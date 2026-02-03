Димитър Стоянов пред ФАКТИ: Идентифицирал съм поне четири сигнала за педофилия, упражнявана в хижа "Петрохан" (ВИДЕО)

Случващото се в и около хижа "Петрохан" е един доста сложен казус, в който има много детайли. Те, според нас, са скрити. И ще бъде направено всичко необходимо, за да останат скрити от властите. Никъде властите не са задължени да разкриват факти и обстоятелства, които могат да доведат до разкриването на едно престъпление. Тук говорим за няколко основни проблема, а те са много. Нека да сложим фактите на масата. Това, което ние знаем с голяма степен на достоверност, е следното:

По отношение на тези хора е имало заплахи очевидно, защото те са подавали заявителски материали, че са били заплашвани от дървената мафия- от една страна. От друга страна по отношение на част от хората има данни, че срещу тях са подавани заявителски материали, сигнали, сезирани са МВР, ДАНС, Прокуратурата с твърдение, че те са съпричастни към престъплението педофилия. Тези сигнали са доста нееднократни във времето. Какво точно е ставало ние не можем да кажем. Просто, защото ние не сме работили на терен, нямаме досег с тези хора. За нас тази новина стана известна, когато стана известна и за цялото българско общество. Нашият екип, най-вече колегата Атанас Чобанов се постараха да имаме база данни, достъпна за българските граждани. И може да се видят техните връзки през всички регистри. Нашият екстракт от информацията е достъпен. Смущаващо е, че една частна организация е била поставена в условия да опазва екологичното равновесие и да брани гората от дървосекачи и бракониери.

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова разследващият журналист от BIRD.BG Димитър Стоянов по повод случая с тримата застреляни мъже край хижа "Петрохан" и събитията свързана с хижата.

Ето и още от неговия коментар:

Това е смущаващо по две причини. До колкото знаем това може, евентуално, при определени условия да се извършва от фирма, която е регистрирана по Закона за частната охранителна дейност. С други думи, която има лиценз за охрана. Аз не знам тази организация да е имала лиценз за охрана. Поне според мен това е необходима законова предпоставка. Защо Държавната агенция по горите не е в състояние да покрие тази местност и да я опазва пълноценно и качествено. Ние виждаме постоянно и по държавните горски предприятия, че има недостиг на хора. В България има недостиг на хора за всичко- ние сме със свръхраздута администрация. Сякаш в държавната администрация работи всеки трети от назначените. Останалите двама почиват и пият кафе. Нямаме ефективна борба, нито с организираната престъпност, нито с неорганизираната. Дори и хора като горските стражари също са в недостиг, има дефицит на кадри. Всичко това предпоставя да се мисли за частни организации, които на доброволни начала да поддържат екоравновесието, да пазят горите от сеч. Но пак казвам- ние говорим с хипотези.

Аз на този етап съм успял да идентифицирам поне четири сигнала за педофилия, упражнявана в хижа "Петрохан". Ситуацията е смущаваща. Не искам да говоря преди да излязат официалните данни от страна на компетентните органи. Но е факт ,че поне три институции - МВР, ДАНС и Прокуратурата, са били информирани и сезирани с данни, които обосновават предположението, че на територията на тази хижа, на това обширно пространство, и не само там, част лицата, които са се намирани на територията на тази хижа, са били съпричастни към извършването на престъплението педофилия.

