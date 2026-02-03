Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия извърши безпрецедентна атака срещу Харков
Русия извърши безпрецедентна атака срещу Харков

Русия извърши нови атаки и срещу Киев след няколкодневна пауза в ударите срещу украинската столица

В нощта на 3 февруари руснаците атакуваха Харков с балистични ракети и дронове, целейки се в критичната инфраструктура. Кметът на източния украински град Игор Терехов нарече атаката безпрецедентна, предаде агенция УНИАН.

Според местните власти ударите са били извършени умишлено срещу енергийната инфраструктура, за да се нанесат максимални щети и да се остави градът без отопление по време на студовете. Температурите в града достигат до минус 20 градуса по Целзий.

Възможно е да има прекъсвания в работата на градския транспорт, а над 800 сгради ще останат без отопление заради „безпрецедентната атака на противника срещу критичната инфраструктура“, заяви кметът на Харков.

Ударите срещу Харков са нанесени след няколкодневна пауза, която обяви Доналд Тръмп, твърдейки, че Русия се е съгласила да не нанася удари по енергийната инфраструктура на Киев и други украински градове.

Русия извърши тази нощ нови атаки срещу Киев след няколкодневна пауза в ударите срещу украинската столица, постигната от Доналд Тръмп, предаде Франс прес, като отбелязва, че според властите са ранени двама души.

"Руснаците решиха да ударят Киев в студа", заяви шефът на местната военна администрация Тимур Ткаченко, като посочи, че има двама ранени.

В петък Кремъл обяви, че е приел искането на американския президент да се въздържа от удари по Киев и енергийната мрежа до 1 февруари, преди подновяването на тристранните преговори в Абу Даби. Русия обаче продължи ударите си над останалата част от страната, като в неделя при атака срещу автобус, превозващ служители на мина в украинската Днепропетровска област загинаха 12 души, предаде БТА.

Първоначално планиран за края на миналата седмица, вторият кръг на преговорите между Киев, Москва и Вашингтон за намиране на изход от войната ще се проведе утре и вдругиден в Обединените арабски емирства.

През януари руските бомбардировки причиниха прекъсвания на отоплението в Киев с тежест и продължителност, невиждани от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г., припомня АФП.

Русия е атакувала Украйна с 450 дрона и над 60 ракети тази нощ, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха, като добави, че Москва е изчакала температурите да паднат, преди да атакува енергийната система на Украйна, предаде Ройтерс, пише БТА.

"Нито очакваните дипломатически усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията към Съединените щати я спряха да продължи терора срещу обикновените хора в най-суровата зима", подчерта Сибиха в "Екс".

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 1170 жилищни сгради в столицата са останали без отопление след нощната руска атака срещу украинската енергийна инфраструктура.

По време на комбинирана руска атака с ракети и дронове във Виницка област са останали без електроенергия 50 населени места, нанесени са удари по критични инфраструктурни съоръжения, заяви в "Телеграм" Наталия Заболотна, ръководителка на регионалната военна администрация.

"Днес Виницка област беше подложена на масирана вражеска атака. Бяха нанесени удари по жизненоважни инфраструктурни съоръжения", написа Заболотна.

Според нея в резултат на атаката 50 населени места са останали без електроенергия. Енергетиците вече работят за възстановяване на електроснабдяването. Провеждат се пожарогасителни операции. Всички служби работят на място.

Към момента няма информация за жертви.

Както бе съобщено по-рано, през нощта и сутринта на 3 февруари руските сили атакуваха Украйна с дронове и ракети, като на обстрел бяха подложени Киев, Харков, Днепър и други украински градове.


  • 3 12343211

    38 67 Отговор
    М....,да. Ми тъй ще е тя.

    09:10 03.02.2026

  • 4 Лупи

    77 69 Отговор
    Манол Пейков събира генераторчета! Само да успее да изтрезнее и ще ги закара към Украйна!

    09:10 03.02.2026

  • 5 Опс

    83 91 Отговор
    Фащ по Югославия......къде е разликата ? В мисирките.....

    Коментиран от #100, #101

    09:10 03.02.2026

  • 6 Пич

    76 70 Отговор
    Нагла лъжа !!! Атаката си е напълно прецедентна, защото Русия бухти Харков както си поиска, докато Урсулианците приемат разни декларации...

    09:10 03.02.2026

  • 7 ами

    66 61 Отговор
    агресора разруши две детски градини и 4 родилни дома

    Коментиран от #18, #25

    09:11 03.02.2026

  • 8 Харконската империя

    71 11 Отговор
    Сега оплакват ли се или се хвалят колко дрона и ракети са свалили? А може би искат още мангизи?

    09:11 03.02.2026

  • 9 А50

    60 9 Отговор
    Питам какво стана с Пейтриъти и Ириси. Що не им изпратят един бърбуратор на укрите и да свършва войната

    Коментиран от #12

    09:11 03.02.2026

  • 10 Кривоверен алкаш

    16 68 Отговор
    Това е геноцид срещу мирното население...при минус 20 градуса,да оставиш цивилните без отопление,каква друга дума да се използва..

    Коментиран от #19, #28, #31, #44, #68, #71

    09:12 03.02.2026

  • 11 Епщайн

    69 8 Отговор
    В публикуваните материали от Мин.на правосъдието на САЩ, на материали по делото Епщайн има материали доказващи, че Зеленски е търгувал с жени и деца.

    Коментиран от #45

    09:12 03.02.2026

  • 12 гост

    6 18 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    Питай Тръмпоча...

    09:13 03.02.2026

  • 13 Колко

    30 4 Отговор
    крушки захранва един генератор на дизел?

    09:13 03.02.2026

  • 14 Роден в НРБ

    41 5 Отговор
    Браво, но трябва повече

    09:13 03.02.2026

  • 15 зИленски

    34 5 Отговор
    СВИКНАХМЕ ВЕЧЕ
    НЕ СТЕ ИНТЕРВСНИ С ТЕЗИ НОВИНИ

    09:14 03.02.2026

  • 16 Люй

    36 3 Отговор
    Доньо напълни гащите край Иран! Аятлаха му изтрепа маса агенти! И ся ко да праи!

    09:14 03.02.2026

  • 17 Трампо

    27 6 Отговор
    да се моли на руснаците за още няколко дни пауза. Иначе бандерите ще хванат въшки.

    09:15 03.02.2026

  • 18 Криво наредено паве

    35 2 Отговор

    До коментар #7 от "ами":

    В софето "драгалевския агресор" продаде и разруши много повече. От софийска вода пак са ви пуснали халюциногени в Искъро, освен че ви облъчват яко.

    09:15 03.02.2026

  • 20 Зеленски от чуждите служби

    28 5 Отговор
    В Киев всичко вече съм замразил кенефи,вода,тока ....Няма руснаците да имат интерес да освобождават.Победих Русия.

    Коментиран от #60

    09:15 03.02.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    8 33 Отговор
    Нещо не схващам нашата ру3ка логика....
    Трепем и мъчим обикновения руснак живеещ на украинска територията, пазим Зеле, съветници депутати, генерали и цялата Киевска върхушка. Пачему ?

    09:16 03.02.2026

  • 23 Сигурно

    22 2 Отговор
    са чули Рачев че времето се затопля ?

    09:16 03.02.2026

  • 24 Лука

    36 5 Отговор
    Съдраха им шушонте На Наште усръински братя............

    Коментиран от #29

    09:16 03.02.2026

  • 25 СССРБарета

    33 2 Отговор

    До коментар #7 от "ами":

    Да има и няколко поразени златни тоалетни! Ужас!

    09:16 03.02.2026

  • 26 оня с питон.я

    25 6 Отговор
    Важното е че Зеленото чука на портите на Москва и че приехме еврото да му е кофти на Путин.

    Коментиран от #37

    09:17 03.02.2026

  • 27 Типично по мордорски!

    4 36 Отговор
    Нансят удари по енергетиката ден преди преговорите. Да покажат сила. И най вече да унижат Тръмп, понеже той " лично " помоли Путлер да се въздържа.

    Като цяло на Тръмп взе да му харесва да го унижюват. В началото се репчеше , ама сега май свикна, че и взе да иска още.

    Коментиран от #35, #42, #55, #57

    09:17 03.02.2026

  • 28 Без ток

    41 4 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    производство на въоръжение и консумативи за армията става невъзможно. Това целят ударите на руснаците. Изключват ги от мрежата и ги пращат в средновековието.

    09:18 03.02.2026

  • 29 стоян

    12 3 Отговор

    До коментар #24 от "Лука":

    Това е безспорен Факт....

    Коментиран от #32

    09:18 03.02.2026

  • 31 АБВ

    49 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    "Това е геноцид срещу мирното население...при минус 20 градуса,да оставиш цивилните без отопление,каква друга дума да се използва.."

    Геноцид ли ? Когато бомбардираха и обстрелваха Донбас, целеха ли енергийните обекти там за да мръзнат донбасци ? Тогава не беше геноцид, но сега е.
    Ако не сте разбрали, колкото повече двойни стандарти се прилагат, толкова повече евроатлантическата идея ще губи привърженици. Само с примитивна пропаганда не става !

    09:19 03.02.2026

  • 32 "Владимир Путин, президент"

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "стоян":

    Вярно е.......

    09:19 03.02.2026

  • 33 Механик

    36 4 Отговор
    Путин е голям хитрец. Обяви спиране на ударите и укро-тролчетата наскачат "Бай Дончо изкомандва Путин и той си с една н а д-то". Много голяма радост се радват няколко дни. През това време бандерите се поуспокояти и изпонаизлязат от бункерите малко на светло. И тогава Путин ги фрасне яко и те почват да квичат. А укро-троловете както до преди малко са се радвали, така почват да плачат от обида. Така е най-готино. Да го оставиш да се зарадва и после да го разочароваш. Кеф.

    09:20 03.02.2026

  • 34 БАЦЕ ЕООД

    22 2 Отговор
    е какво да го правят тоя киев, вестник ли да му четат? "в студът" кат викат, какви смешници само

    09:22 03.02.2026

  • 35 Красимир

    27 2 Отговор

    До коментар #27 от "Типично по мордорски!":

    За информация: Трамп е помолил Путина до 01.02.2026 да не нанася удари. Днес е 03.02.2026 г.

    09:24 03.02.2026

  • 36 стоян георгиев

    28 2 Отговор
    Сдавайся, хохале! 😁

    09:24 03.02.2026

  • 37 аз разбрах

    18 2 Отговор

    До коментар #26 от "оня с питон.я":

    че дори е готов да предложи златна тоалетна И биде на Путин за мир. ама ония не ще .

    09:24 03.02.2026

  • 38 Някой

    25 3 Отговор
    Ами, такова, нали бяхте пред Москва? Що стана сега?

    09:24 03.02.2026

  • 39 Последен ход

    5 29 Отговор
    Веднага приемане на Украйна в НАТО и ако не спре окупацията да изпратят войски там Путин не мисли за мир

    Коментиран от #51

    09:24 03.02.2026

  • 40 Ами след като не могат

    2 28 Отговор
    да постигнат нищо на фронта, орките стрелят отдалече с ракети и дронове.

    На 1300 километра фронт е почти пълно затишие и застой. С изключение на две- три напраления, където има двуцифрен брой атаки с групи от по 2- 3 мужика на ден. Допълзят до някое село и викат- превзехме го!

    Коментиран от #48, #58, #70

    09:25 03.02.2026

  • 41 Георги

    14 1 Отговор
    стига да няма пострадали деца зелю ще го преглътне, че колективните занимания на колелтивния запад друго не търсят, а в момента Русия е враг и не е удобно от тях да искат

    09:25 03.02.2026

  • 42 Софиянец

    30 3 Отговор

    До коментар #27 от "Типично по мордорски!":

    Вземи се информирай по-добре! Примирието беше до 1ви, днес е 3ти, а бандеровците още вчера пускаха дронове към Русия!

    Като са тъпи говеда укрите, сега да стоят на -20 градуса 😂

    09:25 03.02.2026

  • 44 Така укро наzистите

    32 4 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    от 2014 г обстпелваха двете отцепили се автономни области и им спряха и вода и ток, не се съобразява а дали е жега или студ. Сежоа им е ред на тях да опитат от горивата попапа дето си я надробиха. Нека квичат, това заслужават,че и повече.

    09:26 03.02.2026

  • 45 И най-еече

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "Епщайн":

    Зеленская

    Коментиран от #46

    09:26 03.02.2026

  • 46 най- вече

    13 0 Отговор

    До коментар #45 от "И най-еече":

    Зеленская.

    09:27 03.02.2026

  • 48 Стойко

    22 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ами след като не могат":

    Я погледни картите на дийп стейт, да видиш дали нищо не постигат!

    Самите бандеровци реват и показват колко територия са изгубили само за 1 месец! Хихихи

    09:27 03.02.2026

  • 49 Бат Путин

    21 2 Отговор
    Аз не съм виновен.Рюте каза,че имат нужда от ракети и им изпратих.Какво реват сега?А пропо,Рюте кога каза,че ще ходи в Киев?

    09:27 03.02.2026

  • 50 Мемфис

    3 18 Отговор
    Да се добави към Ком. 43: …и българските гАзолизци- русофили.

    09:27 03.02.2026

  • 51 Механик

    31 3 Отговор

    До коментар #39 от "Последен ход":

    Ама кое НАТО? Това дето иска да открадне Гренландия или онова НАТО дето ще трябва да се бие с другото НАТО, че да си запази Гренландия???

    Коментиран от #81, #108

    09:27 03.02.2026

  • 52 Реалист

    21 30 Отговор
    Долни ват ници!!! Ще си платят един ден, рано или късно...украинците са много милиони и завинаги ще останат техен враг, ще ги бомбят, ще им правят атентати десетки години занапред! Бля довете ще ядат бахура, Пут лер е пътник, ама следващите ще го поемат. Олигаристе няма да страдат, пак бедния отруден ват ник ще тегли, ама те са свикнали.

    Коментиран от #56, #74, #79

    09:28 03.02.2026

  • 55 Айде бре

    21 1 Отговор

    До коментар #27 от "Типично по мордорски!":

    Беше до 1- ви и то за Kиев.

    09:29 03.02.2026

  • 56 Варненец

    22 3 Отговор

    До коментар #52 от "Реалист":

    Май укрите повече мразят Клоуна и бусификацията, хахахах

    Коментиран от #62

    09:29 03.02.2026

  • 57 Въздържание то тъмпии,

    22 1 Отговор

    До коментар #27 от "Типично по мордорски!":

    изтече снощи в 00.00ч.,а това че наркомана Zеленски отложи срещата никой не е виновен. Пак пишеш простотии на ангпо с безмозъчието си в кухата хралупа на раменете.

    09:30 03.02.2026

  • 59 Зевзек

    24 3 Отговор

    До коментар #43 от "Мемфис":

    Ревете ли поревете си пък на мен ми става кеф като чувам скимтенето на нашите розови понита и как плюят в безсилна ярост - нали щяхте да разговаряте с Русия от "позициата на силата" - какво стана къде ви е "силното и сплотено НАТО".

    09:31 03.02.2026

  • 60 Фкш

    0 5 Отговор

    До коментар #20 от "Зеленски от чуждите служби":

    Каквоооо?

    09:31 03.02.2026

  • 61 Московията трябва да бъде разрушена...

    4 26 Отговор
    Проклети да са мръсните москали!

    Коментиран от #69

    09:32 03.02.2026

  • 63 Кокошката🐔🐔🐔

    3 22 Отговор

    До коментар #2 от "СтаМат МаГа":

    "На чужд гръб и сто тояги са малко" Пожелавам ти в следващия си живот да бъдеш украинец през зимата в Киев, и Путин да ти спре тока и парното❗да видим дали така ще плямпаш❗

    Коментиран от #73

    09:32 03.02.2026

  • 64 Зевзек

    11 4 Отговор

    До коментар #54 от "Мемфис":

    "коментара ми за руските иZроди?"

    Никой не се интересува от ревът на нашите козячета и плюенето им в безсилна злоба - единствено на мен ми е кеф да слушам скимтенето им.

    09:33 03.02.2026

  • 65 фончо

    12 0 Отговор
    А къде е батко Денисссчо? Пак са го прибрали в Курило, браво

    09:34 03.02.2026

  • 66 Истината за фронта:

    2 17 Отговор
    За втори път един от командирите на украинските пехотни щурмови батальони Роман Ковальов се включи от село Купянск-Узловой, за което началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов каза, че е превзето от руската армия. И пак Ковальов се снимаше без бронежилетка, за да покаже, че руската армия е далеч от това да превземе намиращото се на около 7 километра южно от град Купянск село. "Намираме се в центъра, тихо и спокойно е, както виждате", казва Ковальов и директно заявява, че разликата между него и Герасимов е, че Герасимов лъже, като показва двама пленени руски войници, пратени от руското военно командване да издигнат руското знаме и да заснемат пропаганден видеоклип, че Купянск-Узловой е под руски контрол.

    Руските " успехи ", заради които Тръмп твърди, че Русия " печелела " войната.

    Коментиран от #76

    09:34 03.02.2026

  • 67 Т.КОЛЕВ

    0 13 Отговор
    НАЛИ ТРЪМП ПОМОЛИЛ ПУТИН ДА СПРЕ ТЕРОРА СТРЕЛБИТЕ ПО ЖИЛ.ЗГРСДИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗАРАДИ ЗИМАТА ГОЛЕМИЯ СТУД ТАМ И ПУТИН СЕ Е СЪГЛАСИЛ.
    ТОВА ВЕРНА ИНФОРМСЦИЯ ЛИ Е ЧЕ НА 2,3 ФЕВР. Е ИМАЛО ТАКОВА НЕЩО. ИЛИ ТИЯ ОТ ФАКТИ СИ ПИШАТ НЕЩО ЕЙ ТАКА ИЗМИСЛИЦИ ?

    Коментиран от #72

    09:35 03.02.2026

  • 68 АБВ

    23 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    "Това е геноцид срещу мирното население...при минус 20 градуса,да оставиш цивилните без отопление,каква друга дума да се използва.."

    А като спряха водата и тока на на Крим през 2014 г. това какво е ? А тока и водата на Донбас това какво е ?
    Многа сте нещастни това укрофилите !

    09:35 03.02.2026

  • 69 Зевзек

    12 4 Отговор

    До коментар #61 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Ами разпердушете я ама не можете и единственото което можете е да ревете и да плюете в безсилна злоба.

    09:35 03.02.2026

  • 71 Абе

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    умник Алкалаш, при война няма геноцид, само когато се стреля по шперплатови мишени...

    09:36 03.02.2026

  • 72 Зевзек

    10 2 Отговор

    До коментар #67 от "Т.КОЛЕВ":

    "И ПУТИН СЕ Е СЪГЛАСИЛ"

    Сега какви опорки са ти пуснало от посолството нали знаеш че нямат нищо обща с истината - сега може тихичко да си ревете.

    09:38 03.02.2026

  • 74 АБВ

    14 0 Отговор

    До коментар #52 от "Реалист":

    По-леко бе, Реалист ! От тази злоба може да ти се пукне жлъчката !

    Коментиран от #86

    09:38 03.02.2026

  • 75 Писториус го каза вчера

    14 0 Отговор
    И се сетих за Украйна и медиите:
    Цитат:
    "Няма как да излезе весела пръ д ня, от тъжен за дник"

    09:40 03.02.2026

  • 76 Учуден

    14 2 Отговор

    До коментар #66 от "Истината за фронта:":

    И защо тогава зеления се моли на Путин поне за малко да спрели обстрела на Кииф

    09:40 03.02.2026

  • 77 Квичащи форумни укротролове

    15 1 Отговор
    в безсилна ярост, кеееф!

    09:40 03.02.2026

  • 78 Злобата ти ме

    12 0 Отговор

    До коментар #62 от "Цеко":

    радва, хикаеш газ и кен zaш бпъснарски ножмета от яд. Очаквам и срукан артериален съд в областта на medula oblungata.

    09:40 03.02.2026

  • 79 Не се напъвай,

    8 11 Отговор

    До коментар #52 от "Реалист":

    че може да се на.а.каш.

    09:41 03.02.2026

  • 80 az СВО Победа 80

    12 8 Отговор
    Снощи съобщих за предстоящите удари, дежурният администратор на "Факти" старателно ме триеше....

    Написах, че днес сами ще ни съобщят за ударите и ето че не могат да го скрият .... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #85, #98

    09:41 03.02.2026

  • 81 Ха ХаХа

    6 10 Отговор

    До коментар #51 от "Механик":

    Онова нато заради, което путинова 4 години стои в мазето.

    09:42 03.02.2026

  • 82 Лука

    9 14 Отговор

    До коментар #2 от "СтаМат МаГа":

    Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола. А и рашисти се месят в сайта,на тях им пожелавам среща с кобзон

    Коментиран от #89

    09:42 03.02.2026

  • 83 факт

    13 12 Отговор
    В Харков населението е 80% рускоезично и затова Путлер ги бомбардира най-много. На снимката нагледно е показан руския "мир"...

    Коментиран от #95, #119

    09:42 03.02.2026

  • 84 Братле, сложи си памперс, че

    7 2 Отговор

    До коментар #62 от "Цеко":

    може да се на.а.каш.с това напъване.

    09:42 03.02.2026

  • 85 Ха ХаХа

    1 6 Отговор

    До коментар #80 от "az СВО Победа 80":

    Кой го интересува па ти кво си съобщил?

    Коментиран от #94

    09:44 03.02.2026

  • 86 Лука

    1 10 Отговор

    До коментар #74 от "АБВ":

    Злобни са рашистите.

    Коментиран от #91, #92

    09:44 03.02.2026

  • 87 До нашите розови понита

    10 2 Отговор
    Вижте сега друго не можете да направите ама може да си поревете и да обявите днешния ден за траурен за всички козячета и евроатлантици.

    09:44 03.02.2026

  • 88 Коравите украинци

    2 12 Отговор
    Ново обществено допитване, проведено от Киевския международен институт по социология (КИИС) между 23 и 29 януари 2026 г., показа, че мнозинството украинци са готови да издържат на трудностите от войната, включително липса на ток, отопление, вода и т.н., докато е нужно, но да запазят свободата и суверенитета си. Проучването показва, че 65% от анкетираните са готови да търпят войната толкова дълго, колкото е необходимо (през декември 2025 г. този процент е бил 62%, през септември 2025 г. – 62% - практически без промяна и дори с леко повишение в последния месец).

    Европа , вкл. и България , е с вас!

    Коментиран от #96

    09:44 03.02.2026

  • 89 Не знам, ама вече 2млн укри отидоха при

    12 1 Отговор

    До коментар #82 от "Лука":

    Татко си Бандера на небето, а българските форумни укро копiйки са тъжна история.

    09:44 03.02.2026

  • 91 Зевзек

    10 0 Отговор

    До коментар #86 от "Лука":

    Така е, не позволяват на нашите розови понита да си направят гей-парад на Червения площад.

    09:45 03.02.2026

  • 92 Укропартите са

    8 1 Отговор

    До коментар #86 от "Лука":

    най-злобни и отчаяни, тъжна история са.

    09:46 03.02.2026

  • 93 инсинуации

    6 0 Отговор
    ударът е със затопляне времето, екстра затоплящ. и Бог забавя, но не забравя !

    09:46 03.02.2026

  • 94 На никой не му дреме

    8 2 Отговор

    До коментар #85 от "Ха ХаХа":

    за укропатски коментари.

    09:47 03.02.2026

  • 95 фактик

    6 4 Отговор

    До коментар #83 от "факт":

    Същото го прави редовно и в Одеса, заради българите там. Нали?

    09:47 03.02.2026

  • 96 Зевзек

    10 2 Отговор

    До коментар #88 от "Коравите украинци":

    "проведено от Киевския международен институт по социология (КИИС)"

    Поревете си - друго не ви остана - даже и лъжите и пропагандата няма да спасят киевската хунта. Вече има убити 4-ма от ТЦК и двама тежко ранени от същите до които са правили "допитване".

    09:48 03.02.2026

  • 97 Лена

    11 3 Отговор
    Това днес е чудесна новина! Успехи Русия!

    09:49 03.02.2026

  • 98 Нали си знаеш

    3 9 Отговор

    До коментар #80 от "az СВО Победа 80":

    35 000 убити руски фашисти през декември.
    През следващите месеци-50 000 хиляди.
    Накрая Путин и Кабаева ще трябва да ходят да превземат Купянск и Покровск.

    Коментиран от #103

    09:49 03.02.2026

  • 100 Путин е като хитлер но е в зародиш

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Опс":

    Разликата е че сърбия сега е приятел на русия а грузия след войната също.

    09:50 03.02.2026

  • 101 Факти

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Опс":

    Сърбите извършваха геноцид, в който умряха 12 000 души, предимно албанци. В ударите на НАТО загинаха 1500 души, предимно сърби. Така всичко приключи за няколко месеца. От общо 13 500 жертви, НАТО е отговорно за 1500. В Украйна ситуацията е съвсем различна. Първо Путин създаде сепаратистка армия и подпали конфликт в Донбас, в който умряха 14 000 души. После започна тотална война, в която вече са умрели над милион. Изводът - сърбите започнаха войната и НАТО ги спря с 8 пъти по-малко жертви. От друга страна Путин започна войната в Украйна и я продължи със 100 пъти повече жертви, като убива предимно руснаци.

    Коментиран от #109

    09:50 03.02.2026

  • 102 Добър ден!

    1 8 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни где ЛЕВА?

    Коментиран от #104

    09:51 03.02.2026

  • 103 Запознат

    10 1 Отговор

    До коментар #98 от "Нали си знаеш":

    "35 000 убити руски фашисти през декември.
    През следващите месеци-50 000 хиляди"

    То ако с лъжи и пропаганда се печелеха войни Крим отдавна щеше да е "освободен" а укрите да са пред Москва. Ама на нашите козячета нищо друго не им остана освен да лъжат колко загуби имали руснаците.

    Коментиран от #107

    09:53 03.02.2026

  • 104 А Где

    7 0 Отговор

    До коментар #102 от "Добър ден!":

    "силното и сплотено НАТО"

    09:54 03.02.2026

  • 105 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷

    5 1 Отговор
    Русия извърши нови брутални атаки и срещу киевлянките с разкъсване на панталоните и чорапогащниците.

    09:55 03.02.2026

  • 106 Абсурдистан

    1 4 Отговор
    Орките презаредиха и продължават.

    09:55 03.02.2026

  • 107 Моча в калта

    1 7 Отговор

    До коментар #103 от "Запознат":

    Здрасти. Питай Кобзон. 😁🤣

    09:55 03.02.2026

  • 108 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #51 от "Механик":

    НАТО е само едно ! Тръмп е друга бира .

    Коментиран от #112

    09:58 03.02.2026

  • 109 Зевзек

    8 0 Отговор

    До коментар #101 от "Факти":

    "Сърбите извършваха геноцид, в който умряха 12 000 души, предимно албанци"

    Да да помним, той и Садам тровеше народа си с бойни отровни вещества - даже и "доказателство" имаше едно шишенче с прах за пране.

    Виж сега вместо да се опитваш да правиш пропаганда която не ти се отдава вземи отиди до църква и запали една свещ за киевската хунта че се спомина. Може и да си поревеш малко за нея.

    09:58 03.02.2026

  • 110 Кличко

    6 0 Отговор
    Бягайте от Киев и копайте землянки в гората! Руснаците идат!

    10:00 03.02.2026

  • 111 Хе!

    6 0 Отговор
    Ако е толкова ужастно в Харков, професор Станчев нямаше да остави София и да се завърне там! Или в София е по ужасно при такова управление! Но, не отиде в Пловдив или Бургас, а се върна в Харков! Смятайте колко е зле! Те затова са корназ и проучването показва, че 65% от украинците били готови да издържат докрай! Ако ги забрулят както бе брулена Газа, за 72 часа са ушили бял флаг!

    Коментиран от #117

    10:00 03.02.2026

  • 112 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #108 от "Лука":

    "Тръмп е друга бира"

    Ха ха ха той Тръмп не е президент на държава от НАТО нали - ех до къде стигнаха нашите наведени евроатлантици.

    10:00 03.02.2026

  • 113 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Дааа, война се води само лятото, когато е топло. Лоши руснаци.

    10:03 03.02.2026

  • 114 az СВО Победа 80

    6 0 Отговор
    Накратко:

    Приключва опустошителният ракетен удар срещу бивша Украйна, първият голям след така нареченото „енергийно примири“. Въпреки че все още не са публикувани точни данни, броят на използваните ракети е огромен. Около 30 балистични ракети „Искандер-М“, десетки крилати ракети (поне 50-60), включително Х-101, „Калибър“ и Х-32 (Х-22). Няколко хиперзвукови ракети „Циркон“.

    И стотици дронове.

    Основният удар, според предварителни данни, отново е бил насочен към енергийни съоръжения в централна и източна бивша Украйна.

    В Киев ударите са засегнали ТЕЦ-4 и ТЕЦ-5. Районът около Трипилската ТЕЦ също е ударен. Най-голямата подстанция „Киевска“ 750 kV, която захранва с електричество Ровенската и Хмелницката атомни електроцентрали и електропреносната мрежа на Киев, също е ударена. Има и съобщения за удари по Киевската водноелектрическа централа. В резултат на това в много райони са без електричество и отопление.

    В Харковска област беше ударена най-голямата ТЕЦ-5, която снабдява с топлина значителна част от града. Змиевската ТЕЦ също беше ударена.

    Очевидно щетите са били сериозни, защото само час по-късно властите обявиха, че ще източат отоплителните системи на 820 многоетажни сгради и там няма да има отопление до края на зимата.

    В Днепропетровска област множество ракети поразиха Приднепровската ТЕЦ (повече от 10), както и подстанции (включително ключова подстанция близо до Криворогската ТЕЦ).

    Коментиран от #118

    10:03 03.02.2026

  • 115 Ннннн

    1 2 Отговор
    Ма нямаше ли примирие

    Коментиран от #120, #124

    10:04 03.02.2026

  • 116 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷

    6 0 Отговор
    Да не се оплакват. В София от 20 години няма парно, но хората си плащат, щото има тръби.

    10:04 03.02.2026

  • 117 Украинец

    7 0 Отговор

    До коментар #111 от "Хе!":

    "Ако е толкова ужастно в Харков"

    Ами взе да става ужасно за киевската хунта че харковчани може да им потърсят сметка - такива са времената че може някоя подлога на киевската хунта да "загине при руски удар" случайно от отломки. Взеха и много от ТЦК да загиват "случайно" - само в Одеса са 4 и двама ранени.

    10:05 03.02.2026

  • 118 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор

    До коментар #114 от "az СВО Победа 80":

    Във Виница ударът засегна Ладижинската ТЕЦ и най-голямата подстанция 750 kV, която, заедно с подстанциите в Киевска и Днепропетровска области, отговаря за свързването на електропреносните мрежи на Източна и Централна Украйна от едната страна и Западна Украйна от другата.

    Освен това бяха ударени и други по-малко важни подстанции.

    Това означава, че очевидно целта те да бъдат изключени.

    Подстанции в Одеса и околния регион, които внасят електроенергия от Молдова и Румъния, също бяха ударени.

    Коментиран от #131

    10:05 03.02.2026

  • 119 ....

    4 6 Отговор

    До коментар #83 от "факт":

    Кво очакваш от монголоидите

    Коментиран от #122, #126, #127

    10:05 03.02.2026

  • 120 Запознат

    5 1 Отговор

    До коментар #115 от "Ннннн":

    Имаше до 1-ви вечерта както беше уговорено.

    10:07 03.02.2026

  • 121 Българин

    6 0 Отговор
    Унищожаването на окарината и всички окраинци върви по план. Българите гледаме със страхопочитание мощта на руското оръжие!

    Коментиран от #128

    10:08 03.02.2026

  • 123 Чегевара

    0 3 Отговор
    Фализъм
    Слава на Украйна

    10:08 03.02.2026

  • 124 Ами,

    3 1 Отговор

    До коментар #115 от "Ннннн":

    имаше примирие, но нацистките сили го използват за прегрупиране и правене на саботажи! Путин е нетърпелив, но не чак толкова! На практика той нищо не управлява, само го показват като Бойко за реклама, когато развяваше шлифера на главсек на МВР! Полевите командири им писна и си правят обстрел, когато са ядосани и ако Путин има забележки, да напусне бункера и отиде на тяхно място, докато самите те не са го изгонили от бункера му!

    10:09 03.02.2026

  • 125 Републиканец

    3 1 Отговор
    Урко демократите получават репарации с въздушна поща. Направо им нацепиха панелките от студ!

    Коментиран от #130

    10:10 03.02.2026

  • 126 Глупости

    3 2 Отговор

    До коментар #119 от "....":

    Над 80 процента от гражданите на Руската федерация са етнически руснаци.

    10:10 03.02.2026

  • 127 Помнещ

    5 0 Отговор

    До коментар #119 от "....":

    "Кво очакваш от монголоидите"

    Нали щяхте да разговаряте с "монголоидите" само от "позиция на силата" - какво стана амнезия ли получихте.

    Коментиран от #129, #143

    10:11 03.02.2026

  • 128 .....

    1 2 Отговор

    До коментар #121 от "Българин":

    Незнам дали разбират от сарказъм

    Коментиран от #136

    10:11 03.02.2026

  • 129 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #127 от "Помнещ":

    За това Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.

    Коментиран от #132

    10:14 03.02.2026

  • 130 Украинец

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "Републиканец":

    "Направо им нацепиха панелките от студ!"

    Ти остави те и тръбите се нацепиха и ако се постопли пък ще са наводнения или липса на вода. Скоро самите украинци май ще овесят зеления на някой клон да се суши.

    10:14 03.02.2026

  • 131 Накратко:

    0 5 Отговор

    До коментар #118 от "az СВО Победа 80":

    В Купянск на е остана жив руснак.

    Коментиран от #133

    10:16 03.02.2026

  • 132 Помнещ

    5 0 Отговор

    До коментар #129 от "Българин":

    "Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск"

    И защо тогава зеления реве за мир или поне за временно примирие - ще ми кажеш ли

    10:16 03.02.2026

  • 133 Учуден

    4 3 Отговор

    До коментар #131 от "Накратко:":

    "В Купянск на е остана жив руснак"

    Ами защо укрите не напредват ами отстъпват щом не е останал жив руснак.

    10:18 03.02.2026

  • 134 това е геноцит

    3 1 Отговор
    Русия извърши тази нощ нови атаки срещу Киев ."Руснаците решиха да ударят Киев в студа", заяви шефът на местната военна администрация Тимур Ткаченко, като посочи, че има.... Д В А М А ....ранени.

    10:21 03.02.2026

  • 135 Брежньев

    1 0 Отговор
    Сосьiски cраньie...

    10:21 03.02.2026

  • 136 Помнещ

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от ".....":

    На неудобната истина сарказъм ли му казвате - защо ли всички забравихте че щяхте да разговаряте с Русия само от "позиция на силата".

    10:21 03.02.2026

  • 137 Зевзек

    0 0 Отговор
    Ех господи колко мъка има по този свят - особено козяшка мъка.

    10:23 03.02.2026

  • 138 На това

    1 0 Отговор
    НАПИСАНОТО КАК ДА МУ КАЖЕМ? - БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ И ДРОНОВЕ! - "ХОТЕЛЧЕ" УДАРЕНО СЪС БАЛИСТИЧНА РАКЕТА ПОЛОВИНАТА ЗДРАВО.ИМАТ ЛИ СИ НАУМ СЪТВОРИЛИТЕ "СЕНЗАЦИЯТА" КАКВО Е БАЛИСТИЧНА РАКЕТА.

    Коментиран от #144

    10:24 03.02.2026

  • 139 Карго 200

    2 0 Отговор
    Липсата на "победа" влудява русшяците.
    Мадяр казва,че тенните червеи дори не са важни и са само за забавления. Пръцую по логистиката.

    10:26 03.02.2026

  • 141 Руският провал на фронта:

    2 1 Отговор
    Пак Покровското направление е най-горещото – 48 отбити руски пехотни атаки. И пак Мирноград и редица села, включително от юг (Котлино и Удачно) на Покровск, са посочени като места на активни боеве от украинския генщаб. Говорител на 7-ми украински корпус, който отговаря за защитата на агломерацията Покровск - Мирноград, заяви, че северната част на Мирноград е под украински контрол, както и западното предградие на Покровск - Гришино. Отделно - украински позиции има в северната част на Покровск, включително северно от жп линията "Донецка".

    48 атаки за целия ден означава , че малки руски групи от по 2-3 мужика са се опитали да се втурнат към някое мазе по целия фронт около Покровск и да се скрият вътре, преди ВСУ да им вкарат няколко дрона през вратата.
    Това е победната война на Путлер!

    10:27 03.02.2026

  • 142 Артилерист

    1 2 Отговор
    Русия спря обстрела и очакваше напредък в преговорите, но украинците продължиха с неадекватното си поведение за победа, връщане на Крим, никакви отстъпки на територии и прочие подобни небивалици. В Украйна има жестока диктатура и всеки който изрази мнение различно от линията ва режима е заплашен с преследване. Напоследък обаче ситуацията се променя. Сред населението нараства недоволството, а гласове от радата, засега анонимни, за прекратяваане на войната НА ВСЯКА ЦЕНА. Сред режима няма реакция, но след още няколко руски масирани удари това със сигурност ще се случи.

    10:28 03.02.2026

  • 143 нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "Помнещ":

    Русия що излезе от G8?

    Коментиран от #149

    10:29 03.02.2026

  • 144 Украинец

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "На това":

    "ХОТЕЛЧЕ" УДАРЕНО

    В хотелчета разполагат обикновено западните "съветници" - да не мислиш че има наплив на туристи да си умират да ходят в Харков посред зима. И съборените "детски градини" и "училища" са такива - все вадят после едни "дечица" с военни униформи.

    10:30 03.02.2026

  • 145 Руският провал на фронта:

    1 1 Отговор
    При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 19 руски пехотни атаки – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че от изток руснаците превзели село Придорожно (на база информация от руското военно командване "Изток") и че има контраатаки по линията на селата Рождественско – Воздвиженка. За този район на река Янчур преди няколко дни украинският о.з. полковник Константин Машовец каза, че след първоначални успехи руснаците са били принудени да отстъпят. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 12 руски пехотни атаки. Северно от това направление, в Славянското направление също е имало 12 руски пехотни атаки.

    Още по-на север, в Лиманското направление са станали 10 руски пехотни атаки, същото е положението и в Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск. Там вече се счита, че град Вовчанск на практика е в руски ръце, но руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" пише в дневния си обзор, че боевете продължават да се развиват в непосредствена близост до града.

    10:30 03.02.2026

  • 146 Някой

    0 1 Отговор
    Знае ли какво се случва след взрив на балистична ракета?-ама на марето така са и написали.

    10:33 03.02.2026

  • 147 Руският провал на фронта:

    1 0 Отговор
    Навсякъде по другите участъци на 1300 км. фронт цари пълен застой!

    Какво птарви Русия , за да компенсира провала си на фронта?

    Ето какво:
    Вече е известен мащабът на поредната руска комбинирана атака с ракети и дронове срещу най-големите украински градове. Украинските ВВС съобщават, че Русия е изстреляла общо 521 ракети и дронове. Ракетите са били 71 – 4 "Циркон"/"Оникс", които по принцип би трябвало да са статегическо ядрено оръжие, 32 балистични ракети "Искандер-М"/С-300, 7 крилати ракети Х-22/Х-32, 28 крилати ракети Х-101/"Искандер-К". И още – 450 далекобойни дрона, като около 300 от тях са били "Шахед". Свалени са 38 ракети и 412 далекобойни дрона, като всички ракети "Циркон"/"Оникс" са свалени. Отделно са прехванати и унищожени 11 балистични ракети "Искандер-М"/С-300, 3 крилати ракети Х-22/Х-32, 20 крилати ракети Х-101/"Искандер-К".

    СТРЕЛЯ ОТДАЛЕЧЕ.

    10:34 03.02.2026

  • 148 о.з. старшина - артелчик, тръмпист

    1 0 Отговор
    Другаре, превзехме ли Покровск, чува ли се нещо?

    За Мирноград, Купянск , Суми и т.н. направо няма да питам повече!

    10:37 03.02.2026

  • 149 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "нннн":

    Защото "големите 8" вече не са големи а клуба на "големите длъжници" - икономиката на БРИКС отдавна надмина тази на Г7 вече, а ако махнеш САЩ останалите 6 нямат икономика колкото Китай.

    Г7 вече е клуб на "Гларусите" ама пълен с пенсионери които се хвалят колко мацки са сваляли навремето по черноморието нищо че вече не могат.

    10:39 03.02.2026

