Принц Уилям може да предприеме промяна, която да засегне титлите на брат му Хари, Меган Маркъл и децата им, когато стане крал. Това твърдение е публикувано на 21 ноември от Mail on Sunday във връзка с предстояща книга на британския автор Том Сайкс.

Според публикацията Уилям обсъжда „мащабно преструктуриране“ на монархията, при което титлите „принц“ и „принцеса“, както и обръщението HRH, ще бъдат запазени основно за членовете на кралското семейство, които изпълняват официални задължения. При такъв сценарий Хари и Меган могат да загубят не само използването на HRH, но и кралските си титли. Същото би се отнасяло до децата им Арчи и Лилибет.

„Ако си работещ член на кралското семейство – обикаляш страната, изпълняваш дипломатическа или обществена роля – тогава ще имаш титла принц или принцеса“, цитира изданието човек, представен като близък до Уилям. Говорител на принца и принцесата на Уелс обаче заявява, че те не коментират книги или твърдения, направени в тях.

Какви титли използват Хари и Меган

Хари и Меган се отказаха от ролята си на работещи членове на кралското семейство през 2020 г. Тогава Бъкингамският дворец обяви, че двамата няма да използват обръщението HRH. Те обаче запазиха титлите херцог и херцогиня на Съсекс, дадени им от кралица Елизабет II при сватбата им през 2018 г.

След възкачването на крал Чарлз III децата им получиха титлите принц Арчи и принцеса Лилибет. Те са свързани с правилата, въведени с патентни писма през 1917 г., които дават право на определени потомци на монарха да използват титлата принц или принцеса.

Камарата на общините посочва, че обръщението HRH и титлите принц и принцеса могат да бъдат премахнати чрез нови патентни писма. Това е различно от херцогството на Съсекс – наследствена пeйра̀жна титла, чието премахване по правило изисква акт на парламента.

Прогнози, но не и официално решение

Твърдението в книгата не е потвърдено от Бъкингамския дворец или от Уилям. То следва поредица от оценки на кралски коментатори и бивши служители. През октомври The Independent цитира бившия кралски иконом Грант Харолд, според когото Уилям може да обмисли отнемането на HRH, ако отношенията с брат му продължат да се влошават.

През април биографът Том Бауър заяви пред IBTimes UK: „Да, когато Уилям стане крал, мисля, че ще ги лиши от титлите им“. И в този случай обаче става дума за прогноза, а не за решение на бъдещия монарх.

Към момента е потвърдено само, че Хари и Меган не използват HRH в официалното си представяне, но продължават да носят титлите херцог и херцогиня на Съсекс. Дали Уилям ще предприеме по-широка промяна, зависи от бъдещо решение на монарха и от правната процедура за различните видове титли.

Източници: independent.co.uk, ibtimes.co.uk