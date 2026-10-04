Гайлс Брандрет: Елизабет II е преживяла спонтанен аборт

Кралица Елизабет II е преживяла спонтанен аборт по време на брака си с принц Филип, твърди британският кралски автор Гайлс Брандрет. По думите му информацията е споделена от Соня Бери – близка приятелка на Елизабет от детството. Точният момент на загубата на бременността не е известен.

Твърдението е включено в книгата на Брандрет „Елизабет: Интимен портрет“, посветена на живота, семейството и управлението на покойната кралица. В подкаста Right Royal Podcast на Hello! авторът обяснява решението си да засегне темата: „Реших, че разказвам историята на Елизабет II, затова ще включа всичко.“

В книгата Брандрет сравнява майчинството на Елизабет II с това на кралица Виктория. „Елизабет има четири деца и, както ми каза нейната приятелка от детството Соня Бери, един спонтанен аборт. Виктория има девет деца“, пише той.

Твърдение за личен момент, останал непубличен

Информацията се представя като разказ, предаден от близък човек, а не като официално потвърдено от Бъкингамския дворец обстоятелство. Брандрет посочва, че е споменал темата само между другото и че се е опирал на сведения от хора, познавали кралицата.

Елизабет II и принц Филип имат четири деца – Чарлз, Ан, Андрю и Едуард. Чарлз и Ан са родени преди Елизабет да стане кралица през 1952 г., а Андрю и Едуард – по време на нейното управление.

73 години брак с принц Филип

Елизабет се омъжва за Филип през ноември 1947 г. Двамата остават съпрузи до смъртта на херцога на Единбург през април 2021 г., като бракът им продължава 73 години.

„Да живееш с един и същи човек толкова дълго и да се разбираш толкова добре е необикновено. Те бяха невероятен тандем“, казва Брандрет. Според него връзката им е била особена и защото Филип е заемал уникално място до жена, чийто статут неизбежно е променял поведението на околните.

Елизабет II е родена на 21 април 1926 г. Тя наследява престола през 1952 г. и управлява 70 години – период, белязан от големи политически, обществени и технологични промени. Кралицата умира през септември 2022 г. на 96 години.

Източник: Hello!