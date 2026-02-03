Димитър Стоянов пред ФАКТИ: Идентифицирал съм поне четири сигнала за педофилия, упражнявана в хижа "Петрохан" (ВИДЕО)

Случващото се в и около хижа "Петрохан" е един доста сложен казус, в който има много детайли. Те, според нас, са скрити. И ще бъде направено всичко необходимо, за да останат скрити от властите. Никъде властите не са задължени да разкриват факти и обстоятелства, които могат да доведат до разкриването на едно престъпление. Тук говорим за няколко основни проблема, а те са много. Нека да сложим фактите на масата. Това, което ние знаем с голяма степен на достоверност, е следното:
По отношение на тези хора е имало заплахи очевидно, защото те са подавали заявителски материали, че са били заплашвани от дървената мафия- от една страна. От друга страна по отношение на част от хората има данни, че срещу тях са подавани заявителски материали, сигнали, сезирани са МВР, ДАНС, Прокуратурата с твърдение, че те са съпричастни към престъплението педофилия. Тези сигнали са доста нееднократни във времето. Какво точно е ставало ние не можем да кажем. Просто, защото ние не сме работили на терен, нямаме досег с тези хора. За нас тази новина стана известна, когато стана известна и за цялото българско общество. Нашият екип, най-вече колегата Атанас Чобанов се постараха да имаме база данни, достъпна за българските граждани. И може да се видят техните връзки през всички регистри. Нашият екстракт от информацията е достъпен. Смущаващо е, че една частна организация е била поставена в условия да опазва екологичното равновесие и да брани гората от дървосекачи и бракониери.
Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова разследващият журналист от BIRD.BG Димитър Стоянов по повод случая с тримата застреляни мъже край хижа "Петрохан" и събитията свързана с хижата.
Ето и още от неговия коментар:
Това е смущаващо по две причини. До колкото знаем това може, евентуално, при определени условия да се извършва от фирма, която е регистрирана по Закона за частната охранителна дейност. С други думи, която има лиценз за охрана. Аз не знам тази организация да е имала лиценз за охрана. Поне според мен това е необходима законова предпоставка. Защо Държавната агенция по горите не е в състояние да покрие тази местност и да я опазва пълноценно и качествено. Ние виждаме постоянно и по държавните горски предприятия, че има недостиг на хора. В България има недостиг на хора за всичко- ние сме със свръхраздута администрация. Сякаш в държавната администрация работи всеки трети от назначените. Останалите двама почиват и пият кафе. Нямаме ефективна борба, нито с организираната престъпност, нито с неорганизираната. Дори и хора като горските стражари също са в недостиг, има дефицит на кадри. Всичко това предпоставя да се мисли за частни организации, които на доброволни начала да поддържат екоравновесието, да пазят горите от сеч. Но пак казвам- ние говорим с хипотези.
Аз на този етап съм успял да идентифицирам поне четири сигнала за педофилия, упражнявана в хижа "Петрохан". Ситуацията е смущаваща. Не искам да говоря преди да излязат официалните данни от страна на компетентните органи. Но е факт ,че поне три институции - МВР, ДАНС и Прокуратурата, са били информирани и сезирани с данни, които обосновават предположението, че на територията на тази хижа, на това обширно пространство, и не само там, част лицата, които са се намирани на територията на тази хижа, са били съпричастни към извършването на престъплението педофилия.
Повече от разговора може да проследите във видеото
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аха, значи тия
16:03 03.02.2026
2 Как
16:05 03.02.2026
3 Хижата..
Коментиран от #10, #21
16:06 03.02.2026
4 Българин
Коментиран от #13, #17
16:09 03.02.2026
5 Питане
16:10 03.02.2026
6 Отвратен
Коментиран от #15, #42
16:12 03.02.2026
7 Повдигащо погнуса
16:12 03.02.2026
8 Ясно
Коментиран от #30
16:13 03.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 малчик
До коментар #3 от "Хижата..":тьi там бил?
16:16 03.02.2026
11 Те хора
16:16 03.02.2026
12 Шогун
Никой не споменава открити ли са следи на други хора, автомобили, как е възпламенена сградата, къде се предполага, че в извършено престъплението, телата носени ли са, влачени, търкаляни? Едно голямо нищо, само се коментира секта и педофилия
Коментиран от #14
16:17 03.02.2026
13 по мак
До коментар #4 от "Българин":там ли прояде родопските кал мари?
16:17 03.02.2026
14 Да кажат
До коментар #12 от "Шогун":тия със скъпите джипове и пикапи на "оглед" ! Не знаели нищо за поръчковите убийци , че и кмета и той - ни лук ял , ни лук мирисал .
16:19 03.02.2026
15 Малкия холандец
До коментар #6 от "Отвратен":Много плоско внушение, защо Радев а не Петков и Борисов ?
16:20 03.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 бай Ставри
До коментар #4 от "Българин":Наско Атанасов, стига си ползвал ника "Българин". Руснаците отдавна те разконспирираха.
16:21 03.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хе Хе
16:25 03.02.2026
21 Абе
До коментар #3 от "Хижата..":Май Еко министър Борислав Сандов е гарантирал за рейнджърите
16:25 03.02.2026
22 Такива
16:26 03.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Енерго жалбар
16:37 03.02.2026
26 Какво бъзикате хората
16:37 03.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хасковски каунь
16:40 03.02.2026
29 Сила
16:43 03.02.2026
30 Да бе
До коментар #8 от "Ясно":За това боко и шиши не ги закачаха сума ти време и веднага щом паднаха от власт някой ги утрепа.
Коментиран от #36
16:46 03.02.2026
31 Тогава са си получили заслуженето
16:48 03.02.2026
32 хаха
16:48 03.02.2026
33 Сила
До коментар #19 от "Мими Кучева🐕":Чакаме снимки с Баце на каишка ....с 500 еврови пачки в уста !!! Носи Вихър , донеси ....!!!
16:50 03.02.2026
34 Лавров, Путин и Медведев не се възползва
Коментиран от #38, #43
16:51 03.02.2026
35 Муро
16:53 03.02.2026
36 Да точно .
До коментар #30 от "Да бе":И аз писах същото че 16 години никой не ги закача за нищо тия двамцата и ония около тях. Колко милиарди краднаха от магистрали къщи пачки евра злато. Но нищо само скоро ПИСАХА че имало много разработки за тях ама до там. И това ще потулят. АЙДЕ МОДОРАТОРЧЕ ТУПКОВО ИЗТРИЙ МЕ
16:54 03.02.2026
37 очевидец
Инспектор: "Издирват се няколко лица във връзка с тройното убийство".
Журналист: "А те живи ли са или и те са мъртви?"
...
Инспектор: "Намерени са законно притежавани оръжия".
Журналистка: "А те за какво са им били?
........
Журналист: "На каква база преценихте, че става въпрос за секта?"
Инспектор: "Еми, затворено общество с елементи на секта".
Това изглежда задоволи журналистите и всички започнаха да задават въпроси за СЕКТАТА. Обнадежден съм за хода на това разследване.
16:55 03.02.2026
38 хе хе
До коментар #34 от "Лавров, Путин и Медведев не се възползва":Служебното правителство трябва да е избрано отдавна. И срещу това нищо не помага.
Коментиран от #40
16:55 03.02.2026
39 Димитър Стоянович! По. Ми. Я. р
16:56 03.02.2026
40 да чуя новината
До коментар #38 от "хе хе":И кой е служебен премиер?
Коментиран от #41
16:59 03.02.2026
41 Откъде да знам?
До коментар #40 от "да чуя новината":Да не мислиш, че тепърва ще се реди кабинет?😎
17:02 03.02.2026
42 Доктора
До коментар #6 от "Отвратен":Ти по далече от Радев не виждаш ли бре кьорчо?
Коментиран от #46
17:04 03.02.2026
43 В тази
До коментар #34 от "Лавров, Путин и Медведев не се възползва":Каша дето си написал си пропуснал Макрон да споменеш.
17:12 03.02.2026
44 ГИНЦИ
17:12 03.02.2026
45 Главчев е ще е премиер за трети път
17:14 03.02.2026
46 555
До коментар #42 от "Доктора":По бай Тошово време имаше един лаф,който и сега е актуален:(дръж народа в мъгла всичко да му е ясно):.
17:20 03.02.2026
47 акъла
17:23 03.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.