа 80":Кой го интересува па ти кво си съобщил?
Коментиран от #94
09:44 03.02.2026
86 Лука
До коментар #74 от "АБВ":Злобни са рашистите.
Коментиран от #91, #92
09:44 03.02.2026
87 До нашите розови понита
09:44 03.02.2026
88 Коравите украинци
Европа , вкл. и България , е с вас!
Коментиран от #96
09:44 03.02.2026
89 Не знам, ама вече 2млн укри отидоха при
До коментар #82 от "Лука":Татко си Бандера на небето, а българските форумни укро копiйки са тъжна история.
09:44 03.02.2026
91 Зевзек
До коментар #86 от "Лука":Така е, не позволяват на нашите розови понита да си направят гей-парад на Червения площад.
09:45 03.02.2026
92 Укропартите са
До коментар #86 от "Лука":най-злобни и отчаяни, тъжна история са.
09:46 03.02.2026
93 инсинуации
09:46 03.02.2026
94 На никой не му дреме
До коментар #85 от "Ха ХаХа":за укропатски коментари.
09:47 03.02.2026
95 фактик
До коментар #83 от "факт":Същото го прави редовно и в Одеса, заради българите там. Нали?
09:47 03.02.2026
96 Зевзек
До коментар #88 от "Коравите украинци":"проведено от Киевския международен институт по социология (КИИС)"
Поревете си - друго не ви остана - даже и лъжите и пропагандата няма да спасят киевската хунта. Вече има убити 4-ма от ТЦК и двама тежко ранени от същите до които са правили "допитване".
09:48 03.02.2026
97 Лена
09:49 03.02.2026
98 Нали си знаеш
До коментар #80 от "az СВО Победа 80":35 000 убити руски фашисти през декември.
През следващите месеци-50 000 хиляди.
Накрая Путин и Кабаева ще трябва да ходят да превземат Купянск и Покровск.
Коментиран от #103
09:49 03.02.2026
100 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #5 от "Опс":Разликата е че сърбия сега е приятел на русия а грузия след войната също.
09:50 03.02.2026
101 Факти
До коментар #5 от "Опс":Сърбите извършваха геноцид, в който умряха 12 000 души, предимно албанци. В ударите на НАТО загинаха 1500 души, предимно сърби. Така всичко приключи за няколко месеца. От общо 13 500 жертви, НАТО е отговорно за 1500. В Украйна ситуацията е съвсем различна. Първо Путин създаде сепаратистка армия и подпали конфликт в Донбас, в който умряха 14 000 души. После започна тотална война, в която вече са умрели над милион. Изводът - сърбите започнаха войната и НАТО ги спря с 8 пъти по-малко жертви. От друга страна Путин започна войната в Украйна и я продължи със 100 пъти повече жертви, като убива предимно руснаци.
Коментиран от #109
09:50 03.02.2026
102 Добър ден!
Коментиран от #104
09:51 03.02.2026
103 Запознат
До коментар #98 от "Нали си знаеш":"35 000 убити руски фашисти през декември.
През следващите месеци-50 000 хиляди"
То ако с лъжи и пропаганда се печелеха войни Крим отдавна щеше да е "освободен" а укрите да са пред Москва. Ама на нашите козячета нищо друго не им остана освен да лъжат колко загуби имали руснаците.
Коментиран от #107
09:53 03.02.2026
104 А Где
До коментар #102 от "Добър ден!":"силното и сплотено НАТО"
09:54 03.02.2026
105 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷
09:55 03.02.2026
106 Абсурдистан
09:55 03.02.2026
107 Моча в калта
До коментар #103 от "Запознат":Здрасти. Питай Кобзон. 😁🤣
09:55 03.02.2026
108 Лука
До коментар #51 от "Механик":НАТО е само едно ! Тръмп е друга бира .
Коментиран от #112
09:58 03.02.2026
109 Зевзек
До коментар #101 от "Факти":"Сърбите извършваха геноцид, в който умряха 12 000 души, предимно албанци"
Да да помним, той и Садам тровеше народа си с бойни отровни вещества - даже и "доказателство" имаше едно шишенче с прах за пране.
Виж сега вместо да се опитваш да правиш пропаганда която не ти се отдава вземи отиди до църква и запали една свещ за киевската хунта че се спомина. Може и да си поревеш малко за нея.
09:58 03.02.2026
110 Кличко
10:00 03.02.2026
111 Хе!
Коментиран от #117
10:00 03.02.2026
112 Зевзек
До коментар #108 от "Лука":"Тръмп е друга бира"
Ха ха ха той Тръмп не е президент на държава от НАТО нали - ех до къде стигнаха нашите наведени евроатлантици.
10:00 03.02.2026
113 Я пък тоя
10:03 03.02.2026
114 az СВО Победа 80
Приключва опустошителният ракетен удар срещу бивша Украйна, първият голям след така нареченото „енергийно примири“. Въпреки че все още не са публикувани точни данни, броят на използваните ракети е огромен. Около 30 балистични ракети „Искандер-М“, десетки крилати ракети (поне 50-60), включително Х-101, „Калибър“ и Х-32 (Х-22). Няколко хиперзвукови ракети „Циркон“.
И стотици дронове.
Основният удар, според предварителни данни, отново е бил насочен към енергийни съоръжения в централна и източна бивша Украйна.
В Киев ударите са засегнали ТЕЦ-4 и ТЕЦ-5. Районът около Трипилската ТЕЦ също е ударен. Най-голямата подстанция „Киевска“ 750 kV, която захранва с електричество Ровенската и Хмелницката атомни електроцентрали и електропреносната мрежа на Киев, също е ударена. Има и съобщения за удари по Киевската водноелектрическа централа. В резултат на това в много райони са без електричество и отопление.
В Харковска област беше ударена най-голямата ТЕЦ-5, която снабдява с топлина значителна част от града. Змиевската ТЕЦ също беше ударена.
Очевидно щетите са били сериозни, защото само час по-късно властите обявиха, че ще източат отоплителните системи на 820 многоетажни сгради и там няма да има отопление до края на зимата.
В Днепропетровска област множество ракети поразиха Приднепровската ТЕЦ (повече от 10), както и подстанции (включително ключова подстанция близо до Криворогската ТЕЦ).
Коментиран от #118
10:03 03.02.2026
115 Ннннн
Коментиран от #120, #124
10:04 03.02.2026
116 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷
10:04 03.02.2026
117 Украинец
До коментар #111 от "Хе!":"Ако е толкова ужастно в Харков"
Ами взе да става ужасно за киевската хунта че харковчани може да им потърсят сметка - такива са времената че може някоя подлога на киевската хунта да "загине при руски удар" случайно от отломки. Взеха и много от ТЦК да загиват "случайно" - само в Одеса са 4 и двама ранени.
10:05 03.02.2026
118 az СВО Победа 80
До коментар #114 от "az СВО Победа 80":Във Виница ударът засегна Ладижинската ТЕЦ и най-голямата подстанция 750 kV, която, заедно с подстанциите в Киевска и Днепропетровска области, отговаря за свързването на електропреносните мрежи на Източна и Централна Украйна от едната страна и Западна Украйна от другата.
Освен това бяха ударени и други по-малко важни подстанции.
Това означава, че очевидно целта те да бъдат изключени.
Подстанции в Одеса и околния регион, които внасят електроенергия от Молдова и Румъния, също бяха ударени.
Коментиран от #131
10:05 03.02.2026
119 ....
До коментар #83 от "факт":Кво очакваш от монголоидите
Коментиран от #122, #126, #127
10:05 03.02.2026
120 Запознат
До коментар #115 от "Ннннн":Имаше до 1-ви вечерта както беше уговорено.
10:07 03.02.2026
121 Българин
Коментиран от #128
10:08 03.02.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Чегевара
Слава на Украйна
10:08 03.02.2026
124 Ами,
До коментар #115 от "Ннннн":имаше примирие, но нацистките сили го използват за прегрупиране и правене на саботажи! Путин е нетърпелив, но не чак толкова! На практика той нищо не управлява, само го показват като Бойко за реклама, когато развяваше шлифера на главсек на МВР! Полевите командири им писна и си правят обстрел, когато са ядосани и ако Путин има забележки, да напусне бункера и отиде на тяхно място, докато самите те не са го изгонили от бункера му!
10:09 03.02.2026
125 Републиканец
Коментиран от #130
10:10 03.02.2026
126 Глупости
До коментар #119 от "....":Над 80 процента от гражданите на Руската федерация са етнически руснаци.
10:10 03.02.2026
127 Помнещ
До коментар #119 от "....":"Кво очакваш от монголоидите"
Нали щяхте да разговаряте с "монголоидите" само от "позиция на силата" - какво стана амнезия ли получихте.
Коментиран от #129, #143
10:11 03.02.2026
128 .....
До коментар #121 от "Българин":Незнам дали разбират от сарказъм
Коментиран от #136
10:11 03.02.2026
129 Българин
До коментар #127 от "Помнещ":За това Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.
Коментиран от #132
10:14 03.02.2026
130 Украинец
До коментар #125 от "Републиканец":"Направо им нацепиха панелките от студ!"
Ти остави те и тръбите се нацепиха и ако се постопли пък ще са наводнения или липса на вода. Скоро самите украинци май ще овесят зеления на някой клон да се суши.
10:14 03.02.2026
131 Накратко:
До коментар #118 от "az СВО Победа 80":В Купянск на е остана жив руснак.
Коментиран от #133
10:16 03.02.2026
132 Помнещ
До коментар #129 от "Българин":"Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск"
И защо тогава зеления реве за мир или поне за временно примирие - ще ми кажеш ли
10:16 03.02.2026
133 Учуден
До коментар #131 от "Накратко:":"В Купянск на е остана жив руснак"
Ами защо укрите не напредват ами отстъпват щом не е останал жив руснак.
10:18 03.02.2026
134 това е геноцит
10:21 03.02.2026
135 Брежньев
10:21 03.02.2026
136 Помнещ
До коментар #128 от ".....":На неудобната истина сарказъм ли му казвате - защо ли всички забравихте че щяхте да разговаряте с Русия само от "позиция на силата".
10:21 03.02.2026
137 Зевзек
10:23 03.02.2026
138 На това
Коментиран от #144
10:24 03.02.2026
139 Карго 200
Мадяр казва,че тенните червеи дори не са важни и са само за забавления. Пръцую по логистиката.
10:26 03.02.2026
141 Руският провал на фронта:
48 атаки за целия ден означава , че малки руски групи от по 2-3 мужика са се опитали да се втурнат към някое мазе по целия фронт около Покровск и да се скрият вътре, преди ВСУ да им вкарат няколко дрона през вратата.
Това е победната война на Путлер!
10:27 03.02.2026
142 Артилерист
10:28 03.02.2026
143 нннн
До коментар #127 от "Помнещ":Русия що излезе от G8?
Коментиран от #149
10:29 03.02.2026
144 Украинец
До коментар #138 от "На това":"ХОТЕЛЧЕ" УДАРЕНО
В хотелчета разполагат обикновено западните "съветници" - да не мислиш че има наплив на туристи да си умират да ходят в Харков посред зима. И съборените "детски градини" и "училища" са такива - все вадят после едни "дечица" с военни униформи.
10:30 03.02.2026
145 Руският провал на фронта:
Още по-на север, в Лиманското направление са станали 10 руски пехотни атаки, същото е положението и в Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск. Там вече се счита, че град Вовчанск на практика е в руски ръце, но руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" пише в дневния си обзор, че боевете продължават да се развиват в непосредствена близост до града.
10:30 03.02.2026
146 Някой
10:33 03.02.2026
147 Руският провал на фронта:
Какво птарви Русия , за да компенсира провала си на фронта?
Ето какво:
Вече е известен мащабът на поредната руска комбинирана атака с ракети и дронове срещу най-големите украински градове. Украинските ВВС съобщават, че Русия е изстреляла общо 521 ракети и дронове. Ракетите са били 71 – 4 "Циркон"/"Оникс", които по принцип би трябвало да са статегическо ядрено оръжие, 32 балистични ракети "Искандер-М"/С-300, 7 крилати ракети Х-22/Х-32, 28 крилати ракети Х-101/"Искандер-К". И още – 450 далекобойни дрона, като около 300 от тях са били "Шахед". Свалени са 38 ракети и 412 далекобойни дрона, като всички ракети "Циркон"/"Оникс" са свалени. Отделно са прехванати и унищожени 11 балистични ракети "Искандер-М"/С-300, 3 крилати ракети Х-22/Х-32, 20 крилати ракети Х-101/"Искандер-К".
СТРЕЛЯ ОТДАЛЕЧЕ.
10:34 03.02.2026
148 о.з. старшина - артелчик, тръмпист
За Мирноград, Купянск , Суми и т.н. направо няма да питам повече!
10:37 03.02.2026
149 Помнещ
До коментар #143 от "нннн":Защото "големите 8" вече не са големи а клуба на "големите длъжници" - икономиката на БРИКС отдавна надмина тази на Г7 вече, а ако махнеш САЩ останалите 6 нямат икономика колкото Китай.
Г7 вече е клуб на "Гларусите" ама пълен с пенсионери които се хвалят колко мацки са сваляли навремето по черноморието нищо че вече не могат.
10:39 03.02.2026