Путин има зловещ план за Европа

Руският президент Владимир Путин има коварен план, с който цели да дестабилизира Европа, предупреди Естония, предаде Focus.de.
Естонският външен министър Маргус Цахкна призова за забрана за влизане на руски граждани в целия ЕС, защото по думите му Русия би могла да изпрати стотици хиляди бивши войници – включително осъдени престъпници – в Европа.
Цахкна заяви, че новата заплаха от Русия е именно такава. Ако в Украйна бъде постигнато прекратяване на огъня, бивши руски войници и затворници биха могли да бъдат умишлено изпратени в Европа, за да водят хибридна война, пише Kyiv Independent. Поради това естонският дипломат призовава за забрана за влизане в целия ЕС на бивши руски войници.
„Можете да си представите какво ще направят тези стотици хиляди бивши бойци и престъпници, ако дойдат тук. Те ще направят много лоши неща“, каза Маргус Цахкна.
Според The Telegraph, Цахкна е предупредил за плановете на Кремъл на среща на ЕС в Брюксел. Русия може да изпрати до един милион бивши войници, включително осъдени престъпници, в Европа.
Естония вече предприе действия и забрани на 261 бивши войници да влизат в страната. Според документи до 180 000 затворници са били вербувани директно от руски затвори за военна служба. Много от тях са извършили сериозни престъпления.
Цахкна подчерта пред The Telegraph, че Великобритания също би могла да играе роля в прилагането на подобна забрана. Въпреки че страната не е част от Шенгенското пространство, информация за заподозрени лица може да бъде споделяна. Говорител на британското правителство заяви: „Граничната сигурност е национална сигурност. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, за да противодействаме на заплахите от Русия“. В момента ЕС обсъжда политически насоки за пълна забрана.
