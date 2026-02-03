Новини
Путин има зловещ план за Европа
Путин има зловещ план за Европа

3 Февруари, 2026 08:02

Русия може да изпрати в Европа до един милион бивши войници, включително осъдени престъпници, за да я дестабилизира

Путин има зловещ план за Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин има коварен план, с който цели да дестабилизира Европа, предупреди Естония, предаде Focus.de.

Естонският външен министър Маргус Цахкна призова за забрана за влизане на руски граждани в целия ЕС, защото по думите му Русия би могла да изпрати стотици хиляди бивши войници – включително осъдени престъпници – в Европа.

Още новини от Украйна

Цахкна заяви, че новата заплаха от Русия е именно такава. Ако в Украйна бъде постигнато прекратяване на огъня, бивши руски войници и затворници биха могли да бъдат умишлено изпратени в Европа, за да водят хибридна война, пише Kyiv Independent. Поради това естонският дипломат призовава за забрана за влизане в целия ЕС на бивши руски войници.

„Можете да си представите какво ще направят тези стотици хиляди бивши бойци и престъпници, ако дойдат тук. Те ще направят много лоши неща“, каза Маргус Цахкна.

Според The Telegraph, Цахкна е предупредил за плановете на Кремъл на среща на ЕС в Брюксел. Русия може да изпрати до един милион бивши войници, включително осъдени престъпници, в Европа.

Естония вече предприе действия и забрани на 261 бивши войници да влизат в страната. Според документи до 180 000 затворници са били вербувани директно от руски затвори за военна служба. Много от тях са извършили сериозни престъпления.

Цахкна подчерта пред The Telegraph, че Великобритания също би могла да играе роля в прилагането на подобна забрана. Въпреки че страната не е част от Шенгенското пространство, информация за заподозрени лица може да бъде споделяна. Говорител на британското правителство заяви: „Граничната сигурност е национална сигурност. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, за да противодействаме на заплахите от Русия“. В момента ЕС обсъжда политически насоки за пълна забрана.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ...

    15 9 Отговор
    Буферайна трябва да се натъпче с ракети

    08:04 03.02.2026

  • 4 Трол

    37 9 Отговор
    Няма страшно, ще ги интегрираме, както направихме с бежанците от Африка и Близкия изток.

    08:05 03.02.2026

  • 5 За малко

    13 26 Отговор
    Нещо от Хага го търсеха

    08:05 03.02.2026

  • 6 Швейк

    18 40 Отговор
    Най големият руски престъпник трябва да бъде изпратен в Хага

    Коментиран от #67

    08:05 03.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ще има и още

    35 6 Отговор
    Та така те, докато все го чакат П...ин тоз золум да стори, онзи золум да свърши.......някой си прилапва Гренландия.

    08:06 03.02.2026

  • 12 Пич

    45 11 Отговор
    Малоум ниците в ЕС нямат край !!! Нищо не трябва да прави Путин , освен да седи и да гледа как евроиди отите си ма жат въжето със са пун и си го слагат на вр ата !!! А след това учтиво молят САЩ да им ПРОДАДЕ СКЪПО буренца на които да стъпят !!!

    Коментиран от #86

    08:07 03.02.2026

  • 13 16 та република

    36 11 Отговор
    Братушки добре сте дошли!

    Коментиран от #41

    08:07 03.02.2026

  • 14 горски

    47 8 Отговор
    Не знам за руските,но украинските бандероли ще ви разкажат играта след войната.А и имат оръжие в изобилие и не са особенно умни.

    08:07 03.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    39 7 Отговор
    Бандеровците са плъзнали по цяла Европа

    Коментиран от #47

    08:07 03.02.2026

  • 16 Абе

    5 32 Отговор
    той и за Покровск имаше планове и вече 4 години безплодни опити да го превземат. За цяла Европа ще има да почака ботокса 😁

    Коментиран от #43

    08:07 03.02.2026

  • 17 АБЕ ДВА ОРЕШНИКА

    24 7 Отговор
    ПО БЕРЛИН И ЛОНДОН.

    Коментиран от #25

    08:08 03.02.2026

  • 18 резервист

    26 5 Отговор
    Още един идиот с трудно произносимо име. Като не искате да допускате руснаци у вас недейте. Ваша воля. А какво ще правите с вашите си? Ще ги асимилирате или ще ги депортирате. Ако ще им сменяте иманата, мога до ви помогна.

    08:09 03.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Олеееее......

    21 4 Отговор
    Можете да си представите какво ще направят тези стотици хиляди бивши бойци и престъпници, ако дойдат тук. Те ще направят много лоши неща“, каза Маргус Цахкна

    08:10 03.02.2026

  • 22 Пълна

    7 24 Отговор
    забрана на руснаците към ЕС,може в голяма степен да защити всяка страна от съюза, от бъдещи терористични и хибридни атаки,както и от диверсии дълбоко в тила.

    08:10 03.02.2026

  • 23 Руснак без крак

    4 23 Отговор
    А ще останат ли живи руски войници?

    Коментиран от #31

    08:11 03.02.2026

  • 24 дядото

    23 6 Отговор
    мария,накрая престани.тя европа се дестабилизира сама, с безценната помощ от краварника.стига с мут ри те на наркомана и бабичките.оставете ни на мира

    08:11 03.02.2026

  • 25 ,,,,,,

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "АБЕ ДВА ОРЕШНИКА":

    Абе мани че и те кви бомбардирачи имат,

    08:11 03.02.2026

  • 26 Е нали он умря

    15 4 Отговор
    и губи СВО и няма войници.

    08:11 03.02.2026

  • 27 сивушко

    10 26 Отговор
    ,,Руснаците са ,като скакалци. Където минат, трева не никне. Крадливо, жестоко, мръсно, долно, противно, подмолно, лицемерно, лъжливо племе от недоеволюирали, алкохолизирани, наследствено обременени и ментално увредени сибирско-азиатски дегенерати. Крив клон и задънена улица от човешката еволюция.”

    Коментиран от #34

    08:11 03.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 разбира се

    8 16 Отговор
    Както ментора на Путин - Андрей Андропов изпрати спящите ислямски клетки в Европа. От кой да се е учил Путин?

    08:12 03.02.2026

  • 30 Важното

    20 8 Отговор
    е да приемат украинските бандери. Те ще свършат работата по-добре от руснаците.

    Коментиран от #33

    08:12 03.02.2026

  • 31 Е нали Марийка каза

    13 1 Отговор

    До коментар #23 от "Руснак без крак":

    че свършили още преди 2 години.:))

    08:12 03.02.2026

  • 32 Това е хубаво, но другото

    12 1 Отговор
    ще е още по хубаво щото ще е красива сделка

    08:12 03.02.2026

  • 33 така е

    4 21 Отговор

    До коментар #30 от "Важното":

    Едно от най-големите постижения на путлер е, че си спечели над 30 милиона бели рускоговорящи, които по нищо не можеш да различиш в московското метро. Все ще намерят за какво да си отмъщават на руснаците.

    08:14 03.02.2026

  • 34 Ха,ха

    8 15 Отговор

    До коментар #27 от "сивушко":

    Монголоиди бе, кви руснаци

    08:14 03.02.2026

  • 35 това розовите понита са голяма работа

    18 7 Отговор
    през ден даже някой път всеки ден путин ви прави нещо на европата ту я превзема ту я напада ту нещо друго нямате спирка с глупостите си толкова много ви е страх от този човек че нощем преди лягане проверявате да не се е скрил под леглого за да ви убие докато спите ….

    08:15 03.02.2026

  • 36 гост

    19 5 Отговор
    На всяко провалило се управление е необходим перманентен външен враг с който да плашат населението и да запазят корумпирана та си власт!

    Коментиран от #39, #59

    08:16 03.02.2026

  • 37 стига с тая замунда

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    какво си се разревал глям рев за нея без нея няма живот така ли? е аз като никога несъм я ползвал как съм жив бре???

    08:17 03.02.2026

  • 38 А преставете си

    16 5 Отговор
    какво ще направят тези десетки и стотици хиляди бивши украински бойци и престъпници воювали в Украйна като дойдат тук след войната ? Олееее.....

    Коментиран от #40, #44

    08:17 03.02.2026

  • 39 Гучо

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "гост":

    Режима му се вика.

    08:17 03.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Лука

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "16 та република":

    Братушки няма от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата. На паметника пред НС пише : на царя освободител Александър втори от българския народ .

    08:19 03.02.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    11 3 Отговор
    Естония.....га лаеш за да се направиш на "фактор" 😁

    08:19 03.02.2026

  • 43 Мой

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Ти май живееш в свой собствен свят.

    08:20 03.02.2026

  • 44 ....

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "А преставете си":

    Ще ги заточим на крим

    08:21 03.02.2026

  • 45 Иван

    4 13 Отговор
    След милион и триста хиляди убити на фронта руски фашисти Путин се нуждае от почивка, за да си поеме дъх. Проблем е, че не.нормалниците в Русия готови да ходят на фронта намаляват рязко защото разбраха, че животът им на фронтовата линия продължава максимум 2 седмици. И ако ВСУ изпълни плановете да избива по 50 000 руски иди.о.та на месец-а тя ще го направи - то армията на Пусин ще се стопи като миналогодишния сняг.

    Коментиран от #77

    08:21 03.02.2026

  • 46 защо

    7 0 Отговор
    Добро утро Маре,
    Днес си в прекрасна кондиция.

    08:21 03.02.2026

  • 47 Лука

    4 12 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !

    08:21 03.02.2026

  • 48 Фен

    12 22 Отговор
    Ами след като Европа повече от 10 години твори зловещи планове срещу Русия, какво точно очаква в ответ?

    Коментиран от #69

    08:22 03.02.2026

  • 49 ...

    11 21 Отговор
    Те я там у Брюксел с кво се друсат,па да пратят малко

    08:22 03.02.2026

  • 50 специално за Европа

    15 21 Отговор
    ВАЖИ,........НА КРИВА РАКЕТА , КОСМОСА И ПРЕЧИ..............ТЕ САМИ ИЗБРАХА ТОЗИ ПЪТ ......... ДА УНИЩОЖАТ РУСИЯ ............ НО..............САМОЗАСТРЕЛЯХА ЕВРОПЕЙЦИТЕ

    08:22 03.02.2026

  • 51 А тъй, точно тъй

    12 2 Отговор
    Ще дойдат ще избесят атлантенцата и ще им вземат жените

    Коментиран от #87

    08:23 03.02.2026

  • 52 Фейк на часа

    18 6 Отговор
    Планът е изключително зловещ - Путин и Русия изобщо не се интересуват от пропаднала Европа нито сега, нито в бъдеще.

    Коментиран от #56, #82

    08:23 03.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Айгедотор

    11 3 Отговор
    Поредната тъпотия!!

    08:24 03.02.2026

  • 55 8888

    12 3 Отговор
    Америка праща стотици хиляди ислямисти от Афганистан Ирак и Сирия, но за нас евроатлантиците, те са хубави и не се плаща за новини срещу сащ. Но Путин се очерня защото някой разбрал той какво мисли.
    И за да е пълен цирка: ще изпрати хиляди войници които ще направят лоши неща". точно като от приказка. Тия войници нали трябва да имат документи, нали трябва да бъдат приети от държавите, нали трябва да имат цел... това в приказките го няма

    08:24 03.02.2026

  • 56 ,,,,,,

    14 11 Отговор

    До коментар #52 от "Фейк на часа":

    Нито Европа се интересува от крепостните селяци

    Коментиран от #76

    08:25 03.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Лука

    11 9 Отговор

    До коментар #36 от "гост":

    Това важи и за рашистите .

    08:27 03.02.2026

  • 60 Ахах

    6 6 Отговор
    А украинците, няма да ходят из Европата да си търсят жените и децата.. Мда е, а европейците понеже ги различават супер добре такива.. Мн зле

    08:27 03.02.2026

  • 61 000

    6 8 Отговор
    С ес е приключено вече.

    08:27 03.02.2026

  • 62 ВВП

    5 10 Отговор
    РФ е велика сила ..Есср е жиганска клоака.Избраха пътя на конфронтация с Русия ..Заради режима в Киев ,може би..Кой знае ,?>Може и заради стар реваншизъм..

    Коментиран от #74

    08:28 03.02.2026

  • 63 Няма да направят много лоши неща

    5 4 Отговор
    Те ще направят много красиви неща и сделки

    08:28 03.02.2026

  • 64 Кой ги съчинява

    6 5 Отговор
    Тия простотии? Някой който даже няма естествен интелект и разчита на изкуствения!!!

    08:28 03.02.2026

  • 65 Баце ЕООД

    6 6 Отговор
    Тия просто им се вие свят от страх.. Предупредила била Естония, разбираш ли, предал бил хокус-фокус..

    08:29 03.02.2026

  • 66 Някой

    6 5 Отговор
    Да ми обясни, кой фалира Естония?? Русия ли пак?!

    08:29 03.02.2026

  • 67 Пробвай

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Швейк":

    Може да успееш да се класираш за затвора.

    Коментиран от #75

    08:30 03.02.2026

  • 68 Тия от буферната

    4 3 Отговор
    Зона, сега.. Интересни ли са? Щот на мен, малко бледи такива, скучни ми се струват.. Местя

    08:30 03.02.2026

  • 69 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Фен":

    Какво пиеш щото действа умопомрачително !

    08:30 03.02.2026

  • 70 селяк

    5 2 Отговор
    Закво му е :Д он ЕС сам са съсипа :Д

    08:30 03.02.2026

  • 71 Никой

    5 2 Отговор
    Не става ясно нищо.

    Само общи приказки.

    08:30 03.02.2026

  • 72 Няма да направят много лоши неща !

    6 1 Отговор
    Ще дойдат и ще направят тематични коалиции с добра комуникация и ще има красива промяна

    08:30 03.02.2026

  • 73 Добро утро!

    3 6 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни где ЛЕВА?

    08:31 03.02.2026

  • 74 ПВВ

    1 9 Отговор

    До коментар #62 от "ВВП":

    ЕС е велика сила, която не се поддаде въжделенията на новоимператора в Кремъл.

    08:31 03.02.2026

  • 75 Дано там

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Пробвай":

    Се запише на училище, че иначе мъка тука за всички.

    08:31 03.02.2026

  • 76 Всяка сутрин милиарди хора по света

    4 7 Отговор

    До коментар #56 от ",,,,,,":

    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #84

    08:31 03.02.2026

  • 77 Цеко

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "Иван":

    Много руска смраТ измре.

    08:33 03.02.2026

  • 78 Историк

    8 1 Отговор
    Злодей може само зловещи планове да измисля. Империята на злото, лъжата, войната, смъртта 100 години тормози света. Сега е постигнал целта си войната да бъде единствената тема. Вече не се говори за наука,култура,развитие, само за заплахата Русия, а откакто другия злодей тръмп е на власт, за зловещите планове на двамата злодеи. Бъдещето на света зависи от това как да се спаси от тях.

    08:34 03.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Нищо няма да остане от "Естония"

    5 1 Отговор
    Руското правораздаване ще ги гони по горите както на времето гониха нацистите които тогава обаче не бяха "атлантенца" а се наричаха "горските братя".....

    08:36 03.02.2026

  • 81 Рецепта

    1 6 Отговор
    Черен печат за всеки поданик на Путин! Нормалните руснаци са вън от тюрмата вече. Експулсиране на всички кремълски дипломати от нормалния свят. Те не са дипломати, а КГБ дървари. И десет реда бодлива тел около Могучая! Периметъра да се охранява от граничарски кучета, дресирани да не понасят миризмата на самогон.

    08:36 03.02.2026

  • 82 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "Фейк на часа":

    Путин го интересува Хага !

    08:36 03.02.2026

  • 83 Всичко върви по сценарий

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    последователно. След щракването на еврокапана следва насъскване за война. После някоя провокация и сме в екшъна. Вече няма не искам.

    08:37 03.02.2026

  • 84 Ъхъъъъ, гледам аз сега

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    как всяка сутрин естонците се събуждат щастливи, спокойни и ококорени.....

    08:38 03.02.2026

  • 85 Тити

    0 4 Отговор
    Само има един проблем рашисткият отпадък не е желан в Европа.

    08:39 03.02.2026

  • 86 Забрави “инжИнерите и докторите”

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    от Африка и Близкия изток, които ще ритнат буренцето…

    08:41 03.02.2026

  • 87 Какви жени?

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "А тъй, точно тъй":

    Те жените им са мАже -))

    08:41 03.02.2026

  • 88 РУСИЯ ТАКА Е ОРИСАНА

    5 0 Отговор
    На всеки 100 години да унищожава сакс-юдейския фашизъм.

    08:41 03.02.2026

  • 89 ВВП

    5 1 Отговор
    Руските ходят на почивка в Индия ,цейлон ,Египет ,Малайзия .В есср идат само негри и маври..от Африка .

    Коментиран от #91

    08:42 03.02.2026

  • 90 Кво се е разревал сега рано сабалян тоя

    3 0 Отговор
    Маргус Циганина ? Имат още време да избягат.

    08:44 03.02.2026

  • 91 ПВВ

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "ВВП":

    Руските ходят в Цейлон, защото никой не ги пуска в Кипър и Палма де Майорка.

    08:44 03.02.2026

  • 92 Елементарно

    1 0 Отговор
    След зловещия план на обединения запад за Русия, как мислите дали няма да има отговор или последствия? А между редовете прозира въпроса какво ще прави запада с повсеместно въоръжените украинци националисти!

    08:45 03.02.2026

  • 93 ВВП

    0 1 Отговор
    В Германия и Полша няма газ .Студът е по лош и от тока .Путин ги насили климатично .Ахаха уникални шизофреници..

    08:45 03.02.2026

