Димитър Стоянов пред ФАКТИ: Идентифицирал съм поне четири сигнала за педофилия, упражнявана в хижа "Петрохан" (ВИДЕО)

3 Февруари, 2026 15:50 4 970 48

Лицата, обитаващи хижа "Петрохан", са подавали заявителски материали, че са заплашвани от дървената мафия, коментира още разследващият журналист

Димитър Стоянов пред ФАКТИ: Идентифицирал съм поне четири сигнала за педофилия, упражнявана в хижа "Петрохан" (ВИДЕО) - 1
Снимка: ФАКТИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Случващото се в и около хижа "Петрохан" е един доста сложен казус, в който има много детайли. Те, според нас, са скрити. И ще бъде направено всичко необходимо, за да останат скрити от властите. Никъде властите не са задължени да разкриват факти и обстоятелства, които могат да доведат до разкриването на едно престъпление. Тук говорим за няколко основни проблема, а те са много. Нека да сложим фактите на масата. Това, което ние знаем с голяма степен на достоверност, е следното:
По отношение на тези хора е имало заплахи очевидно, защото те са подавали заявителски материали, че са били заплашвани от дървената мафия- от една страна. От друга страна по отношение на част от хората има данни, че срещу тях са подавани заявителски материали, сигнали, сезирани са МВР, ДАНС, Прокуратурата с твърдение, че те са съпричастни към престъплението педофилия. Тези сигнали са доста нееднократни във времето. Какво точно е ставало ние не можем да кажем. Просто, защото ние не сме работили на терен, нямаме досег с тези хора. За нас тази новина стана известна, когато стана известна и за цялото българско общество. Нашият екип, най-вече колегата Атанас Чобанов се постараха да имаме база данни, достъпна за българските граждани. И може да се видят техните връзки през всички регистри. Нашият екстракт от информацията е достъпен. Смущаващо е, че една частна организация е била поставена в условия да опазва екологичното равновесие и да брани гората от дървосекачи и бракониери.
Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова разследващият журналист от BIRD.BG Димитър Стоянов по повод случая с тримата застреляни мъже край хижа "Петрохан" и събитията свързана с хижата.

Ето и още от неговия коментар:

Това е смущаващо по две причини. До колкото знаем това може, евентуално, при определени условия да се извършва от фирма, която е регистрирана по Закона за частната охранителна дейност. С други думи, която има лиценз за охрана. Аз не знам тази организация да е имала лиценз за охрана. Поне според мен това е необходима законова предпоставка. Защо Държавната агенция по горите не е в състояние да покрие тази местност и да я опазва пълноценно и качествено. Ние виждаме постоянно и по държавните горски предприятия, че има недостиг на хора. В България има недостиг на хора за всичко- ние сме със свръхраздута администрация. Сякаш в държавната администрация работи всеки трети от назначените. Останалите двама почиват и пият кафе. Нямаме ефективна борба, нито с организираната престъпност, нито с неорганизираната. Дори и хора като горските стражари също са в недостиг, има дефицит на кадри. Всичко това предпоставя да се мисли за частни организации, които на доброволни начала да поддържат екоравновесието, да пазят горите от сеч. Но пак казвам- ние говорим с хипотези.
Аз на този етап съм успял да идентифицирам поне четири сигнала за педофилия, упражнявана в хижа "Петрохан". Ситуацията е смущаваща. Не искам да говоря преди да излязат официалните данни от страна на компетентните органи. Но е факт ,че поне три институции - МВР, ДАНС и Прокуратурата, са били информирани и сезирани с данни, които обосновават предположението, че на територията на тази хижа, на това обширно пространство, и не само там, част лицата, които са се намирани на територията на тази хижа, са били съпричастни към извършването на престъплението педофилия.

Повече от разговора може да проследите във видеото


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха, значи тия

    38 9 Отговор
    тримата не са охранявали отвлечените нагли, които са се освободили и са ги гръмнали, а са се занимавали с педофилство и някой от бащите ги е свитнал... май така излиза...

    16:03 03.02.2026

  • 2 Как

    33 8 Отговор
    Хайде сега, от обикновени бандити ги изкарват и педофили!

    16:05 03.02.2026

  • 3 Хижата..

    45 7 Отговор
    на Епщайн... Гарантирано от ГРОБ...

    Коментиран от #10, #21

    16:06 03.02.2026

  • 4 Българин

    22 37 Отговор
    Това е база на про руско паравоенно формирование. Това соросите не могат да преживеят и за това им преписват "педофилия"

    Коментиран от #13, #17

    16:09 03.02.2026

  • 5 Питане

    37 1 Отговор
    "мафията" някаква мъгла в пространството ли е, или това хора с имена ???

    16:10 03.02.2026

  • 6 Отвратен

    28 42 Отговор
    от 2022 г Хижата на Ужасите ! С одобрението на На държавата под властта на Радев !?

    Коментиран от #15, #42

    16:12 03.02.2026

  • 7 Повдигащо погнуса

    39 2 Отговор
    Още един цирей На престъпната политика пукна ужасно смарадливо......

    16:12 03.02.2026

  • 8 Ясно

    30 14 Отговор
    Секта пeпeдeбepacти

    Коментиран от #30

    16:13 03.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 малчик

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Хижата..":

    тьi там бил?

    16:16 03.02.2026

  • 11 Те хора

    29 2 Отговор
    убиват като мухи , що да не са и педофили ?

    16:16 03.02.2026

  • 12 Шогун

    34 0 Отговор
    Много лесно и повърхностно разказват всички от разследващи до журналисти!
    Никой не споменава открити ли са следи на други хора, автомобили, как е възпламенена сградата, къде се предполага, че в извършено престъплението, телата носени ли са, влачени, търкаляни? Едно голямо нищо, само се коментира секта и педофилия

    Коментиран от #14

    16:17 03.02.2026

  • 13 по мак

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    там ли прояде родопските кал мари?

    16:17 03.02.2026

  • 14 Да кажат

    30 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шогун":

    тия със скъпите джипове и пикапи на "оглед" ! Не знаели нищо за поръчковите убийци , че и кмета и той - ни лук ял , ни лук мирисал .

    16:19 03.02.2026

  • 15 Малкия холандец

    32 6 Отговор

    До коментар #6 от "Отвратен":

    Много плоско внушение, защо Радев а не Петков и Борисов ?

    16:20 03.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 бай Ставри

    21 9 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Наско Атанасов, стига си ползвал ника "Българин". Руснаците отдавна те разконспирираха.

    16:21 03.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хе Хе

    27 2 Отговор
    След като къдравелката Сю отряд до смешки от анцузи работата е дебела.Самият Чекмеджан е пооцапал прашките от Симитли.

    16:25 03.02.2026

  • 21 Абе

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хижата..":

    Май Еко министър Борислав Сандов е гарантирал за рейнджърите

    16:25 03.02.2026

  • 22 Такива

    16 1 Отговор
    Изроди има колкото щеш. Един ебщайн самоубиха за да не може да шантажира и свидетелства. Но щом мълвата тръгне ,журналюгите ще намерят начин да се доберат до източник на информация. В си е Ен вече са се насладили на голяма част от извращенията ,някои от които са смразяващи като например това ,че са разчленявали бебета и са им яли вътрешностите. Скучно им е на горките богаташи. И никой не може да им влезне в положение защото нямат равни.

    16:26 03.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Енерго жалбар

    8 0 Отговор
    То от сигнали не му остава лично време на човека

    16:37 03.02.2026

  • 26 Какво бъзикате хората

    17 1 Отговор
    сега ще се редят на опашка разни бръмбари да се изказват.Нещо имена години какво са работели, предишни провинения на жертвите.Оръжията на кой са как се запали.Много мълчите нещо мишки.

    16:37 03.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хасковски каунь

    9 4 Отговор
    Чакам Тагарев и Запрянов да анализират нехибридната атака

    16:40 03.02.2026

  • 29 Сила

    13 0 Отговор
    Похотливите( планински ) рейнджъри ....БГ Ноу Хау ....кретени !!!

    16:43 03.02.2026

  • 30 Да бе

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ясно":

    За това боко и шиши не ги закачаха сума ти време и веднага щом паднаха от власт някой ги утрепа.

    Коментиран от #36

    16:46 03.02.2026

  • 31 Тогава са си получили заслуженето

    7 0 Отговор
    Бих казал че екзекуцията е извършена прекалено бързо и не са усетили това което е трябвало наистина

    16:48 03.02.2026

  • 32 хаха

    10 0 Отговор
    Ей, хората си имат Епстийн, а ние като любители на българския си имаме шпек Петрохан. Само интересно дали е било пица с шпек или мезе шпек. Шегата настрана, но, ако това се покрие, просто да закриваме държавата. Ако нямаше убити, нямаше изобщо да се чуе, че има такава хижа. От какво ни пазят МВР, ДАНС? Къде е законността?

    16:48 03.02.2026

  • 33 Сила

    12 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мими Кучева🐕":

    Чакаме снимки с Баце на каишка ....с 500 еврови пачки в уста !!! Носи Вихър , донеси ....!!!

    16:50 03.02.2026

  • 34 Лавров, Путин и Медведев не се възползва

    3 4 Отговор
    Лавров, Путин и Медведев не се възползват да нахокат демократите за педофилията, гузни са. Това е и срещу тях, те си знаят, и мълчанието им е показателно. Нетаняху и тях държи и Тръмп, наказва тези които не му помагат срещу Газа. А Бойко с тези педофили сега, заплашва ПП.ДБ да се откажат от служебно правителство, та бойковите хора да редят изборите.

    Коментиран от #38, #43

    16:51 03.02.2026

  • 35 Муро

    10 0 Отговор
    Ако някой родител е взел нещата в свои ръце, евалла. България ще я бъде.

    16:53 03.02.2026

  • 36 Да точно .

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Да бе":

    И аз писах същото че 16 години никой не ги закача за нищо тия двамцата и ония около тях. Колко милиарди краднаха от магистрали къщи пачки евра злато. Но нищо само скоро ПИСАХА че имало много разработки за тях ама до там. И това ще потулят. АЙДЕ МОДОРАТОРЧЕ ТУПКОВО ИЗТРИЙ МЕ

    16:54 03.02.2026

  • 37 очевидец

    10 1 Отговор
    Акценти от жива връзка от Петрохан:
    Инспектор: "Издирват се няколко лица във връзка с тройното убийство".
    Журналист: "А те живи ли са или и те са мъртви?"
    ...
    Инспектор: "Намерени са законно притежавани оръжия".
    Журналистка: "А те за какво са им били?
    ........
    Журналист: "На каква база преценихте, че става въпрос за секта?"
    Инспектор: "Еми, затворено общество с елементи на секта".
    Това изглежда задоволи журналистите и всички започнаха да задават въпроси за СЕКТАТА. Обнадежден съм за хода на това разследване.

    16:55 03.02.2026

  • 38 хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Лавров, Путин и Медведев не се възползва":

    Служебното правителство трябва да е избрано отдавна. И срещу това нищо не помага.

    Коментиран от #40

    16:55 03.02.2026

  • 39 Димитър Стоянович! По. Ми. Я. р

    3 1 Отговор
    Я стига Говори и писа Глупости!

    16:56 03.02.2026

  • 40 да чуя новината

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "хе хе":

    И кой е служебен премиер?

    Коментиран от #41

    16:59 03.02.2026

  • 41 Откъде да знам?

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "да чуя новината":

    Да не мислиш, че тепърва ще се реди кабинет?😎

    17:02 03.02.2026

  • 42 Доктора

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Отвратен":

    Ти по далече от Радев не виждаш ли бре кьорчо?

    Коментиран от #46

    17:04 03.02.2026

  • 43 В тази

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лавров, Путин и Медведев не се възползва":

    Каша дето си написал си пропуснал Макрон да споменеш.

    17:12 03.02.2026

  • 44 ГИНЦИ

    0 1 Отговор
    ХИЖА ПЕТРОХАН Е НА КИРО И АСЕН А РАДЕВ ЧЕСТО ХОДЕЛ ТАМ.

    17:12 03.02.2026

  • 45 Главчев е ще е премиер за трети път

    2 0 Отговор
    Лавров, Путин и Медведев не се възползват да нахокат демократите за педофилията, гузни са. Това е и срещу тях, те си знаят, и мълчанието им е показателно. Нетаняху и тях държи и Тръмп, наказва тези които не му помагат срещу Газа. А Бойко с тези педофили сега, заплашва ПП.ДБ да се откажат от служебно правителство, та бойковите хора да редят изборите. Главчев е ще е премиер за трети път. До сега са 25 правителства след НРБ. ясновидката казала 20 правителства и ще спре преходът - кражбите, но още няма изглед. Но ако се броят по едно трите правителства на Бойко и за по едно по двете на Главчев, Янев и Донев, излиза 20 за сега. И третото на Главчев, ще запази тези 20 управляващи.

    17:14 03.02.2026

  • 46 555

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Доктора":

    По бай Тошово време имаше един лаф,който и сега е актуален:(дръж народа в мъгла всичко да му е ясно):.

    17:20 03.02.2026

  • 47 акъла

    3 0 Отговор
    За да избегне политически елементи предлагат този вариант с някаква секта и педофилия.Нещата са много сериозни.Трима разстреляни като при екзекуция.Склад с оръжия.Дори срамежливо някой подхвърли за карабина американско производство.Батака е голям.Може това е пътя на организирано преминаване на мигранти и наркотици.И това не е от вчера.А хората знаят всичко но ги е страх да приказват.И това престъпление ще остане неразкрито.Това е сигурно.Успоредно с това избухна порното в Бургас.За да отклонят вниманието в бургаска посока.Чудно е как толкова жени и момичета доброволно подават сигнали.

    17:23 03.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

