Русия извърши безпрецедентна атака срещу Харков

В нощта на 3 февруари руснаците атакуваха Харков с балистични ракети и дронове, целейки се в критичната инфраструктура. Кметът на източния украински град Игор Терехов нарече атаката безпрецедентна, предаде агенция УНИАН.

Според местните власти ударите са били извършени умишлено срещу енергийната инфраструктура, за да се нанесат максимални щети и да се остави градът без отопление по време на студовете. Температурите в града достигат до минус 20 градуса по Целзий.

Възможно е да има прекъсвания в работата на градския транспорт, а над 800 сгради ще останат без отопление заради „безпрецедентната атака на противника срещу критичната инфраструктура“, заяви кметът на Харков.

Ударите срещу Харков са нанесени след няколкодневна пауза, която обяви Доналд Тръмп, твърдейки, че Русия се е съгласила да не нанася удари по енергийната инфраструктура на Киев и други украински градове.

Русия извърши тази нощ нови атаки срещу Киев след няколкодневна пауза в ударите срещу украинската столица, постигната от Доналд Тръмп, предаде Франс прес, като отбелязва, че според властите са ранени двама души.

"Руснаците решиха да ударят Киев в студа", заяви шефът на местната военна администрация Тимур Ткаченко, като посочи, че има двама ранени.

В петък Кремъл обяви, че е приел искането на американския президент да се въздържа от удари по Киев и енергийната мрежа до 1 февруари, преди подновяването на тристранните преговори в Абу Даби. Русия обаче продължи ударите си над останалата част от страната, като в неделя при атака срещу автобус, превозващ служители на мина в украинската Днепропетровска област загинаха 12 души, предаде БТА.

Първоначално планиран за края на миналата седмица, вторият кръг на преговорите между Киев, Москва и Вашингтон за намиране на изход от войната ще се проведе утре и вдругиден в Обединените арабски емирства.

През януари руските бомбардировки причиниха прекъсвания на отоплението в Киев с тежест и продължителност, невиждани от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г., припомня АФП.

Русия е атакувала Украйна с 450 дрона и над 60 ракети тази нощ, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха, като добави, че Москва е изчакала температурите да паднат, преди да атакува енергийната система на Украйна, предаде Ройтерс, пише БТА.

"Нито очакваните дипломатически усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията към Съединените щати я спряха да продължи терора срещу обикновените хора в най-суровата зима", подчерта Сибиха в "Екс".

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 1170 жилищни сгради в столицата са останали без отопление след нощната руска атака срещу украинската енергийна инфраструктура.

По време на комбинирана руска атака с ракети и дронове във Виницка област са останали без електроенергия 50 населени места, нанесени са удари по критични инфраструктурни съоръжения, заяви в "Телеграм" Наталия Заболотна, ръководителка на регионалната военна администрация.

"Днес Виницка област беше подложена на масирана вражеска атака. Бяха нанесени удари по жизненоважни инфраструктурни съоръжения", написа Заболотна.

Според нея в резултат на атаката 50 населени места са останали без електроенергия. Енергетиците вече работят за възстановяване на електроснабдяването. Провеждат се пожарогасителни операции. Всички служби работят на място.

Към момента няма информация за жертви.

Както бе съобщено по-рано, през нощта и сутринта на 3 февруари руските сили атакуваха Украйна с дронове и ракети, като на обстрел бяха подложени Киев, Харков, Днепър и други украински градове.